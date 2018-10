Cựu Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Khoá 17 ‘Nguyễn Thái Học’ Họp Mặt 2018

Trong buổi họp mặt của Cựu Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Khóa 17 “Nguyễn Thái Học” năm 2018.Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Nhật báo Việt Báo vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 20 tháng 10 năm 2018, Hội Cựu Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Khoá 17 “Nguyễn Thái Học” Họp Mặt Lần Thứ 5 tại Nam California đã tổ chức buổi tiền đại hội với sự tham dự của các cựu sĩ quan và gia đình khóa 17.Đây là buổi họp mặt tiền hội ngộ trước khi buổi họp mặt chính thức được tổ chức vào tối Chủ Nhật ngày 21 tháng 10 tại nhà hàng.Buổi họp mặt tiền hội ngộ quy tụ một số các đồng môn và gia đình về từ các Tiểu bang Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới,Với không khí đại gia đình, anh em gặp nhau trong dịp nầy để cùng trao cho nhau những tin tức vui buồn, kẻ còn người mất, cùng ôn lại những kỷ niệm thân thương của những ngày “Quân Trường Đổ Mồ Hôi, Chiến Trường Bớt Đổ Máu.” Để cùng nhớ lại một thời trai trẻ, hàng hàng lớp lớp lên đường với hoài vọng bảo vệ quê hương, nhưng rồi ước vọng không thành để rồi sau đó cũng hàng hàng lớp lớp vào nhà tù cộng sản.Được biết Khoá 17 Thủ Đức “Nguyễn Thái Học” nhập khóa vào ngày 23 tháng 10 năm 1963 và ra trường tháng 10 năm 1964, với tổng số Sinh Viên Sĩ Quan là 1,111 người. Sau khi ra trường các Tân Sĩ Quan được bổ sung về các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau biến cố Tháng Tư năm 1975 vào tù, sau khi ra tù sang định cư tại Hoa Kỳ, những cựu Sĩ Quan Khóa 17 một số vẫn tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, trong đó có những cựu Sĩ Quan như: Lê Đình Bảo, Phạm Châu Tài, Nguyễn Thế Đỉnh, Lê Trung Hòa, Lê Viết, Đào Kim Trọng, Tô Mười…Được biết họp mặt Lần Thứ 5 Khóa 17 “Nguyễn Thái Học” tại Nam California do cựu Sĩ Quan Lê Đình Bảo (Thủy Quân Lục Chiến) làm Trưởng ban tổ chức.Họp mặt kỳ nầy tại Nam California Hội cũng cho phát hành “Đặc San Chào Mừng Họp Mặt Lần Thứ 5 Khóa 17 “Nguyễn Thái Học” Sĩ Quan trừ Bị Thủ Đức kỷ niệm 54 năm ra trường với Ban Biên Tập:Chủ Trương: Đỗ Tấn Tâm, cộng tác, Nguyễn Thế Đỉnh, Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Thiệu Trị.Đặc san với nhiều bài viết, tài liệu và hình ảnh của khóa thật giá trị do những cây bút như: Tô Văn Cấp, Lê văn Châm, Bùi Danh, Hoàng Đàn, Nguyễn Thế Đỉnh, Phạm Trung Hân, Trần Văn Nên, Lê Ngoạn, Lê Văn Ngô, Nguyễn Văn Phái, Trần Thị Đông Phương, Bích Phượng, Lê Văn Quá, Nguyễn Kim Sơn, Đỗ Tấn Tâm, Lâm Tài Thạnh, Lê Văn Thẩm, Vân Trang, Lê Tấn Tường, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Kim Việt…Đặc biết trong đặc san có những bài văn tế tưởng niệm những chiến hữu đồng khóa thật cảm động, đã nói lên được tinh thần “Huynh Đệ Chi Binh”.Đặc san khổ Magazine, dày 200 trang.