TQ: Với Mọi Giá Chiếm Biển Đông, Đài Loan; Tướng Mỹ: Chiến Tranh Mỹ-TQ Sắp Nổ Lớn

BIỂN ĐÔNG -- Trong khi Trung Quốc tuyên bố bằng mọi giá bảo vệ Đài Loan và Biển Đông, một tướng Mỹ tiên đoán Mỹ-TQ sẽ có chiến tranh trong 15 năm tới.Mặt khác, TT Trump bị cho là yếu tố đẩy Nhật Bản và Trung Quốc tới chỗ kết thân...Bản tin RFI ghi rằng Trung Quốc quyết bảo vệ Đài Loan và Biển Đông “bằng mọi giá”...Vào lúc quan hệ Mỹ-Trung càng lúc càng có dấu hiệu căng thẳng trên vấn đề Đài Loan và Biển Đông, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) hôm 25/10/2018, đã khẳng định rằng nước này sẽ không từ bỏ một tấc đất nào, dù đó là Đài Loan hay lãnh thổ Trung Quốc ở vùng Biển Đông.Phát biểu nhân buổi khai mạc cuộc hội thảo về an ninh mang tên Diễn Đàn Hương Sơn tại Bắc Kinh, ông Ngụy Phượng Hòa đã lên tiếng cảnh cáo là «Lực lượng võ trang Trung Quốc sẽ hành động bằng mọi giá» để ngăn chặn các mưu toan «tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc». Đối với ông, vấn đề Đài Loan «liên quan đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc».RFI ghi rằng lời cảnh cáo của bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc được đưa ra hai hôm sau khi Hoa Kỳ cử hai chiến hạm băng qua eo biển Đài Loan, một động thái được giới quan sát cho là nhằm biểu lộ hậu thuẫn của Mỹ đối với chính quyền Đài Bắc, đang bị Bắc Kinh hù dọa bằng một loạt những cuộc tập trận.Đối tượng chính lời cảnh cáo của ông Ngụy Phượng Hòa rõ ràng là Mỹ. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, quan hệ quân sự của Trung Quốc với Hoa Kỳ rất quan trọng, nhưng rất nhạy cảm. Bắc Kinh coi Đài Loan là một lợi ích «cốt lõi» của Trung Quốc, và phản đối việc các «quốc gia ngoài khu vực» phô trương sức mạnh và có hành vi khiêu khích ở Biển Đông dưới danh nghĩa tuần tra bảo vệ tự do hàng hải.Trong khi đó, viễn ảnh chiến tranh lộ ra: cựu tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu, tướng Ben Hodges đưa ra lời cảnh báo, theo đó một cuộc xung đột võ trang giữa Mỹ và Trung Quốc ở vùng Thái Bình Dương hoàn toàn có thể xảy ra.Phát biểu vào hôm 24/10/2018 nhân Diễn Đàn An Ninh Vacxava (Ba Lan), tướng Hodges cho rằng chiến tranh Mỹ-Trung «có xác suất rất cao» là sẽ bùng lên trong 15 năm tới đây, cho dù khả năng tránh được không phải là không có.Tướng Hodges, nay đã về hưu, là người từng chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu cho đến năm 2017. Hiện nay ông là chuyên gia nghiên cứu chiến lược tại Trung Tâm Phân Tích Chính Sách Châu Âu (CEPA), trụ sở tại Washington.Trong khi đó, một bản tin VOA đưa ra bản tin với câu hỏi: Ông Trump đã đẩy Trung-Nhật đến gần nhau hơn?Bản tin nói rằng chính phủ TQ trước giờ bực bội Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe ra mặt, nhưng bây giờ đã khác: ông Abe đã nhận được phản ứng nồng hậu hơn nhiều khi ông đến Bắc Kinh hôm 25/10 trong chuyến công du chính thức đầu tiên của ông đến Trung Quốc trong nhiều năm.Và đó phần lớn là nhờ vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.Chính sách đối ngoại phi truyền thống của chính quyền Trump về thương mại và liên minh quân sự đã khiến Tokyo cảm thấy không chắc về sự ủng hộ của Mỹ vốn đã là nền tảng trong quan hệ quốc tế của Nhật kể từ khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc.Ông Trump đã liên tục kêu gọi các đồng minh đông Á chi trả cho quốc phòng của họ, úp mở về việc chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực trong khi thúc đẩy Nhật mua thêm nhiều vũ khí Mỹ.Còn đối với Trung Quốc, Bắc Kinh đang hứng chịu sức ép ngày càng tăng của chính quyền Trump và đang rất cần đồng minh kinh tế và ngoại giao trong khu vực.“Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều bị Mỹ chĩa mũi dùi,” ông Koichi Nakano, giáo sư khoa học chính trị thuộc Đại học Sophia ở Tokyo nói với CNN. “Ông Tập Cận Bình muốn nói với ông Abe rằng họ cùng chung cảnh ngộ.”VOA ghi rằng trong những tháng gần đây, tranh chấp Mỹ-Trung đã lan ra khỏi phạm vị kinh tế vào lĩnh vực quân sự và chính trị, với những tuyên bố không có chứng cớ của ông Trump rằng Bắc Kinh can thiệp vào bầu cử Mỹ.Còn về phía Nhật, bất chấp nhiều cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước và nỗ lực có phối hợp nhằm ve vãn ông Trump, Chính phủ Nhật hầu như vẫn trắng tay.“Tất cả những việc này, và mối quan hệ giữa ông Abe và ông Trump, không thật sự dẫn đến cách đối xử đặc biệt nào cho Nhật mà lại là thái độ thù địch và lỗ mãng trên vấn đề mậu dịch,” ông Nakano nói.Về ngoại giao, ông Abe đã bị cho ra rìa trong các cuộc đàm phán nổi bật giữa Bình Nhưỡng, Washington và Seoul, một sự bỉ mặt được cảm nhận rất nặng nề ở Tokyo.