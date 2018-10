Bắt 1 Nghi Can Gửi Bom Thư Từ Florida

MIAMI - Nhà chức trách điều tra bom thư gửi đến các chính khách thuộc đảng DC và những tiếng nói chỉ trich TT Trump tập trung chú ý tại Florida, nơi có thể là xuất xứ của bom ống chế tạo theo thiết kế phổ biến bằng internet.Cảnh sát quận Miami-Dade cho hay: chuyên viên chất nổ và chó chuyên nghiệp đã đến làm việc tại 1 cơ sở bưu diện ở Opa-Locka, ở hướng tây bắc Miami.Trong 1 cuộc phỏng vấn của Fox News, bộ trưởng nội an Kirstjen Nielsen nói: Florida có thể là nơi xuất phát ít nhất vài vật nổ đựng trong bưu phẩm, người này sẽ phải đối diện công lý.Tin của FBi xác nhận: địa chỉ người gửi là văn phòng Florida của dân biểu Debbie Wasserman Schultz, nguyên là chủ tịch ủy ban toàn quốc của đảng DC (hay DNC). Bưu phẩm ghi tên người nhận là cựu bộ trưởng tư pháp Eric Holder đã được chuyển tới địa chỉ của bà Schultz. Bom ống gửi cựu giám đốc CIA John Brennan xuất hiện tại trụ sở Manhattan của CNN. 2 vật nổ gửi cựu PTT Biden và tài tử De Niro bị chận trước khi tới đích.Với tất cả các trường hợp kể trên, đoàn điều tra coi như là “bom sống” không là giả, theo xác nhận của ủy viên cảnh sát James O’Neil của thành phố New York.Gửi bom thư là hành động khủng bố.Các chuyên gia từ chối xác nhận các bom ống có được chế tạo để nổ hay không hay chỉ để gây sợ hãi.Chưa thấy phe nào nhận trách nhiệm – công chúng được yêu cầu cung cấp thông tin đầu mối.Trong khi đó có thêm 2 thư bom thư gửi tới Nghị Sĩ Booker, Cựu Giám Đốc DNI James Clapper. Bản tin viết như sau.WASHINGTON - Bom thư gửi nghị sĩ Cory Booker (DC-New Jersey) và cựu giám đốc tình báo quốc gia (DNI) James Clapper đã bị nghênh cản sáng Thứ Sáu.Vật nổ gửi NS Booker được tìm thấy tại cơ sở bưu điện Opa-Locka.Bom thư gửi ông Clapper được ngăn chận tại phòng lựa thư Manhattan.Tin hôm Thứ Sáu cho biết 1 nghi can đã bị bắt vì có liên quan đến bom thư. Bản tin cho biết như sau.WASHINGTON - Thẩm quyền liên bang báo tin: nghi can có liên quan với 12 bom ống gửi qua đường bưu điện từ mấy ngày qua đã bị câu lưu.Phát ngôn viên Bộ tư pháp công bố tin này sáng Thứ Sáu, và cho biết sẽ họp báo vào lúc 2 giờ rưỡi chiều.Truyền thông xác nhận: nghi can bị bắt hôm Thứ Sáu tại Florida, nơi lực lượng điều tra đang tập trung nỗ lực tìm kiếm.CNN đưa tin: nghi can tên là Cesar Sayoc, 56 tuổi, cư dân của thành phố Aventura, tiểu bang Florida.2 cư dân địa phương là nhân chứng kể “có tiếng nổ lớn khi nghi can bị bắt”, tại bãi đậu xe của cửa hàng AutoZone ở Plantation, gần Fort Lauderdale.Hồ sơ cá nhân ghi: Sayoc là cử tri CH từng bị bắt nhiều lần, gồm 1 vụ dọa đánh bom.Trong năm 2002, ông Sayoc đã bị bắt vì làm bom đe dọa tại Quận Miami-Dade County, và đã bị tòa ra án lệnh một năm quản chế. Ông có hồ sơ phạm tội từ năm 1991 tại Quận Broward, theo hồ sơ của tòa cho biết. Ông bị bắt ở tuổi 29 vì tội trộm cắp. Ông cũng đã đối diện với những truy tố về tội gian lận và ẩu đả.Hồ sơ tòa án cho thấy ông Sayoc đã khai phá sản vào năm 2012 trong khi ông sống với người mẹ của ông. Một bản viết tay trong phúc trình về sự phá sản của ông cho biết rằng, “Sống với mẹ. Không có đồ nội thất.” Trong năm 1980, ông đã học 3 semesters tại Trường Cao Đẳng Brevard tại tiểu bang North Carolina, theo một nữ phát ngôn viên của trường đại học này nói với BBC News. Nhưng người phát ngôn cũng cho biết thêm rằng ông Sayoc đã không tốt nghiệp tại trường này.Twitter sáng Thứ Sáu của TT Trump nhắm các đối thủ DC ghi “ứng viên CH hoạt động rất hiệu quả trong sơ tuyển và nay chuyện (bom) xẩy ra với xung lực rất chậm – tin tức không nói chuyện chính trị. Điều xẩy ra là rất không may – cử tri CH hãy đi bỏ phiếu”.Trong khi đó, Bạch Ốc buộc phải bênh vực Trump về các tố giác ông không coi âm mưu nổ bom là nghiêm trọng đúng mức.Về phần mục tiêu bị hù dọa, như thống đốc Andrew Cuomo, phát biểu của ông nhấn mạnh “Không ai có thể nói là bom giả, không nguy hiểm – các nghi vấn là về mức độ tinh vi của bom thư”.Tài tử De Niro lên tiếng cảm ơn thượng đế về không ai thiệt mạng, cũng cảm ơn công sức của các cơ quan công lực và an ninh – ông hô hào cử tri hăng hái đi bầu ngày 6-11.Cựu giám đốc Clapper mô tả vụ bom thư là khủng bố phát sinh trong nước – ông tuyên bố qua CNN: TT Trump chịu 1 phần trách nhiệm về loại hành vi thiếu an ninh, lịch sự này.