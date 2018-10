Mỹ Đánh TC Đỡ Không Nổi

Vi AnhĐặc tính của Mỹ trong đa số chiến tranh, Mỹ là một trên mặt trận quân sự và mặt trận ngoại giao. Điều này vẫn thể hiện trong cuộc chiến tranh của Mỹ chống TC thời TT Trump.Đảng Cộng hoà cầm quyền và Đảng Dân chủ đối lập ở Mỹ tỏ ra là một ngay tại Quốc Hội. Hai đảng nói chung đều phối hợp nỗ lực đánh TC về kinh tế, thương mại và ngăn chận TC xâm lược, quân sự hoá Biển Đông ở Á châu Thái bình dương – là hai chiến trường lớn của Mỹ chống TC. Dù trong nước, Mỹ đang trong mùa bầu cử Quốc Hội giữa nhiệm kỳ tổng thống vào ngày 6-11-2018. Cộng hoà và Dân Chủ đối lập tranh cử với nhau gay go, hai đảng trong Lưỡng Viện Quốc Hội vẫn ủng hộ Hành pháp và Quân đội với tất cả tinh thần yêu nước, quyết chí chiến thắng. Quốc Hội đã cấp cho Hành pháp một ngân sách quốc phòng nhiều hơn yêu cầu của Hành Pháp, một ngân sách cho hai năm một tiền lệ hiếm hoi để tạo mọi thuận lợi cho cuộc chiến thương mại giành lại công bằng giao thương cho Mỹ, và bảo vệ tự do hàng hải là quyền lợi cốt lõi của Mỹ ở Á châu Thái bình dương.Cái sai lầm tai hại và thất bại nặng nề của TC, nhứt là của Chủ Tịch Tập cận Bình là quen lối mòn suy nghĩ CS và hành động độc tài, độc quyền đảng trị toàn diện, nên tưởng Mỹ sẽ liệt bại, suy thoái vì sự đối đầu của Đảng Dân Chủ đối lập chống TT Trump sẽ làm TT Trump bị bó tay.Sai lầm và thất bại của TC đang đưa TC tới thảm cảnh từ bị thương tới chết trong Chiến tranh Thương mại và có thể trong Chiến tranh Biển Đông, và trên mặt trận ngoại giao của TC trên thế giới. Chiến lược Con Đường Tơ Lụa trên biển và trên bộ, chiến lược Một Vành Đai, một Con đường của Tập cận Bình với hy vọng biến TC thành đệ nhứt siêu cường giành ngôi của Mỹ đã tại vị 10 năm rồi. Hai chiến lược này TC hao tốn vô số nhơn tài vật lực rõ ràng đang bị Mỹ, đồng minh và đối tác của Mỹ đóng sầm cửa, đấp mô, đào đường, gài mìn gián đoạn làm cho bất khiển dụng.Có thể nói thái độ tác phong chiến tranh của Mỹ là suy nghĩ kỹ, chuẩn bị kỹ và chậm tham chiến. Nhưng đã tham chiến thì đánh phủ đầu, ‘tiên hạ thủ vi cường’, đánh lớn, mạnh, đánh nhiều mặt - đánh hết đỡ nổi. Trong cuộc chiến tranh thương mại, ngoại giao và thời tiền chiến chống TC ở Biển Đông, Mỹ đẩy mạnh chiến tranh tâm lý và chiến tranh chánh trị. Chánh quyền Mỹ chiến tranh thương mại với TC đòi hỏi chánh nghĩa công bình trong giao thương với TC. Mỹ bị thiệt hại hàng 500 tỷ mỗi năm, mất hàng sáu triệu việc, bị ăn trộm, ăn cắp bí mật khoa hoc kỹ thuật vô số thiệt hại vì TC. Mỹ chỉ đòi công bình giao thương, minh bạch giao thương, hai bên đều có lợi thôi.Chiến tranh thương mại Mỹ chống TC càng ngày càng tăng cường độ và nhịp độ và diện địa, lan toả ra toàn cầu. TT Donald Trump kêu gọi: "Tất cả các quốc gia trên thế giới chống lại Chủ Nghĩa Xã hội và những đau khổ mà nó đã gây ra cho mọi người”.. Phó TT Mỹ kiêm Chủ Tịch hiến định Thượng Viện Mike Pence, tố cáo TC xem TT Trump là đối thủ cần phải «thanh tóan». Ông tố giác Trung Quốc đã có một loạt hành động gây hại cho Hoa Kỳ, từ âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử sắp diễn ra tại Mỹ để làm hại chính quyền Trump, thủ đoạn ăn cướp về mặt kinh tế thương mại, cho đến hành vi «gây hấn» tại Biển Đông, Biển Hoa Đông với mục tiêu đánh bật Mỹ ra khỏi châu Á.Ngoài ra Mỹ còn chận đường ngoại thương của TC. Mỹ đã ký hiệp ước thương mại (USMCA) với Canada và Mexico, trong đó có điều khoản cấm các quốc gia thành viên thực hiện bất kỳ một thỏa thuận thương mại nào với những nước chưa được công nhận là kinh tế thị trường hoặc gây rủi ro đối với chuỗi sản xuất Bắc Mỹ, như Trung Quốc và thậm chí cả Venezuela. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết, điều khoản về ngăn chận các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc được quy định trong Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) mới đây.Mỹ chống TC trên phương diện thương ước WTO. Mỹ tố TC là: "Nền kinh tế phi thị trường", "Làm biến dạng thị trường". Không thể tương tác với nền kinh tế Hoa Kỳ và hoà hợp với kinh tế thế giới. TT Trump đang vận động loại TC ra khỏi WTO - gạt bỏ TC ra khỏi cuộc làm ăn toàn cầu, cách ly với thế giới văn minh.Mỹ xúc tiến thành lập liên minh chống TC bao gồm các nước có nền kinh tế mạnh như Liên Âu, Nhật, Úc, Canada, Ấn Độ... Và tiến tới có thể cấm vận TQ, như đã cấm vận Triều Tiên...Mỹ âm thầm nhưng kiên quyết từ đầu năm 2018 đến nay đã vận động và thành lập xong một liên minh tình báo chống Trung Cộng, gọi Five Eyes (Năm Con Mắt). Liên minh tình báo gồm 5 quốc gia Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand bao phủ ba châu, bốn biển. Nhiệm vụ chánh và chung là thu thập, phân tích, đối chiếu và chia sẻ tình báo cho nhau. Đây là mạng lưới tình báo liên quốc lớn hàng đầu thế giới phòng chống các hành vi can thiệp của nước ngoài, trước tiên và chánh yếu là TC.Mỹ đánh TC bằng bưu điện quốc tế. Giáo sư Peter Navarro, chủ biên quyển sách chấn động thế giới, báo động coi chừng “Chết Vì Trung Quốc” hiện là cố vấn cho Tổng thống Trump, mới tuyên bố công khai và rõ ràng: "Hãy nhìn vào điều này: Chi phí vận chuyển một gói bưu phẩm từ Los Angeles đến New York còn đắt hơn việc vận chuyển một gói hàng tương tự từ Bắc Kinh tới New York. Sự bất bình đẳng này đặt các doanh nghiệp nhỏ và nhà sản xuất Mỹ vào thế bất lợi trong cạnh tranh". Mỹ rút ra khỏi Bưu Điện quốc tế để tu chính tạo công bằng cho Mỹ.Về quân sự Mỹ đánh TC theo kiểu đánh bi da ba băng. Mỹ đã ra lệnh trừng phạt TC về việc mua vũ khí Nga (tiềm kích và hỏa tiễn), với lý do vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ, nhằm hạn chế tiềm lực của TC.Mỹ xây lớn lên, nâng trung tâm đại diện Mỹ ở Đài Loan thành như toà đại sứ Mỹ trên phương diện thực tế. Mỹ bán cho Đài Loan 1,3 tỉ đô la vũ khí và tuyên bố tháng 11 sẽ tập trận "cấp toàn cầu" ở eo biển Đài Loan và biển Đông, thách thức TC.Quốc Hội Mỹ Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật NDAA (Đạo luật uỷ quyền Quốc phòng), trị giá 716 tỉ đô la, để mua sắm thêm khí tài chiến tranh, tăng lương cho quân nhân nhằm nâng cao sĩ khí và ngăn chặn hoạt động xâm chiếm đất đai, biển đảo của TC trong vùng biển Đông Nam Á.Mới đây, cuối tuần qua, Tổng thống Trump thông báo có ý định rút Mỹ khỏi Hiệp ước các lực lượng nguyên tử tầm trung (INF) được Washington và Moscow ký kết vào năm 1987, cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận. Thượng nghị sĩ Bob Corker, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho rằng động thái này sẽ buộc Nga phải tuân thủ hiệp ước. Và giới quan sát cho rằng hành động này của Mỹ cũng nhắm vào Trung Quốc, một quốc gia không ký kết hiệp ước nên có thể phát triển vũ khí nguyên tử tầm trung mà không bị ngăn trở.Ngần ấy hình thái và công cuộc chống TC của Mỹ làm cho TC sáng mắt ra. Ông Già Gân Mỹ Trump không phải chỉ chiến tranh thương mại với TC, mà đang làm một cuộc chiến tranh toàn diện chống TC. Giới trí thức, chuyên gia trong chế độ TC nhận thấy cứu cánh của Mỹ chống đối TC là giải thể Chủ Nghĩa Xã Hội, tức chế độ CS ở Trung Quốc./.(VA)