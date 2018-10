Cộng Hòa: Bom Dân Chủ Để Khủng Bố Trump; CNN: Đối Tượng Bị Gửi Bom Đều Bị Trump Tố; Điều Tra Bom Gửi Bưu Điện Bắt Đầu Từ Florida

WASHINGTON - Chủ tịch của CNN Worldwide gay gắt chỉ trích luận điệu chống truyền thông của chủ nhân Bạch Ốc vài giờ sau khi bom thô sơ gửi tới bản doanh CNN tại New York – tuyên bố của chủ tịch Jeff Zucker ghi “Có sự thiếu hiểu biết hoàn toàn và đầy đủ tại Bạch Ốc về sự nghiêm trọng của những công kích liên tiếp chống lại truyền thông”.Ông Zucker nhấn mạnh “TT Trump và tham vụ Sanders nên biết ngôn từ là vấn đề. Cho đến nay, 2 vị này không chứng tỏ hiểu biết điều ấy”.Trong 2 ngày liên tiếp, bom gửi bằng bưu điện tới các nhân vật lớn của đảng DC, là các cựu TT Clinton, Obama, PTT Joe Biden, nguyên ứng viên TT Clinton, thống đốc Andrew Cuomo (New York). Vật nổ đã gửi tới tòa nhà đặt báo quán của San Diego Union-Tribune và văn phòng của nghị sĩ Kamala Harris (đại diện cử tri nam California), cựu bộ trưởng tư pháp Eric Holder. Cũng tại New York, vật nổ gửi tới địa chỉ của tỉ phú George Soros, 1 nhà tài trợ hào phóng của đảng DC.Các mục tiêu chọn lựa như trên của bom thư ám chỉ thủ phạm được kích thích bởi các chỉ trích thường xuyên của TT tỉ phú địa ốc chống phe DC và truyền thông nói chung.Tuyên bố nghiêm khắc của nhà lãnh đạo CNN có vẻ chấp nhận khả thể đó như là dữ kiện – ông Zucker xác quyết “Không có tin bịa đặt”.1 phát ngôn viên CNN là Matt Dornic cho biết: không tới 2 giờ sau khi CNN di tản tại trụ sở New York, ban vận động tranh cử của Trump gửi 1 thông điệp bằng e-mail tấn công CNN, và hô hào công chúng nhắc nhở CNN “tỉnh giấc”. PTT Mike Pence phát biểu “Bom thư là khủng bố phát sinh trong nước”.Bom ống tương tự vật nổ gửi đến 5, 6 nhân vật tên tuổi trong ngày Thứ Ba và Thứ Tư lại xuất hiện, tại công ty sản xuất của tài tử lừng danh Robert de Niro cũng là đạo diễn, ở tầng 7 của ngôi nhà số 375 đường Greenwich, ở khu ngoại ô Tribecca của thành phố New York.Cảnh sát được báo động lúc 4 giờ 45 phút sáng.Cùng tại cao ốc này đặt cơ sở của các công ty Tribecca Productions, Tribecca Film Festival và Tribecca Grill.Ủy viên cảnh sát James O’Neil cho biết: bom ống đã được chuyển đến cơ sở an ninh tại Bronx để chuyên gia đẳng cấp quốc tế tìm hiểu.Ông De Niro là 1 tiếng nói phê bình TT Trump.Cũng như các trường hợp trước, bưu phẩm chứa bom ống dán 6 con tem in hình quốc kỳ - cũng không thấy dấu bưu điện. Chưa vụ nào nổ.7 bom thô sơ gửi đến 6 người bất đồng chính kiến với Trump từ mấy hôm trước.Tối Thứ Tư có 2 nguồn báo tin cảnh sát đang tìm nguồn gốc bom thư ghi tên người nhận là cựu PTT Joe Biden – viên chức FBI tiết lộ: đang phối hợp với 1 cơ sở bưu điện của Delaware.Ông De Niro đã chỉ trích Trump nhân dịp tặng giải Tony Awards hồi Tháng 6 – phản ứng của TT Trump mô tả ông De Niro là người có chỉ số thông minh (IQ) bậc thấp. 5 tháng trước, Trump cũng bị ông này đả kích và chế giễu.Trong lúc cảnh sát điều tra các vụ bom ống gửi đến các tiếng nói chỉ trích chủ nhân Bạch Ốc trong 3 ngày liên tiếp, TT Trump tái tục đả kích truyền thông mà ông gọi là “fake news”.Twitter sáng Thứ Năm của ông gọi tường thuật của truyền thông là “rất xấu, gây hiềm khích” qua sự mô tả, và nhấn mạnh “truyền thông dòng chính phải thanh tẩy, nhanh”.Trong khi đó, twiiter bùng nổ tiếp theo các tuyên bố “châm lửa” của tham vụ báo chí Sarah Sanders, rằng chủ tịch CNN gây chia rẽ toàn dân.Trước bà Sanders, cùng ngày Thứ Tư, ông Trump hô hào đoàn kết.Bà Sanders được cộng đồng mạng nhắc nhở “Lời hô hào đoàn kết không là đũa thần” khi bà và thượng cấp Trump lên án truyền thông là kẻ thù của nhân dân.Theo FBI, nhiều gói bom có địa chỉ trả lại thư là văn phòng tại Florida của Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Debbie Wasserman Schultz, là cựu chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ.Cuộc điều tra 10 bom ống gửi tới các yếu nhân của Đảng Dân Chủ và những người chỉ trích TT Trump đang tập trung nhắm tới Florida, theo nguồn tin an ninh liên bang cho biết hôm Thứ Năm.Nhiều đồng minh của ông Trump nói rằng các vụ tấn công khủng bố nhắm vào những nhà lãnh đạo Dân Chủ đã trở thành âm mưu truyền thông để làm suy yếu tổng thống trước bầu cử giữa kỳ.Một ngày sau khi nhiều lãnh đạo Dân Chủ bị phát hiện là đối tượng của những gói bom gửi tới, các nhà Cộng Hòa xác định TT Trump là nạn nhân.