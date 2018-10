Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang Triển Lãm Tác Phẩm Nghệ Thuật Của Tác Giả Thanh Trí Cao

Hình ảnh khai mạc triển lm tc phẩm nghệ thuật của tc giả Thanh Trí Cao.

Santa Ana (Bình Sa)- - Sáng Thứ Bảy ngày 20 tháng 10 năm 2018, tại Hội trường Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang số 713 N. Newhope ST., Santa Ana do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới làm Viện Chủ đã tổ chức thành công cuộc triễn lãm Nhiều Bộ Môn Nghệ Thuật của Tác Giả Thanh Trí Cao (HT. Thích Quảng Thanh).Tham dự lễ khai mạc có Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, HT. Thích Chơn Trí, HT. Thích Thiện Long, HT. Thích Như Minh, HT. Thích Minh Trí … TT. Thích Huyền Châu, Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, NS. Thích Nữ Chân Diệu cùng qúy chư tôn dức Tăng, Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.Quan Khách có qúy vị dân cử, đại diện dân cử như: Dân Biểu Lowenthall, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Thị Trưởng Thành Phố Santa Ana ông Miguel Pulido, Nghị Viên Thành Phố Santa Ana ông Vicente Sarmiento, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster; Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, ông Josh Lowen Thall, ứng cử viên Dân Biểu Tiểu Bang, LS. Lê Công Tâm, BS. Michael Đào, Cô Roxanne Chow, Họa sĩ Lương Trường Thọ, Nhạc sĩ Hoàng Quang Huế, cùng một số các Họa Sĩ, Thư pháp, Nhiếp Ảnh Gia, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Trong phòng triển lãm, đã được trưng bày rất mỹ thuật do bàn tay khéo léo của tác giả Thanh trí Cao qua những tác phẩm giá trị về văn hóa Việt Nam cũng như nghệ thuật qua từng bộ mônvới những tác phẩm bao gồm các bộ môn: điêu khắc, hội họa, nhiếp ảnh, thư pháp, bonsai, cây kiểng và những bảo vật giá trị về thời gian cũng như nghệ thuật do chính Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, tức thi sĩ Thanh Trí Cao, sáng tác và sưu tập hơn 30 năm qua.Điều hợp chương trình do nhà báo Đoàn Trọng và cô Vicky Đỗ.Trước khi cắt băng khai mạc, HT. Thích Quảng Thanh đã biểu diễn một màn đánh trống thật rộn rã như thúc dục lòng người để chào mừng Chư Tôn Đức Tăng Ni, quan khách và đồng hương tham dự.Lúc 10 giờ sáng lễ cắt băng khai mạc phòng triển lãm đã diễn ra với sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị quan khách cùng cắt băng với những tràng pháo tay thật lớn.Sau đó mọi người vào bên trong cùng xem những tác phẩm được trưng bày tại hội trường và lên viện bảo tàng để xem những những bảo vật giá trị về lịch sử cũng như thời gian đã được nhà thơ Thanh Trí Cao sưu tầm.Số người tham dự ngoài dự tính, nên hội trường đôi lúc phải chen chúc nhau.Mở đầu, HT. Thích Quảng Thanh, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị dân cử, đại diện dân cử, các viên chức chính quyền địa phương, qúy vị nhân sĩ, đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể cùng qúy cơ quan truyền thông và đồng hương đã đến tham dự.Sau đó là lời Đạo từ chúc mừng của Trưởng Lão Hòa Thương Thích Chơn Thành, HT. đã ca ngợi tinh thần dấn thân hoằng dương chánh pháp và đã thành công trên bước đường sáng tác nghệ thuật trong tinh thần bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc tại hải ngoại.Tiếp theo lời phát biểu của TNS Janet Nguyễn, trong lời phát biểu bà đã nói: “Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang rất quan trọng đối với thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại, đây là một đóng góp lớn lao về phương diện văn hóa, mỹ thuật để các thế hệ kế thừa có cơ hội hiểu biết thêm về truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Bà cũng nhấn mạnh về đạo luật SB 895 trong tương lai thì văn hóa của Việt Nam sẽ được nói đến trong chương trình giáo dục của California. Một hãnh diện chung của chúng ta tại Hoa Kỳ.”Ông Thị Trưởng Thành Phố Santa Ana Miguel Pulido và ôngNghị VIên Vicente Sarmiento, la những người đã tạo điền kiện thuận lợi giúp hòa thượng viện chủ để hoàn thành Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang như ngày hôm nay đã nói:“Tôi rất vui mừng vì không ngờ tất cả mọi việc như một giấc mơ của tôi, đó là hôm nay chúng ta có một ngôi chùa khang trang tọa lạc tại thành phố Santa Ana,” ông Thị Trưởng nhấn mạnh về những đóng góp của Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang đã làm cho thành phố càng ngày càng khởi sắc, nhất là về lãnh vực tôn giáo.Trong lời phát biểu, Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã nói: “Đại diện cho thành phố Westminster, tôi xin có lời ca ngợi Thầy Thích Quảng Thanh, vì ông đã dùng nội lực của Phật pháp để cho ra đời những tác phẩm rất có giá trị.”Dân Biểu Alan Lowenthal bày tỏ: “Tôi rất ngưỡng mộ Hòa Thượng Thích Quảng Thanh sau khi xem qua những tác phẩm của ông. Đối với tôi, ông là một nghệ nhân rất đặc biệt.Trong tinh thần của đạo luật SB 895, tôi mong rằng, sau này, con em của chúng ta trong bậc trung học sẽ có cơ hội đến đây để tìm hiểu về những cổ vật giá trị, cũng như những tác phẩm của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh sáng tạo được cất giữ tại Viện Bảo Tàng chùa Bảo Quang,”Nghị Viên Phát Bùi, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, trong lời phát biểu ông đã ca ngợi những đóng góp của HT. Viện Chủ trong những sinh hoạt chung của cộng đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản, nhất là về phương diện đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.Luật Sư Lê Công Tâm, Ứng Cử Nghị Viên Thành Phố Fountain Valley trong lời phát biểu, ông đã cho biết về một số vấn đề sinh hoạt trong cộng đồng giữa ông với HT. Quảng Thanh trong nhiều năm qua, ông cũng đã cảm ơn HT. trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa tạ hải ngoại.Tiếp theo là phần phỏng vấn HT. trưởng ban tổ chức của các cơ quan truyền thông, trong lúc nầy Ban tổ chức mời quan khách cùng đồng hưong đi một vòng để xem những tác phẩm của nhà thơ Thanh Trí Cao và lên tầng lầu để xem những kỷ vật trưng bày tại bảo tàng viện.Trong lúc nầy, ban tiếp tân mời đồng hương dùng tiệc trà thân mật do Phật tử chùa Bảo Quang và tiệm bánh Đông Hưng Viên bảo trợ.Được biết, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh.Với bút hiệu Thanh Trí Cao, là hội viên của Hiệp Hội Thi Sĩ Quốc Tế, từng xuất bản nhiều tập thơ có giá trị, và có hàng trăm bài thơ trong những tập thơ này cũng như những bài thơ mới đã được rất nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, và đã được phát hành CD, DVD rộng rãi khắp nơi.Về lãnh vực nghệ thuật, Hòa thượng cũng là một họa sĩ tài hoa, Hòa thượng còn sở trường về nghệ thuật cắm hoa theo các trường phái Tây Phương, Nhật Bản và Việt Nam, đã viết sách hướng dẫn về nghệ thuật cắm hoa, và từng đoạt giải huy chương vàng trong các cuộc triển lãm về nghệ thuật cắm hoa tại Việt Nam cũng như tham dự các cuộc triển lãm nghệ thuật của thế giới tại Hoa Kỳ. HT còn là một nhiếp ảnh gia đã từng đoạt nhiều giải thưởng qua các kỳ thi nhiếp ảnh quốc tế.Ngoài ra, Hòa thượng còn là một nhà nghiên cứu và kiến trúc các kiểu non bộ lớn nhỏ mang nhiều sắc thái đa dạng.Cuộc triển lãm vừa qua nhằm: “nói lên niềm hoan hỷ chung qua sự phát triển văn hóa nghệ thuật Phật giáo của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Orange County.”Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang được hình thành để lưu trữ nhiều bảo vật văn hóa thế giới cũng như Việt Nam quý hiếm và các tác phẩm nghệ thuật đa dạng, để nói lên ý nghĩa cao đẹp của cộng đồng Phật Giáo tại hải ngoại nói riêng và cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại nói chung.Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc Chùa Bảo Quang: 714-360-9250.