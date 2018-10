Cựu DB Gingrich: Thẩm Phán Kavanaugh Sẽ Bảo Vệ Trump

WASHINGTON - Cựu dân biểu CH cũng là cựu chủ tịch Hạ Viện New Gingrich, làm việc lập pháp tại Capitol Hill trong 2 thập niên, tuyên bố với báo Washington Post: nếu phe DC định dùng trát tòa để đòi tờ khai thuế lợi tức của TT Trump, đảng CH có thể sẽ thấy cuộc biểu quyết đưa thẩm phán Kavanaugh vào TCPV là “đáng”.Ký giả Karen Tumulty của tờ Post hỏi ông Gingich: cuộc đối đầu về ứng viên Kavanaugh có là “đáng” với các ảnh hưởng chính trị, ông cựu chủ tịch nói: thẩm phán Kavanugh có thể là đồng minh then chốt để bảo vệ ông Trump, và ông Trump không sợ.HuffPost tường thuật: cựu dân biểu Gingrich giải thích “Ông Trump là tỉ phú đã trải qua nhiều tranh tụng, không bao giờ quan tâm. Đó là lý do ông Trump có luật sư, có thể đáp ứng mọi cấp bậc – ông ấy thuê 100 luật sư …”.Dù là đồng minh tích cực của Trump, cựu chủ tịch Hạ Viện Gingrich tin rằng dân biểu DC Nancy Pelosi sẽ là chủ tịch Hạ Viện, cơ may là 67%, vì bà là người tinh khôn, kiên cường, nổi lên bằng nỗ lực và trí thông minh.