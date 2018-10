Câu Chuyện Cuối Tuần: Halloween và Niềm Hy Vọng Cho Tương Lai

- Cao Minh Hưng -

Cuộc thi Hóa Trang Halloween và Tài Năng do CLB Tình Nghệ Sĩ tổ chức cho các em thiếu nhi (photo by NAG Cơ Nguyễn)

Thứ Tư sắp tới, ngày 31 tháng 10 sẽ là ngày lễ hội Halloween. Theo truyền thuyết thì đây là một lễ hội bắt nguồn từ dân tộc Celt, là một dân tộc sống cách đây hơn 2,000 năm trên các vùng đất bây giờ thuộc về Anh Quốc, Ái Nhĩ Lan và miền Bắc nước Pháp. Dân tộc Celt bắt đầu năm mới vào ngày 1 tháng 11 Dương Lịch. Một lễ hội được cử hành vào đêm trước năm mới để vinh danh vị thủ lãnh đã quá cố là Samhain. Ngày lễ hội này báo hiệu sự bắt đầu của mùa lạnh, của những ngày tối tăm thường được liên kết với sự điêu tàn và chết chóc của cảnh vật và loài người. Dân tộc Celt tin rằng Samhain cho phép những linh hồn người chết được trở về nhà trên trần gian vào đêm hôm đó.

Lễ hội Halloween được du nhập đến Hoa Kỳ do những di dân đầu tiên, đa số đến từ Anh Quốc và một số từ các vùng thuộc dân tộc Celt. Vì nhiều lý do, cho mãi đến thập niên 1800 mới trở thành tục lệ được nhiều người hưởng ứng. Khoảng giữa thế kỷ 19 trẻ em bắt đầu vui chơi Lễ hội Halloween với tục lệ "trick or treat" ở các thành phố lớn, và trở nên thịnh hành từ thập niên 50. Các em được các bố mẹ đưa đi các shopping mall, các cửa hàng, nhà thờ, hoặc đi gõ cửa từng nhà để xin bánh kẹo. Ngày nay, nhiều cộng đồng, nhiều tổ chức đã đứng ra bảo trợ các tục lệ vui chơi của ngày Halloween, nên nó đã trở thành một ngày lễ hội rất được các em thanh thiếu niên chào đón. Điển hình như Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cũng vừa tổ chức cuộc thi hóa trang và tài năng cho các em thiếu nhi tại nhà hàng Majesty hôm thứ Sáu vừa qua và đã thu hút các phụ huynh ghi danh cho các em tham dự thật đông.

Cuộc thi Halloween rất có ý nghĩa vì ngoài các trang phục đầy nét sáng tạo của các em, phần thi tài năng đã cho thấy sự cố gắng của các em khi hát những bài hát tiếng Việt cho Ban Giám Khảo chấm điểm. Dù một số các em còn phát âm ngọng nghịu vì đa số các em sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, nhưng điều đáng mừng là các em đã cố gắng rất nhiều trong việc trở về với nguồn cội với tiếng mẹ đẻ của các em. Thứ Tư này, khi các phụ huynh sẽ đưa các em đi xin kẹo, với những câu nói vang vang lên trước cửa nhà "Trick or Treat", mong các phụ huynh giảng nghĩa cho các em hiểu thêm về ý nghĩa của ngày lễ Halloween từ câu chuyện truyền thuyết về Jack. Theo truyền thuyết của nước Ái Nhĩ Lan, Jack là một chàng thiếu niên sau khi chết, linh hồn của anh ta không được vào thiên đàng vì lý do khi còn sống, Jack là một người tham lam, bủn xỉn, thường cất giấu tiền bạc và rất keo kiệt, không hề bố thí cho bất cứ ai. Tuy nhiên, linh hồn của Jack cũng không thể vào địa ngục vì lúc còn sống, anh ta đã từng chơi đùa và đã có lần cứu ma quỷ, nên ma quỷ cũng hứa sẽ không bắt Jack vào địa ngục khi anh ta chết! Vì thế, linh hồn Jack sau khi chết luôn vất vưởng không nơi nương tựa. Mong các em rút ra một bài học làm người, đó là khi sống không nên tham lam, bủn xỉn, keo kiệt. Phải có lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ kẻ khó khăn.

Chắc chắn sau này khi cộng sản lụi tàn trên quê hương, sẽ có rất nhiều tên cộng sản sau khi chết cũng sẽ giống như Jack vì khi còn sống, chúng không bao giờ biết đoái hoài đến nỗi khổ của người dân mà chỉ biết lo vơ vét để làm giàu. Tính nhân bản hoàn toàn không bao giờ có trong bản chất con người cộng sản!

Riêng các em chúng ta, với nền giáo dục và sự hướng dẫn của chúng ta hôm nay, chắc chắc sẽ làm thay đổi bộ mặt cho quê hương Việt Nam trong tương lai mai sau.

Cao Minh Hưng

27 tháng 10, 2018