Cali Sẽ Giúp Chăm Sóc Người Già Ở Tại Nhà

California đang mở rộng chương trình cho phép người cao niên có thu nhập thấp và người khuyết tật có đủ điều kiện cho việc chăm sóc tại nhà thay vì ở nhà điều dưỡng.Từ nay đến năm 2021, Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS) có kế hoạch mở rộng chương trình được biết như là chương trình miễn phí Home and Community-Based Alternatives (HCBA) chỉ từ 4,000 tới 9,000 chỗ. Chương trình, được tài trợ qua các Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid của liên bang, trả lương cho việc chăm sóc điều dưỡng chuyên môn, chăm sóc sức khỏe tại nhà, các dịch vụ chăm sóc cá nhân và quản trị trường hợp đối với các bệnh nhân tại nhà hay tại khu cư trú cộng đồng.Anthony Cava, phát ngôn viên cho Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe, nói rằng mục tiêu là đáp ứng kịp nhu cầu đang gia tăng đối với các dịch vụ kiểu như nhà điều dưỡng trong số các cao niên có Medi-Cald, là chương trình bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang cho các cư dân nghèo. Khoảng 3,500 người hiện ghi danh vào chương trình Home and Community-Based Alternatives, và 2,600 người khác đang chời trên danh sách. Chương trình này được dự đoán sẽ giảm chi phí và cải thiện sức khỏe của những người ghi danh gia nhập, theo ông Cava cho biết.Dân số cao niên của California đang gia tăng nhanh chóng khi thế hệ Baby Boomers tới tuổi về hưu. Bộ Tài Chánh California tiên đoán dân số những người ở tuổi 65 trở lên sẽ tăng lên tới 2.1 triệu người từ nay đến năm 2026. Theo AARP, Đại đa số người Mỹ muốn sống tại nhà hay với người thân được bao lâu hay bấy lâu, hơn là tại nhà điều dưỡng. Tuy nhiên, khoảng 10,000 người California hiện đang ở tại các cơ sở điều dưỡng dù họ nằm trong trường hợp chưa cần và họ có thể không cần ở đó, theo phúc trình bởi tổ chức nói trên cho biết.Khoảng 50% rẻ hơn để điều hành việc chăm sóc người trong cộng đồng hơn là đưa họ tới các cơ sở điều dưỡng, theo Institute on Aging có trụ sở tại San Francisco cho biết.