1 Thành Phố Tại Georgia: Tập Trung Cựu Tù Tấn Công Sex Tối Halloween

CITY OF GROVETOWN - Thị trưởng của 1 thành phố thuộc tiểu bang Georgia cho tập trung cựu tù xâm phạm thân thể trẻ em vào tối Halloween để bảo vệ an toàn của tục lệ này.Thị trưởng Gary Jones thông báo qua mạng “Những người bị quản chế vì tội tấn công tình dục bị tạm giữ tại trụ sở của HĐ nghị viên từ 6 giờ đến 9 giờ tối Halloween.”4 cảnh sát tiểu bang và 1 cảnh sát viên địa phương được giao giám sát từ 25 đến 30 đối tượng.Biện pháp dự phòng này không áp dụng với toàn thể số người can tội tấn công tình dục.Trong lúc nhiều người đặt nghi vấn về sự hợp thức, thị trưởng Jones bảo đảm là hợp pháp.1 phụ nữ 4 con đã lên tiếng hoan nghênh và cảm ơn.Nhưng có người nói: an toàn của trẻ em trong 364 ngày khác thì sao.