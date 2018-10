Nhà Hoạt Động Oleg Sentsov Được Giải Nhân Quyền Sakharov

BRUSSELS - Liên Âu quyết định tặng giải nhân quyền Sakharov cho nhà làm phim Oleg Sentsov, cũng là 1 nhà tranh đấu nhân quyền 42 tuổi.Ông là dân Ukraine, chào đời tại thủ phủ của bán đảo Crimea mà Nga đã cưỡng chiếm năm 2014 – ông được biết tiếng với phim “Gamer” tố cáo Moscow can thiệp tại miền đông Ukraine.Khi phong trào nổi dậy chống TT thân Nga gọi là Euromaidan bùng nổ (Tháng 11-2013) ông tham gia phong trào Automaidan, tiếp tế lương thực cho chiến sĩ bị bao vây tại Crimea.Ông bị FSB của Nga bắt vào Tháng 5-2014, bị truy tố về âm mưu tấn công các tổ chức thân Nga tại Simferopol và Yalta – nhà làm phim Sentsov cũng bị kết tội âm mưu đánh bom tượng đài Lenin và “ngọn lửa vĩnh cửu”.Bằng chứng kết tội ông là lời khai của 2 nhân chứng do công tố đưa ra.Là công dân Ukraine, nhưng ông Sentsov bị xét xử như là công dân Nga – thẩm quyền Nga từ chối dẫn độ cho Ukraine theo lập luận của Kiev là: Sentsov trở thành dân Nga vì Crimea bị sáp nhập.Tin DW cho hay: hôm 5-10, tù nhân Sentvov đã ngưng tuyệt thực sau 145 ngày.Bộ ngoại giao Ukraine thông báo: ông Sentsov đòi trả tự do tất cả tù chính trị Ukraine bị giam trong nhà tù Nga – tổng cộng 64 người.