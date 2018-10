Tòa Phúc Thẩm Sẽ Quyết Định Trump Có Bị Kiện Không, Liên Quan Đến Hồ Sơ Của Zervos Kiện Trump Foundation

NEW YORK - Trump Foundation bị kiện về vi phạm luật tài trợ tranh cử và quy chế miễn thuế tại tòa New York – chánh án tòa thượng thẩm tiểu bang New York, bà Saliann Scarpulla, muốn chờ quyết định của tòa phúc thẩm để biết TT có thể bị kiện không.Tòa phúc thẩm New York đang cân nhắc sau khi chánh án trong 1 vụ khác cho phép xem xét đơn kiện ông Trump tội bôi xấu của Summer Zervos, 1 ứng viên trong chương trình truyền hình “The Apprentice”.Nhà báo nhắc lại rằng năm 1997, TCPV quyết định: TT Clinton có thể là đối tượng của kiện cáo liên bang.Vấn đề là TT có thể bị kiện tại tòa tiểu bang về hành vi ngoài phận sự TT hay không.Theo chánh án Scarpulla, quyết định về đơn kiện của Zervos ảnh hưởng vụ kiện Trump Foundation.Đơn kiện này, nộp 4 tháng trước, chống lại tổ chức, Trump và các con trai gái, rể, đều là thành viên HĐ quản trị.Văn phòng giám đốc tư pháp tiểu bang New York muốn giải tán Trump Foundation và phạt tiền.