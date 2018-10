Phản Hồi Bài “Ghét Hay Cuồng Trump” Của Phạm Đỗ Chí

Quan hệ mờ ám của Trump với Nga và Putin: Putin, một tay cựu tình báo Nga, tay độc tài đầu sỏ đã xâm chiếm nước láng giềng, đã gửi người ám sát các đổi thủ chính trị tại nước khác, là người Trump hết lời ca ngợi. Nga đã lũng đoạn cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 để giúp Trump thắng.



Trump đã kêu gọi và dung túng bạo lực, chẳng hạn như xúi dục cổ động viên “xử” Clinton, khen ngợi việc đánh đập các phóng viên. Kết quả là việc người ủng hộ quá khích gửi bom đến các người chống Trump trong hai hôm nay.



Trump chống tất cả các nỗ lực kiểm soát súng. Nước Mỹ đã đầy rẫy súng đạn, mang đến bao nhiêu vụ thảm sát ngay cả tại trường học, gây nguy hiểm cho con em.



Chính sách làm tổn hại đến môi trường, rút khỏi Hiệp Định Khí Hậu Paris, nhường vị thế lãnh đạo về kỹ nghệ sinh thái cho các nước khác, kể cả Trung Quốc. Chúng ta chỉ có một quả đất duy nhất để lại cho con em. Đường hướng của Cộng Hòa đang phá hủy môi trường sống của các thế hệ sau.



Trump muốn hủy Obamacare, gây nguy hại đến nhiều gia đình vì đây là nguồn bảo vệ sức khỏe duy nhất của họ.



Sau khi giảm thuế và “phát hiện” thâm thủng ngân quỹ tăng vọt (chúng ta nên ngạc nhiên rằng Quốc Hội Cộng Hòa đã ngạc nhiên, khi chính họ là nguyên nhân của hiện tượng nà), phe Cộng Hòa đang có ý định cắt giảm tiền hưu social security và bảo hiểm y tế của người già.



Chính sách di dân sặc mùi kì thị và vô tâm trước hoàn cảnh khốn khổ của các nạn nhân chiến tranh; họ không khác gì người tị nạn Việt Nam vài thập niên trước.

Thắng ĐỗTôi tên là Thắng Đỗ. Tôi là một kiến trúc sư hành nghề ở San Jose, California. Tôi là thành viên của PIVOT, Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến.Đọc bài của Phạm Đỗ Chí, tôi nhận xét rằng bài nêu ra hai điểm chính: thứ nhất, cho dù Trump có nói bậy bạ gì đi nữa và tuy đời sống của Trump cực kì bê bối, những điều này không ảnh hưởng gì đến sự đánh giá ông trên cương vị một tổng thống. Thứ hai, thành quả chính của Trump là thúc đẩy kinh tế phát triển, và nội điều đó không đã khiến các khuyết điểm khác trở thành thứ yếu. Tạo thêm công ăn việc làm là điều duy nhất chúng ta nên để ý đến. Ông Chí kêu gọi bầu cho Cộng Hòa, vì họ sẽ tiếp tục giúp Trump với ‘sự nghiệp vĩ đại’ là thúc đẩy kinh tế phát triển. Môi trường, tôn trọng phụ nữ, kỳ thị chủng tộc, khuynh hướng độc tài, chính sách ngoại giao phiêu lưu và ẩu tả, tước đi bảo hiểm y tế, chưa kể đến trợ cấp an sinh xã hội (social security) và bảo hiểm người già medicaid, quan hệ mờ ám với Nga, Ả Rập Saudi, và hàng trăm điều khác, những điều này không quan trọng dưới con mắt của ông.Ông Chí cho rằng những người chống hay ghét là do họ không chịu nổi cá tính và lời nói của Trump? Thưa ông, tôi và nhiều người khác chống – không chỉ chống mà ghê tởm – Trump, không phải chỉ ở những lời nói xúc phạm, vô văn hóa, kỳ thị, ác độc và hung hăng, mà quan trọng hơn là chính sách của Trump mà Quốc Hội Cộng Hòa dung túng. Không những là một con người đốn mạt, Trump còn hành động rất liều lĩnh nếu không nói dại dột, dựa trên những hiểu biết giới hạn, thành kiến cá nhân và quan niệm kỳ thị chủng tộc. Do đó đường hướng Trump theo đuổi rất tai hại cho sự an ninh, thịnh vượng và bền vững của nước Mỹ.Lời nói có quan trọng không? Xin hỏi ông: nếu một hiệu trưởng trường con hay cháu ông học bị thâu băng khoe khoang đã ép buộc và sàm sỡ phụ nữ; đã bêu rếu chuyện kinh nguyệt của một nữ phóng viên trước truyền hình; đã sỉ nhục phụ huynh một tử sĩ tại Iraq và một cựu tù nhân chiến tranh; đã “chửi cha” rồi chửi vợ của một đối thủ chính trị, và hàng trăm thí dụ khác, liệu ông có chấp nhận người đó làm hiệu trưởng không? Nếu người đó không xứng đáng cho một chức vị nhỏ xíu, tại sao ông chấp nhận một tư cách tồi bại thế lãnh đạo cả quốc gia của ông?Về kinh tế, phe ủng hộ Trump luôn luôn đưa ra việc nạn thất nghiệp thấp và thị trường chứng khoán lên cao. Chúng ta cần nhớ rằng chính Tổng Thống Obama đã cứu nguy nền kinh tế Mỹ từ cuộc suy thoái trầm trọng nhất trong gần một thế kỷ do một tổng thống Cộng Hòa khác, George W. Bush gây nên. Con số 1.074.000 việc làm được tạo ra trong 6 tháng đầu khi Trump nắm chính quyền mà phe ủng hộ Trump vẫn rêu rao thực ra kém con số 1.084.000 của 6 tháng cuối của nhiệm kì Obama. Cả hai con số đều thấp hơn con số trong 6 tháng của Clinton: 1,3 triệu trong nhiệm kì đầu; 1,7 triệu trong nhiệm kì hai (nguồn: https://money.cnn.com/2017/08/04/news/economy/jobs-trump-vs-obama/index.html )Sau đây là con số tạo việc làm hàng năm của Tổng Thống Obama và Trump từ khi kinh tế bắt đầu phục hồi. Người đọc có thể thấy rõ ràng ai tạo nhiều việc làm hơn ai:2011 (Obama) – 2,091 triệu2012 (Obama) – 2,142 triệu2013 (Obama) – 2,302 triệu2014 (Obama) – 2,998 triệu2015 (Obama) – 2,713 triệu2016 (Obama) – 2,240 triệu2017 (Trump) – 2,188 triệu(Nguồn của các con số trên từ Bureau of Labor Statistics; https://data.bls.gov/timeseries/CES0000000001?output_view=net_1mth )Việc giảm thuế khổng lồ của Trump không những không cần thiết, vì Obama đã giao cho Trump một nền kinh tế vững mạnh, với tỉ lệ thất nghiệp ở mức 4.8%, thấp nhất trong một thập niên, nên không cần sự kích thích này. Mới hôm qua, thị trường chứng khoán đã sụp hơn 5%, xóa bỏ các tăng trưởng trong suốt năm 2018 và xu hướng đi xuống có thể tiếp tục trong thời gian tới. Đó là một trong những dấu hiệu cho thấy sự kích thích do giảm thuế chưa chắc đã có lợi. Thêm vào đó, giảm thuế mà không có cách nào bù đắp cho mất mát này đẩy thâm thủng ngân quỹ và nợ công tăng vọt lên trên 21 ngàn tỉ lần đầu tiên trong lịch sử. Đáng sợ hơn nữa, là nợ công sẽ tiếp tục tăng tới 33 ngàn tỉ nữa trong 10 năm tới, gấp đôi nền kinh tế quốc gia (các con số được Văn Phòng Ngân Quỹ Quốc Hội cung cấp; nguồn: https://www.nytimes.com/2018/04/09/us/politics/federal-deficit-tax-cuts-spending-trump.html ). Ai sẽ trả số nợ công này? Các thế hệ con cháu chúng ta, chứ còn ai nữa.Về chính sách đối với Trung Quốc, Trump ồn ào với cuộc chiến mậu dịch mà hầu hết các nhà kinh tế cho rằng đây là một cuộc chiến gây tổn hại cho cả hai bên do ngoại thương giảm và giá cả tăng. Chiến tranh mậu dịch là một trong những lý do dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào những năm 1930, cho nên các nhà lãnh đạo quốc gia trong bao nhiêu năm cố gắng hết sức để tránh chuyện này. Việc khởi động chiến tranh mậu dịch là sự liều lĩnh ngu xuẩn chứ không phải là “dám” hành động can đảm.Thực ra, cách tốt nhất để kiểm soát Trung Quốc đã do Obama khởi xướng khi thiết lập TPP, Hiệp Ước Châu Á Thái Bình Dương, vốn có mục đích tạo một liên minh dưới sự lãnh đạo của Mỹ để bao quanh và hạn chế sự bành trướng của nước này. Trump đã ban cho Trung Quốc món quà vô giá khi đơn phương rút ra khỏi TPP. Tại sao Trump đã làm thế, ngoài ghen ăn tức ở với Obama; bất kì điều gì Obama đã làm, Trump chỉ làm ngược lại, bất chấp hậu quả?Còn quá nhiều tệ hại của Trump được Quốc Hội Cộng Hòa dung túng mà tác giả không đề cập đến:Tác giả Phạm Đỗ Chí kêu gọi bầu cho Cộng Hòa. Nghe theo lời khuyên này là dung túng sự liều lĩnh vô trách nhiệm của chính quyền Trump. Đảng Cộng Hòa đã đánh mất chức năng kiểm soát ngành hành pháp. Hãy bầu cho một đảng khác có khả năng kiểm soát tổng thống, để tránh tình trạng chuyên quyền và khả năng dẫn đến độc tài.