Canada: Buổi lễ đặt tên Công Trường Sài Sòn, 8 tháng 9, 2018

Trung Tâm Nguời Việt Canada - Vietnamese Canadian Centre - Centre vietnamien du Canada

Suite 1 - 885 Somerset St. West, Ottawa, ON K1R 6R6, Canada

P.O. Box 62042 Convent Glen, Ottawa, ON K1C 7H8 Canada

Tel.: (613) 230-8282; Email: ottawavietcancentre@gmail.com

Business No. 11928 5849 RR0001

Phóng Sự Buổi lễ đặt tên Công Trường Sài Sòn, 8 tháng 9, 2018





Vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ Bẩy, 8-9-2018, Trung Tâm Người Việt Canada

(TTNVC), phối hợp cùng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa, Hội Người

Việt Cao Niên Ottawa, Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà vùng

Ottawa, và Tổ Chức Văn Hoá Việt Ottawa, đã tổ chức buổi lễ Đặt Tên Công Trường Sài Gòn tại góc đường Preston và Somerset (Đài Kỷ Niệm Việt Nam, đối diện địa điểm tương lai của Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân).

Dưới sự chủ tọa của Ông Jim Watson, Đô Trưởng Ottawa, và Bà Catherine

McKenney, Nghị Viên Hội Đồng Đô Thành (HĐĐT) Ottawa, Vùng Somerset, Ottawa, buổi lễ quy tụ khoảng 100 người tham dự từ Toronto, Montreal, và Ottawa, với sự hiện diện của quý vị quan khách sau đây:

- Ông David Kilgour, Cựu Phó Chủ Tịch Quốc Hội Canada, cựu Quốc Vụ Khanh đặc trách Á Châu Thái Bình Dương và Mỹ Châu Latin, ứng viên Giải Nobel Hoà

Bình 2012;

- Ông Joel Harden, Dân Biểu Tỉnh Bang Ontario, vùng Ottawa Centre

- Ông Paul Landry, Kiến Trúc Sư, Đô Thành Ottawa

- Bà Eleanor Ryan, cựu Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành Project 4000 (1979-1983)

- Bà Leslie Emory, Giám Đốc Điều Hành, Trung Tâm Dịch Vụ Di Dân Ottawa-

Carleton (Ottawa – Carleton Immigrant Services Centre, OCISO) - Ông Mike Powell, Chủ Tịch, Dalhousie Community Association

- Ông Yasir Naqvi, cựu Dân Biểu Tỉnh Bang Ontario, vùng Ottawa Centre & cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Ontario

cùng một số đại diện các hội đoàn và thân hữu của cộng đồng:

- Ông Trần Quốc Tuý, Chủ Tịch Hội Bảo Tồn Văn Hóa Lịch Sử Việt Nam tại Canada

- Ông Hà Tuấn Chương, - Hội Yểm Trợ Nhân Quyền - Montr éal

- Cô Dương Thị Sang, Hội Cassava - Montréal

- Ông Lê Quốc Tuấn - VOICE Canada (Toronto)

- Ông Ngọc Phan - đại diện Cơ sở Việt Tân (Toronto)

- Ông Nguyễn Kim Khánh, đại diện Hoà Thượng Thích Bổn Đạt, Chùa Phổ Đà

- Bà Nguyễn Xuân Lang, đại diện Hội Phật Giáo Việt Nam Canada, Chùa Từ Ân

- Cô Trần Phương Thu, Chủ Tịch Tổ Chức Văn Hoá Việt Ottawa

- Ông Hoàng Song An, Q/Chủ Tịch Hội Người Việt Cao Niên Ottawa, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Vùng Ottawa

- Ông Trương Minh Trí, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Công Đồng Người Việt Ottawa - Anh Chu Hoàng Nam, đại diện BS Nguyễn Khuê-Tú, Chủ Tịch Thanh Niên

Canada Đấu Tranh cho Nhân Quyền tại Việt Nam (Canadian Youth for Human

Rights in Vietnam, CYHRV)

- Bác Sĩ Dương Đình Huy, Ông Bà Trương Hữu Lượng (Montreal)

- Tiến Sĩ Trương Công Hiếu (Ottawa)

Được biết dự án này đã được Trung Tâm Người Việt Canada vận động Đô Thành

Ottawa từ năm 2017. Với sự hỗ trợ của Dalhousie Community Association,

Preston St. Business Improvement Area Association (Preston Street BIA),

Chinatown Business Improvement Area Association (Chinatown BIA), cùng Ông

Đô Trưởng Jim Watson và Bà Nghị Viên HĐĐT Catherine McKenney, dự án này được Hội Đồng Đô Thành Ottawa biểu quyết đồng thanh chấp thuận ngày 28-22018.

Qua 6 tháng làm việc tích cực, sau khi được thành phố chấp thuận, với sự hướng dẫn của Kiến Trúc Sư Paul Landry, Trung Tâm đã làm việc với 3 hãng thầu (Longlife Landscaping làm chân móng, Central Precast làm bệ, Ottawa Brass làm bảng tưởng niệm Công Trường Sài Gòn) để hoàn tất dự án này vào cuối tháng 8,

2018, với sự ủng hộ nhiệt tình của đồng bào tại khắp nơi.

Buổi lễ bắt đầu với nghi lễ chào quốc kỳ Canada, Việt Nam Cộng Hoà, phút mặc niệm các bậc tiền nhân đã dựng nước và giữ nước, các chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc, và các đồng bào đã bỏ mình trong cuộc chiến cũng như trên đường đi tìm tự do. Ông Lê Duy Cấn, đại diện TTNVC, khai mạc buổi lễ với lời chào mừng quan khách và cám ơn thành phố Canada cùng quý vị mạnh thường quân và các anh chị em thiện nguyện viên đã hỗ trợ dự án này. Tiếp theo là lời chúc mừng của của Ông Đô Trưởng Jim Watson, Dân Biểu Joel Harden, Ông Trần Quốc Tuý, Ông Lê

Quốc Tuấn, và Anh Chu Hoàng Nam. Sau đó là phần cắt băng khành thành tấm bảng đồng ghi tên Công Trường Sàigòn và chụp hình lưu niệm của đồng bào cùng các quan khách tham dự

Sau buổi lễ là phần tiếp tân gồm các món ăn Việt Nam, đặc biệt là chiếc bánh kem với hình Chợ Bến Thành, và phần phụ diễn của Ban Văn Nghệ Ottawa với những ca khúc ngợi ca Sài Gòn thuở xưa. Buổi lễ chấm dứt trong niềm hân hoan của mọi người tham dự, Sài Gòn không bao giờ mất trong lòng mỗi người Việt dù ở trong nước cũng như tại hải ngoại.

Nét đặc biệt của Công Trường Sàigòn là địa điểm này nằm tại góc đối diện với Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, một dự án sẽ được TTNVC tiếp tục thực hiện trong thời gian sắp đến, theo lời trình bày của ông Lê Duy Cấn, Trưởng Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, trong buổi họp tiếp theo phần tiếp tân của buổi lễ.

Theo lời mời của Ban Tổ Chức, khoảng 40 đồng bào từ Toronto, Montreal, và

Ottawa đã tham dự phần trình bầy này. Một số câu hỏi về vụ xin án lệnh của Toà

Thượng Thẩm British Columbia và các buổi họp do một số các hội thành viên Liên Hội tổ chức từ năm 2014 cho tới nay đã được Ông Lê Duy Cấn giải đáp. Ông cũng phổ biến tại chỗ các bản tường trình tài chánh của TTNVC (trong đó có Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân) trong mấy năm gần đây và bảng tổng kết các tài sản hiện có của Trung Tâm do Ngân Hàng TD Canada Trust lưu giữ. Trong phần vấn đáp có nhiều câu hỏi, hoàn toàn không có một câu hỏi nào về vấn đề quản trị tài chánh liên quan tới Trung Tâm Người Việt hoặc Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân mặc dầu có những tin đồn thất thiệt về vấn đề này do một vài người có ác ý tung ra nhằm mục đích phá hoại Dự Án. Trung Tâm Người Việt Canada thành thật cảm tạ:

- Ông Đô Trưởng Jim Watson, Bà Nghị Viên HĐĐT Ottawa Catherine

McKenney và các quý vị Nghị Viên khác trong HĐĐT Ottawa, các hội

Dalhousie Community Association, Preston Street BIA, Chinatown BIA,

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa, Hội Người Việt Cao Niên Ottawa, Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Vùng Ottawa, Tổ Chức

Văn Hoá Việt Ottawa đã hỗ trợ đề nghị đặt tên Công Trường Sài Gòn;

- Kiến Trúc Sư Paul Landry của Đô Thành Ottawa đã tận tuỵ hướng dẫn Trung Tâm về vấn đề kỹ thuật;

- Ô. Ô. Jacques Morissette và Travis Westerberg, Plant Recreation Centre, đã trợ giúp trong việc tổ chức buổi lễ và phần tiếp tân;

- Chuà Từ Ân (Ottawa), Chuà Phổ Đà (Ottawa), Hội Người Việt Nova Scotia, Voice Canada, Hội Bảo Tồn Văn Hoá Lịch Sử Việt Nam tại Canada

(Montréal), Little Saigon Foundation (Vancouver), Tổ Chức Văn Hoá Việt Ottawa, và quý vị mạnh thường quân đã đóng góp tài chánh cho dự án này;

- Các anh chị em thiện nguyện viên sau đây đã giúp Trung Tâm trong việc thực hiện và khánh thành Dự Án Công Trường Sài Gòn:

Nhà hàng New Mee Fung, Bà Đỗ Danh Tầm, Ông Bà Nguyễn Quang Mộng, Cô Trần Phương Thu, Ông Bà Đỗ Quốc Bảo, Cô Nguyễn Thị Yến cung cấp thức ăn cho phần tiếp tân;

Bà Lê Kim Nga làm chiếc bánh “Công Trường Sài Gòn”;

Bà Lê Kim Lân trang hoàng băng khánh thành tấm bảng tưởng niệm Công Trường Sài Gòn;

Ông Đỗ Quốc Bảo, Ông Nguyễn Duy Vinh phụ trách phần âm thanh;

Ông Dương Thanh Liêm phụ trách kỹ thuật cho phần trình bầy về Dự Án VBTTN và chụp hình;

Bà Bạch Tuyết Lan phụ trách chụp hình;

Các Ông Phan Văn Nhơn, Hoàng Song An, Hoàng Song Hỷ, Nguyễn Duy Vinh, Vũ Xuân Tiến giúp dọn dẹp Công Trường Sài Gòn;

Ban Văn Nghệ Ottawa phụ trách văn nghệ giúp vui trong phần tiếp tân.

Năm 2019 là dịp kỷ niệm 40 năm ngày Đô Thành Ottawa thành lập Chương Trình 4000 (Project 4000, 1979) để đón nhận 4000 người tị nạn Đông Dương, trong đó phần lớn là người Việt tị nạn, tới định cư tại Canada. Với sự ủng hộ nhiệt thành, sự tin tưởng và cộng tác của đồng bào tại khắp nơi, và sự trợ giúp của Đô Thành Ottawa, Trung Tâm hy vọng sẽ có thể đặt viên đá đầu tiên cho Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân trong thời điểm này. Đây cũng sẽ là công trình thứ 6 tại Ottawa của cộng đồng người Việt nói chung. Các công trình khác gồm có:

Đặt tên đường Sài Gòn (Saigon Court) (gần góc đường Queensway và Carling), 1984; Thành lập Trung Tâm Người Việt Canada, 249 Rochester St., 1987; Xây dựng Trung Tâm Gia Cư Văn Lang (31 Van Lang Private) cho quý vị cao niên và những người có lợi tức thấp, 1992; Xây dựng Đài Kỷ Niệm Việt Nam (Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân với bức tượng Mẹ Bồng Con của Điêu Khắc Gia Phạm Thế Trung), 1995; Công Trường Sài Gòn, 2018.

Buổi lễ đặt tên Công Trường Sài Gòn được Đài Truyền Hình CBC loan tải qua bản tin sau đây:

https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/vietnamese-community-unveilssaigon-square-as-museum-remains-out-of-reach-1.4816192

Hà Quyên

Ottawa, 15-9-2018

Ban Văn Nghệ Ottawa (Ô. Nguyễn Duy Vinh, Bà Trần Văn Đúng, Bà Thẩm Kim Thoa,

Ô. Trần Văn Đúng, Cô Trần Phương Thu, Ô. Nguyễn Kim Khánh, Bà Nguyễn Tuyết Ngân) trước giờ khai mạc

Hình: HQ

Ô. Lê Quốc Tuấn, Bà Bạch Tuyết Lan (Phó Chủ Tịch CĐNVTD Ottawa),

Bà Đỗ Thị Soi, Ô. Jim Watson, Bà Trần Thị Xuyến, Bà Nguyễn Thị Hà Quyên Hình: DTL

Ô. Jim Watson chụp hình lưu niệm với các quan khách và một số tham dự viên: từ trái sang phải,

Ô. Ô. Joel Harden, Trần Quốc Tuý, Bà Nguyễn Thị Hà Quyên, Ô. Ô. Mike Powell, Lê Quốc

Tuấn, KTS Paul Landry, Bà Catherine McKenney, Ô. Nguyễn Duy Vinh, Cô Trần Phương Thu,

Ô. Yasir Naqvi, LS Vũ Đức Khanh, Ô. David Kilgour, BS Dương Đình Huy, Ô. Ô. Hà Tuấn

Chương, Lê Duy Cấn Hình: DTL

Ban Văn Nghệ Ottawa trình diễn trong phần tiếp tân

Hình: BTL

Cắt bánh “Công Trường Sài Gòn”: Ô. Ô. Lê Duy Cấn, Joel Harden, Bà Catherine McKenney, Cô Trần Phương Thu

Hình: TTNVC

Bánh “Công Trường Sài Gòn”

Hình: TTNVC

Bảng tưởng niệm Công Trường Sài Gòn

Hình: TTNVC





Điạ điểm tương lai của Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, 8-9-2018

Hình: HQ



Các thành quả tại Ottawa của cộng đồng người Việt

Hình: (1-3): TTNVC, (4): TNQL