Thời Kỳ Mới: Nhật-TQ Kết Thân

BEIJING/TOKYO -- Châu Á vào thời kỳ mới: Kinh tế hai nước Nhật Bản và Trung Quốc sẽ kết thân hơn...Bản tin NHK ghi lời Thủ tướng Abe: Quan hệ với Trung Quốc sang giai đoạn mới...Lãnh đạo Nhật Bản nói quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn mới, chuyển từ cạnh tranh sang hợp tác. Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã kết thúc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Hai bên đạt được đồng thuận về một loạt các lĩnh vực, trong đó có vấn đề kinh tế và Bắc Triều Tiên.Ông Abe là thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản có chuyến thăm chính thức đến Bắc Kinh trong 7 năm qua, trong bối cảnh quan hệ 2 nước không mấy tốt đẹp.Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Abe nói: "Nhật Bản và Trung Quốc là những đối tác quan trọng và sẽ không phải là mối đe dọa lẫn nhau. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và tôi đã tái khẳng định nguyên tắc rõ ràng này trong cuộc hội đàm 2 bên vừa rồi".NHK ghi lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói: "Chúng ta cần liên tục cải thiện quan hệ Trung - Nhật và bảo đảm rằng chúng ta tránh được mọi trở ngại mới".Ông Abe cho biết 2 bên đã cam kết sẽ hợp tác hướng tới bảo đảm cho các vùng biển được an toàn.Thủ tướng Trung Quốc cho biết họ cũng đồngt huận về tầm quan trọng của tự do thương mại.Các lãnh đạo của Nhật Bản và Trung Quốc nói 2 bên sẽ tăng cường hợp tác về các dự án cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển. Một vấn đề quan trọng khác được 2 bên thảo luận là Bắc Triều Tiên.Ông Abe nói "Nhật Bản và Trung Quốc có trách nhiệm to lớn trong việc bảo đảm cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Chúng tôi đã nhất trí sẽ hoàn thành trách nhiệm này thông qua hợp tác với nhau nhằm đạt được phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Đây là mục tiêu chung của cả 2 nước".Bản tin khác của NHK cũng ghi lời Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế ở các nước thứ 3.Hôm thứ Sáu, bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhật - Trung ở Bắc Kinh, ông Abe tham dự diễn đàn kinh tế với trọng tâm về hợp tác kinh tế ở các nước thứ 3.Tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra diễn đàn này, ông Abe phát biểu trước 1.400 đại diện giới doanh nghiệp và chính phủ của cả Nhật Bản và Trung Quốc.Thủ tướng nói: "Dự kiến trước năm 2030, nhu cầu về cơ sở hạ tầng ở châu Á sẽ là khoảng 1,7 nghìn tỷ đôla Mỹ mỗi năm. Nếu chỉ có doanh nghiệp của 1 nước, thì rất khó để đáp ứng nhu cầu này và giải quyết các trở ngại liên quan".Ông Abe cũng nói dự án ở các nước thứ 3 do doanh nghiệp Nhật Bản và Trung Quốc đứng đầu cần đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ông nhấn mạnh điều này có lợi cho tất cả các bên liên quan.