Cẩm Nang Thẩm Mỹ: Bịnh Móng ‘Hangnail’

Trước khi chữa trị, chúng ta cần biết "hangnail" là gì?.Đây không phải giản dị như móng tay giòn, gãy, mà là lớp da chung quanh móng bị tróc rời khỏi thân móng (nail plate). Phần da nầy để bảo vệ móng nhờ dính chắc vào móng, cho nên khi bị hở sẽ làm móng tay dễ nhiễm trùng.Nguyên do móng bị "hangnail".- Nguyên do đầu tiên là móng quá khô, do da khô, do đó làn da chung quanh móng khô theo. Da khô do thời tiết, da thiếu độ ẩm.- Cắt da chung quanh móng quá thường xuyên và quá sâu, hay cắt không đều.- Rửa tay quá nhiều. Có những nghề nghiệp mà đôi bàn tay phải tiếp xúc với hóa chất, những bà nội trợ, nhân viên nhà hàng, y tế, thẩm mỹ… rất dễ bị "hangnail".- Cơ thể thiếu đạm (Protein). Cần chú ý tới thức ăn hằng ngày, phải có đầy đủ chất đạm như thịt, trứng, đậu, sữa.Nếu bị hangnail lâu, móng sẽ bị nhiễm trùng rất khó chịu.Nên ngưng cắt da chung quanh móng. Nếu có thói quen cắn móng tay nên ngưng ngay vì móng bị cắn sẽ bị hangnail và nhiễm trùng.- Dùng cây gòn Q-tips, chấm alcohol chùi chung quanh móng, cắt da chung quanh móng, sau đó thoa thuốc "Oilment".- Đề phòng "hangnail" bằng cách luôn luôn thoa kem dưỡng da sau khi rửa tay. Nhớ chà kỹ kem dưỡng da chung quanh móng.- Mỗi tuần 1 lần, ngâm móng trong dầu olive ấm.Tốt nhất hãy để những chuyên viên chuyên môn làm móng cắt da chung quanh móng và chăm sóc móng cho bạn.VB Ngọc Anh