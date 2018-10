200 Ký Giả Lên Án Trump Đả Kích Báo Chí

WASHINGTON - Hơn 200 ký giả, gồm đa số đã nghỉ hưu hay bán-hưu, công bố thư ngỏ lên án TT Trump tấn công truyền thông.Tính đến giữa chiều Thứ Năm, ít nhất 10 bom thư đã gửi tới địa chỉ của các chính khách của đảng DC, thân đảng DC hay bất đồng chính kiến với Trump.Người ta tin rằng luận điệu liên tục thù địch với truyền thông của TT tỉ phú New York có ảnh huởng gây chia rẽ và đối đầu trong xã hội.Tin về ông Trump tán dương vụ hành hung 1 phóng viên của báo The Guardian gần đây được nhắc tới trong thư ngỏ.Thư ngỏ nhấn mạnh: bạo động chính trị là 1 phần của tấn công tự do báo chí.Theo hơn 200 vị này, khi Trump không thích tường thuật nào, ông ta sẵn sàng gọi là “fake news – tin bịa đặt”.Các nhà báo ký tên trên thư ngỏ không thiếu thành viên biên tập và tường thuật của CNN, ABC News, Los Angeles Times.Twitter sáng Thứ Năm của TT Trump ghi “1 phần rất lớn của căm phẫn trong xã hội làm chúng ta thấy gây ra bởi các tường thuật giả tạo và không chính xác có mục đích của Truyền Thông Dòng Chính mà tôi gọi là Tin Bịa – là rất tệ và hiềm khích đến mức không thể tả”.Hồ sơ của International News Safety Institute cho biết: sau vụ 1 tay súng Maryland bắn chết 5 công nhân báo chí hồi Tháng 6, Hoa Kỳ trở thành nơi nguy hiểm hạng nhì thế giới với nhà báo trong nửa đầu năm 2018.