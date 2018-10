Báo Cáo Viên LHQ: Vụ Khashoggi Là Hành Quyết Ngoài Pháp Luật

RIYADH - Nhà cầm quyền Saudi Arabia “nhả từ từ” thông tin về nghi án Khashogg - ông là nhà báo phê bình vương triều Riyadh, bị giết tại lãnh sự quán Istanbul ngày 2-10.Hơn nửa tháng sau, Riyadh mới xác nhận ông Khashoggi đã chết – sau nhận là vụ ám sát này đã được tính toán từ trước. 18 người bị tống giam để điều tra, gồm 15 sát thủ là nhân viên tình báo đến lãnh sự quán Istanbul cùng ngày 2-10, và quay về Riyadh cùng ngày.Xác của nạn nhân chưa biết là đâu – và không có thông tin nào về sự can dự của thế tử bin Salman trong khi giới quan sát tin rằng “bin Salman không thể không biết”.Tin sáng Thứ Sáu ghi: báo cáo viên đặc biệt của LHQ phát biểu với thông tấn al-Jazeera: vụ ám sát ông Khashoggi mang đủ các yếu tố của “hành quyết ngoài pháp luật”. Báo cáo viên Agnes Callamard giải thích: nhà báo Khashoggi bị giết lại tòa lãnh sự Saudi vào thời gian mất tích – các nghi can là đại diện nhà nước – vài ngày sau, Riyadh thừa nhận số cá nhân là viên chức cấp cao của thẩm quyền liên quan. Báo cáo viên LHQ cũng nhắc lại 2 tuần lễ chối cãi liên tiếp của vương triều.Cùng ngày Thứ Sáu, tại diễn đàn LHQ, báo cáo viên Callamard hô hào tổ chức điều tra quốc tế.Nhà báo nói: chưa rõ điều tra quốc tế sẽ đem lại kết quả nào trong khi ông TTK Antonio Gutarres sẽ chỉ tổ chức điều tra nếu nhận được yêu cầu từ 1 trong các cơ chế của LHQ, là Đại Hội Đồng, HĐ Bảo An, hay HĐ Nhân Quyền.Mặt khác, con của nhà báo Khashoggi được chế độ Riyadh cho phép xuất cảnh, đã tới Hoa Kỳ.Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Riyadh cho phép công dân song tịch Salah Khashoggi di cư.Có tin ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói chuyện với thầm quyền Saudi về quy chế của Salah Khashoggi.Trú sở của nhà báo đối lập trước đây là tại khu vực thủ đô Washington.Phóng viên báo tin: giới lãnh đạo Riyadh công bố ảnh chụp thế tử bin Salman bắt tay Salah Khashoggi bị công chúng lên án – trong ảnh này, ai cũng thấy vẻ mặt không thoải mái của Salah.Ngoài nước Saudi, biểu tình phản đối hành động tàn ác của Riyadh diễn ra tại nhiều nơi, từ Paris, London đến Washington.Giới phân tích nhắc nhở: đây không chỉ là yêu cầu trách nhiệm về sinh mạng của nhà báo phê bình chế độ mà còn là hô hào các nhà nước Trung Đông tôn trọng quyền tự do ngôn luận – bởi “làm nghề báo không là tội”.