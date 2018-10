Cúm H1N1: Chết Thêm 1 Người

SAIGON -- Báo động về y tế: Thêm 1 người chết vì cúm H1N1 ở Việt Nam.Bản tin RFA ghi rằng đã có thêm 3 người được chẩn đoán dương tính với virus cúm H1N1 tại tỉnh Đồng Nai, trong đó có một người đã tử vong.Truyền thông trong và ngoài nước hôm 26/10 trích nguồn từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai cho biết tin trên.Nạn nhân được nói là một phụ nữ 65 tuổi tử vong vì đồng thời mắc một số bệnh mãn tính khác. Hai bệnh nhân còn lại được cho biết đang phục hồi tốt.Trước khi xảy ra trường hợp tử vong mới nhất vì virus H1N1, cơ quan chức năng Việt Nam cũng đã công bố 7 người tử vong vì virus này ở Thành phố Sài Gòn, Đồng Tháp, Tây Ninh và Trà Vinh.Dịch cúm A/H1N1 ở Việt Nam năm nay bắt đầu bùng phát tại hai bệnh viện Từ Dũ và Chợ Rẫy ở Thành phố Sài Gòn với hàng chục ca nhập viện tính từ đầu tháng 6/2018.Ở các nước nhiệt đới như Việt Nam, dịch cúm gia cầm này thường xuyên diễn ra quanh năm và đạt đỉnh điểm vào mùa mưa.Bộ Y tế Việt Nam cho biết hồi năm 2009, đại dịch H1N1 cũng đã xảy ra tại Việt Nam với hơn 9 ngàn trường hợp mắc bệnh, gần 20 ca tử vong chỉ trong vòng 4 tháng.Theo các chuyên gia y tế, đa phần bệnh nhân bị cúm thường khỏi sau một tuần điều trị thông thường. Tuy nhiên, với những người có sức đề kháng kém, có bệnh mạn tính, người già, trẻ em và phụ nữ có thai thì H1N1 có khả năng diễn biến nặng sang viêm phổi, suy hô hấp dẫn đến tử vong.Bản tin VOV ghi lời báo động rằng theo các chuyên gia cho biết, cúm A/H1N1 là một bệnh cúm thông thường nên rất nhiều người vẫn chủ quan. Người dân cần phải đề cao phòng bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng.Bản tin nói rằng trước đó đã có nhiều người tử vong do cúm A/H1N1 ở nhiều tỉnh khác nhau cũng được xác định trong năm nay. Cụ thể, ngày 26/6, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPSG xác nhận một trường hợp tử vong do cúm A/H1N1, người này bị bệnh nền tiểu đường.Tiếp đó là một phụ nữ làm nghề nội trợ ở quận Thủ Đức, TPSG mắc cúm A/H1N1 bị vong trên nền béo phì. Tại tỉnh Vĩnh Long cũng đã có một trường hợp tử vong do cúm A/H1N1…Theo các chuyên gia, ở TPSG và các tỉnh khu vực phía Nam thời điểm này là mùa mưa, nên người dân thường bị cúm mùa. Cúm A/H1N1 này cũng là một dạng cúm mùa nên không cần quá lo lắng, nhưng vẫn phải tự đề cao phòng tránh để khỏi bị lây lan ra cộng đồng.VOV ghi lời Bác sĩ Lê Hồng Nga, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng TPSG cho biết: cúm A/H1N1 là bệnh truyền nhiễm do virus H1N1 gây nên, có thể lây gián tiếp khi bàn tay tiếp xúc với một số đồ vật, bề mặt bị dính chất dịch có chứa vi rút sau đó đưa tay lên mắt, mũi, miệng...Đặc biệt, ở những nơi tập trung đông người như nhà trẻ, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, nhà trọ... bệnh càng dễ lây lan.Các bác sĩ cũng khuyến cáo, nếu người bệnh có những triệu chứng về đường hô hấp thì nên ho vào khuỷu tay, sử dụng khăn giấy, khăn tay, đeo khẩu trang để tránh lây lan ra cộng đồng.Cúm A/H1N1 có nguy cơ tử vong đối với những cơ địa đặc biệt, nhất là với trẻ em có sức đề kháng yếu.Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPSG cho biết: “Cúm xuất hiện từng năm, nếu phòng ngừa lơ là, đến mùa thì hiện tượng vẫn xảy ra, nên mình phải có thói quen mang khẩu trang, rửa tay. Cả kể khi hết bệnh nhưng đến mùa vẫn có thể quay lại. Nếu gia đình có điều kiện thì nên chích ngừa, đặc biệt là những người tình trạng miễn dịch kém”.