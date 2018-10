Hối Lộ, Hoa Đà Lạt, Bích Họa, Đường Sắt, Xe Buýt

Xuân NiệmCó phải nhà nước Bắc Kinh đã tung tiền vào Hà Nội để mua chuộc một số quan chức VN… Tiền Tàu mua được quan Ta chăng, và mua qua dự án, hay qua đấu thầu, hay chỉ đơn giản là tặng phong bì ngay tận nhà?Bản tin RFI nêu chuyện quan ngại: Trong một cuộc trả lời báo Mỹ hôm 26/10/2018, ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tố cáo Trung Quốc tăng cường dùng tiền hối lộ lãnh đạo nhiều nước đang phát triển, ở khắp nơi trên thế giới, để mở rộng ảnh hưởng.Trả lời phỏng vấn một chương trình phát thanh theo xu hướng bảo thủ, của nhà báo Hugh Hewitt, về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, lãnh đạo ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đến một bước ngoặt khá rõ trong chính sách của Bắc Kinh «trong khoảng hai, ba năm trở lại đây». Đó là tăng cường hối lộ chính quyền nhiều nước, đặc biệt để «đổi lấy các dự án xây dựng hạ tầng».Báo Doanh Nghiệp VN kể chuyện Đà Lạt: Được mệnh danh là thủ phủ hoa của cả nước, nhưng hiện nay, Đà Lạt mới có khoảng 5% sản lượng hoa được xuất khẩu trực tiếp ra thị trường quốc tế.Theo thống kê của ngành nông nghiệp Lâm Đồng, Đà Lạt hiện có khoảng 6.000 ha trồng hoa, sản lượng trên 2,4 tỷ cành/năm, phần lớn được trồng trong nhà kính mang lại doanh thu trung bình hàng trăm triệu đồng/ha/năm, nhiều mô hình cho thu nhập cao từ 2-5 tỉ đồng/ha/năm.Báo Tiền Phong kể chuyện vẽ tranh tường ngoài phố, và ghi lời Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam: “Tôi thực sự choáng với cái gọi là tranh bích hoạ ở đường Phan Đình Phùng. Cơ quan quản lý ở đâu khi giữa con phố đẹp nhất nhì Hà Nội lại vẽ cả tranh Phái dởm? Quá phản cảm và ảnh hưởng đến không gian sống của thủ đô. Tôi đề nghị trả lại con phố như hiện trạng ban đầu.”Báo Thanh Niên kể: Hơn 80 người Việt chết đột ngột tại Nhật từ năm 2012.Các chuyên gia Nhật Bản kêu gọi chính phủ có biện pháp nhằm bảo vệ thực tập sinh nước ngoài trước tình trạng áp lực nặng nề và làm việc quá sức.Trong ngôi chùa Nisshinkutsu thuộc khu Minato tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, một loạt bài vị mang tên người Việt được xếp cạnh nhau trên bệ thờ. Ni cô Thích Tâm Trí tại chùa cho hay đây là bài vị của 81 người VN đã qua đời ở Nhật từ năm 2012 đến tháng 7.2018, phần lớn là thực tập sinh và sinh viên ở độ tuổi 20 - 30.Bản tin VietnamNet kể: Đường sắt lạc hậu, cấp thêm 7.000 tỷ như 'muối bỏ bể'…Một lãnh đạo VNR cho biết, ngoài 7.000 tỷ đồng vừa được cấp, hàng năm ngành còn nhận 3.000 tỷ đồng để duy tu thường xuyên. Thế nhưng số tiền này chẳng khác nào “muối bỏ bể” do hạ tầng đường sắt đã quá lạc hậu, xuống cấp."Ngành đang phải chọn các hạng mục cấp thiết để nâng cấp chứ chưa thể sửa chữa đồng bộ toàn tuyến. Hơn 110 cầu yếu, xuống cấp nghiêm trọng cần tu sửa để đảm bảo an toàn chạy tàu, chưa kể các hầm và đường có bán kính cong, nếu nâng cấp sửa chữa sẽ phải đầu tư lớn”, vị này nói thêm.Bản tin kể chuyện Sài Gòn: Người lớn là một trong những nguồn lây nhiễm tay chân miệng cho trẻ.Với lượng người dân nhập cư lớn, mang theo một lượng lớn trẻ em đến sinh sống trên địa bàn quận 8, chính quyền sở tại đang lo nguy cơ trẻ ở các khu nhà trọ mắc các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi mà người lớn là một trong những nguồn lây...Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Biên, Phó Giám đốc Trung tâm y tế quận 8 cho biết, trên địa bàn quận 8 có rất nhiều dân nhập cư, phần lớn là dân lao động có thu nhập thấp, kiến thức phòng bệnh cũng ở mức thấp. "Thành phố có bệnh dịch gì là quận 8 có người mắc bệnh đó, thậm chí còn ở mức độ cao", bác sĩ Biên nói.VnExpress kể chuyện: Buýt hai tầng ở Hà Nội trung bình có bảy khách mỗi lượt...Sở Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thành uỷ Hà Nội về hoạt động thí điểm xe buýt hai tầng, trong đó nêu nguyên nhân khiến loại hình vận tải này chưa thu hút người dân và du khách.Dẫn thông tin của Tổng công ty vận tải Hà Nội, Sở Giao thông cho biết: "Lượng hành khách tuyến City Tour này còn thấp, trong tháng 7 vừa qua, trung bình chỉ đạt 6,9 hành khách mỗi lượt".Báo Công Lý kể chuyện Hà Tĩnh: Tang thương bao phủ gia đình 4 người bị điện giật tử vong…Vào khoảng 17h ngày 26/10, trong lúc thi công cột để kéo cáp viễn thông ở cánh đồng giáp ranh giữa hai xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), bốn công nhân đã bị điện giật tử vong...Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng - Nguyễn Đình Hoạt thông tin, bốn nạn nhân đều là những lao động tự do, hoàn cảnh khó khăn. "Đây là tai nạn ngoài ý muốn, chính quyền địa phương đã tới động viên, bước đầu phối hợp hỗ trợ mỗi nạn nhân 11 triệu đồng để mai táng", ông Hoạt nói.Báo Người Lao Động kể: Liên quan đến hành vi đổi ngoại tệ trái phép, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng áp dụng mức xử phạt như nhau khi đổi 10 USD hay 100.000 USD là không phù hợp...Quan tâm đến vụ việc ông Nguyễn Cà Rê (Cần Thơ) đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, luật sư - ĐB Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) cho rằng đây là điển hình cho sự thiếu hụt quy định, chưa nghiêm minh trong quản lý nhà nước khiến dư luận không đồng tình. Theo ông, việc ngăn chặn đô-la hóa thị trường cần phải thực thi nhưng vấn đề là cơ quan chức năng đã giúp người dân nhận diện nơi nào được cấp phép thu đổi chưa? "Thị trường buôn bán chuyển đổi ngoại tệ "đen" ngày đêm hoạt động công khai, hầu như không bị kiểm soát hoặc xử phạt. Mức phạt cũng phải được xem xét lại. Việc đổi 10 USD, 100 USD cùng mức phạt như đổi 1.000 hay 100.000 USD, đều từ 80-100 triệu đồng là không phù hợp" - ông góp ý.Báo La Động kể: Thua lỗ, nợ 2 tỉ tiền điện, hầm Hải Vân, hầm Đèo Cả có nguy cơ đóng cửa.Dự án BOT Đèo Cả đứng trước nguy cơ vỡ phương án tài chính, nợ 2 tỉ tiền điện và hai hầm đường bộ lớn nhất Việt Nam là Hải Vân và Đèo Cả có thể sẽ phải đóng cửa do không đảm bảo nguồn kinh phí vận hành.Bản tin VTC ghi lời 'Giáo sư quần đùi’ Trương Nguyện Thành: 'Học sinh, sinh viên Mỹ mặc lộ nội y là bị đuổi về ngay'.“Giáo sư quần đùi” Trương Nguyện Thành cho biết: “Ở Mỹ đa số các trường đại học không quy định về đồng phục, chỉ có một số tiêu chí về cách ăn mặc mà thôi. Vì sinh viên đã qua tuổi 18, nghĩa là có quyền đi bầu cử rồi nên nhà trường xem các em như “người lớn”... Tuy nhiên, ở Mỹ rất nhiều trường từ phổ thông cho đến đại học không đồng tình khi học sinh, sinh viên ăn mặc phản cảm.”Báo SGGP kể chuyện: Bấp bênh làng nghề nước mắm Phan Thiết…...tại một số cảng cá trên địa bàn TP Phan Thiết đang khan hiếm nguồn cá cơm, nguyên liệu chính sử dụng để muối chượp sản xuất nước mắm truyền thống...Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết cho biết, số lượng đông đảo tàu cá với nghề lưới kéo hoạt động gần bờ theo kiểu tận diệt, chính là nguyên nhân dẫn đến suy giảm, cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, trong đó có cá cơm.Báo Tổ Quốc ghi lời , Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chính uỷ Quân khu 7: Hoạt động tấn công mạng ngày càng nguy hiểm… hoạt động tấn công mạng và làm lộ bí mật nhà nước trên không gian mạng diễn ra ngày càng nhiều, mức độ, tính chất nguy hiểm ngày càng gia tăng.Báo Dân Trí ghi nhận về thương chiến Mỹ-TQ: một số vũ khí khác Trung Quốc vẫn chưa dùng đến trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Thử hình dung, Trung Quốc bắt đầu kêu gọi người tiêu dùng trong nước tẩy chay hàng hóa Mỹ. Trung Quốc vốn là thị trường tiêu dùng lớn nhất của các sản phẩm Mỹ như iPhone, Apple, chưa kể đến xe hơi, máy bay và nhiều mặt hàng xa xỉ khác...Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng chỉ ra rằng, Trung Quốc hiện thời sẽ không dùng đến vũ khí này và sẽ chờ cho tới khi thực sự "ngấm đòn" chiến tranh thương mại hoặc chờ cho tới chính quyền tiếp theo của Mỹ với hy vọng hai bên sẽ có được một thỏa thuận tốt hơn.