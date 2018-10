Mã Lai: Cựu TT Najib, Cựu Bộ Trưởng Ngân Khố Không Nhận Tội Tham Ô

KUALA LUMPUR - Báo The Straits Times đưa tin: cựu Thủ Tướng Najib Razak và cựu bộ trưởng ngân khố Serigar Abdullah không nhận tội về 6 tố giác liên quan với thất thoát của quỹ đầu tư được gọi bằng tên tắt 1MDB – tổng số tiền của 1MDB bị chiếm đoạt trị giá 2.19 tỉ đô-la Singapore.Cả 2 bị cáo đã bị điều tra từ nhiều tháng.Tổ luật sư biện hộ nói: 2 tội danh là vô căn cứ - các tội còn lại là chi trả cho công ty đầu tư dầu bản doanh Abu Dhabi, không là “tư túi”.Báo bản xứ đưa tin: cựu giám đốc tình báo Hasanah Abdul Hamid cũng phải hầu tòa hôm Thứ Năm, về tội gian lận công quỹ trị giá 12.1 triệu MK – bà này được lệnh trở lại tòa điều trần ngày 29-11.Ngoài ra, Thủ Tướng Mahathir tuyên bố: còn 1 số viên chức sai phạm sẽ ra tòa – theo báo Star, Thủ Tướng Mahathir phát biểu tại Phòng thương mại “Chúng ta không thể xét xử tất cả nghi can 1 lần” – ông than phiền: trong 9 năm qua, chính quyền cũ không quan tâm tới dân thường.