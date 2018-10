Nha Trang Phạt 1 Công Ty Thuê Người TQ Vào Lậu

NHA TRANG -- Lâu lâu lại lộ ra một công ty thuê nhân viên Trung Quốc bất hợp pháp.Báo Pháp Luật kể chuyện: Phạt một công ty sử dụng lao động Trung Quốc không phép.Một công ty ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị phạt hành chính 90 triệu đồng vì sử dụng lao động người Trung Quốc không có giấy phép, quảng cáo bằng tiếng nước ngoài không đúng quy định.Bản tin ghi rằng vào ngày 26-10, nguồn tin của Pháp Luật TP.SG cho hay Công an TP Nha Trang vừa tống đạt quyết định của UBND TP Nha Trang xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư Phong Nguyên (02 Tôn Đản, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) do ông La Khương Dư làm giám đốc.Theo quyết định trên, UBND TP Nha Trang đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư Phong Nguyên 90 triệu đồng. Hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động hai tháng đối với công ty này. UBND TP Nha Trang còn buộc Công ty TNHH Đầu tư Phong Nguyên tháo gỡ, xóa các quảng cáo vi phạm.UBND TP Nha Trang xác định Công ty TNHH Đầu tư Phong Nguyên có hai hành vi vi phạm. Đó là sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn. Vi phạm thứ hai là quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà thể hiện khổ chữ nước ngoài vượt quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và không đặt bên dưới chữ tiếng Việt trong trường hợp trên cùng một sản phẩm quảng cáo có sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài.Báo Pháp Luật cũng ghi rằng trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành TP Nha Trang tiến hành kiểm tra nhà hàng Việt Nam Tứ Xuyên của Công ty TNHH Đầu tư Phong Nguyên, phát hiện năm người Trung Quốc đang lao động tại nhà hàng này. Trong đó, đoàn kiểm tra xác định có hai người Trung Quốc không có giấy phép lao động, một người không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hai thị thực của hai người Trung Quốc không có giấy phép lao động là Xie Xianghui và Cui Lipeng. Theo đoàn kiểm tra, nhà hàng Việt Nam Tứ Xuyên còn quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà thể hiện khổ chữ tiếng nước ngoài vượt quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và không đặt dưới chữ tiếng Việt. Ngoài ra, Công ty TNHH Đầu tư Phong Nguyên chưa xuất trình được hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, chỉ trong tám tháng đầu năm 2018, các cơ quan chức năng tỉnh này phát hiện 314 người nước ngoài, nhiều nhất là người Trung Quốc, nhập cảnh vào du lịch nhưng sau đó ở lại lao động không phép. Qua đó, các cơ quan chức năng tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 227 trường hợp người nước ngoài với tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng do các vi phạm trên lĩnh vực xuất nhập cảnh. Các hành vi vi phạm chủ yếu như hoạt động hành nghề khi chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép, sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn cho phép, khai không đúng sự thật để được cấp thị thực Việt Nam…