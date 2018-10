4 Người Da Trắng Cực Hữu Bị Truy Tố Xúi Giục Bạo Động

LOS ANGELES - Công tố liên bang báo tin: 1 thủ lãnh và 3 người khác của nhóm cực hữu “Rise Above Movement” bị truy tố về tội hành hung người biểu tình và khuyến khích bạo động tại các sinh hoạt chính trị khắp tiểu bang California.Thủ lãnh sáng lập Robert Rundo 28 tuổi bị bắt tại phi trường LAX hôm Chủ nhật – 2 thành viên 25 tuổi và 22 tuổi bị bắt sáng Thứ Tư. Nghi can thứ 3 còn tại đào, theo tường thuật của Reuters.Biện lý liên bang Nick Hanna nói “Họ bị tố cáo hành động phối hợp để đàn áp tự do ngôn luận với âm mưu rải người đến nhiều địa điểm để tấn công những ai có chính kiến khác”.3 đội viên từng bị tố cáo bạo động tại Berkeley hồi Tháng 4 và tại San Bernardino. Họ dùng internet để xúi giục bạo động.Ngoài ra, nghi can Rundo đã cùng 2 nghi can trong vụ biểu tình chết người tại Charlottesville đi châu Âu trong năm nay để dự sinh nhật Hitler, và tiếp xúc với Neo-Nazi.