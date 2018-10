Giáo Sư Chu Hảo Bị Đấu Tố Tự Diễn Biến

HANOI -- Một ngày sau khi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lên ngôi Chủ Tịch Nước, một hồ sơ được công bố, chỉ đích danh một trí thức cấp tiến bị quy chụp nặng nề: Giáo sư Chu Hảo bị cho ‘tự diễn biến’...Bản tin RFA ghi rằng Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, vừa bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung ương đề nghị kỷ luật với lý do đưa ra là ông này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa.Đây là kết luận tại kỳ họp thứ 30 từ ngày 17-19/10 mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố trong ngày 25/10.Theo kết luận, Giáo sư Chu Hảo trước đây từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhưng về sau ông có những bài viết, phát ngôn mà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam cho là không phù hợp với tư cách đảng viên, nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, điều lệ, chỉ thị, quy định Đảng, cũng như chính sách và pháp luật của nhà nước.Ngoài ra, Nhà xuất bản Tri thức do Giáo sư Chu Hảo làm Giám đốc đã xuất bản những cuốn sách trái với chủ trương, đường lối Đảng và Nhà nước, đồng thời vi phạm Luật xuất bản nên đã bị cơ quan chức năng thu hồi và tiêu hủy.Những điều đó bị Ban Kiểm Tra Trung Ương cho là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.Trang Xuân Diện Hán Nôm ghi nhận xét từ Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng:“Tôi không ngạc nhiên về quyết định này: " ...Vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; "đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”!".Cái làm tôi ngạc nhiên là nó được công bố chỉ một ngày sau khi ông Nguyễn Phú Trọng lên chức Chủ Tịch nước, kiêm TBT ĐCSVN!Nguyên văn câu chủ chốt của bản án đăng lại ở trên gần như chép lại nguyên si tuyên bố lên án các cán bộ gọi là "suy thoái" của ông Trọng cách đây vài năm...Ta có lý do để chờ đợi những bản án khác vì quyết định này có vẻ như là đợt khởi đầu cho một thời kỳ trở về với quan điểm trung cổ văn hóa kiểu hủy diệt Nhân văn Giai Phẩm!Thật vậy, GS Chu Hảo chính là trí thức tiêu biểu có thẻ đảng viên nhưng nhờ ở tính trung thực và trình độ văn hóa đẳng cấp, đã ý thức rõ những sai lầm của quá khứ và qua nhà xuất bản Trí Thức đang cố gắng tạo tiền đề cho một nền văn hóa nhân văn khai sáng đích thực, cần thiết cho tương lai dân tộc Viêt Nam...”Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận:“Truyền thông nhà nước ngày 25/10 dẫn thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói rằng: “Với cương vị là Giám đốc-Tổng biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri Thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy”.Theo tìm hiểu của VOA, những cuốn sách bị xem là “trái quan điểm” của Đảng là những sách về triết học, chính trị-kinh tế học như “Bàn về tự do” của John Stuart Mill, “Khảo Luận Thứ Hai Về Chính Quyền” của John Locke, “Nền Dân Trị Mỹ” của Alexis De Tocqueville…Những cuốn sách này vẫn được giới trí thức Việt Nam xem là “tinh hoa” tri thức mà NXB Tri Thức cố gắng mang đến cho người dân Việt Nam.“NXB Trí Thức định mang cho mọi người một chút ánh sáng nhưng bây giờ cũng không làm được. Cuộc đời rồi sẽ được những cơn bão táp của sự thật vả vào mặt thì đó sẽ là bài học ghê gớm. Lúc bấy giờ mới ngồi đọc sách thì đã muộn rồi”, nhà giáo Phạm Toàn, một người rất có tâm huyết với nền giáo dục Việt Nam, nói với VOA.“Sách hay thì bao giờ cũng đụng chạm đến sự lạc hậu. Sách hay bao giờ cũng mở mang đầu óc con người, và sự lạc hậu thì khó chịu. Sách hay bao giờ cũng làm cho bọn phát xít sợ”, nhà giáo Phạm Toàn nói thêm.Trong khi đó, bản tin BBC ghi nhận xét từ:“Nhà báo Hồ Bất Khuất viết trên dòng trạng thái:"TÔI ĐAU ĐỚN KHI ĐỌC " Xuất bản sách, phát ngôn trái chủ trương, ông Chu Hảo bị kỷ luật".Phải nói thế này: Tôi nhìn thấy anh Chu Hảo nhiều lần nhưng chưa bao giờ trò chuyện. Tôi chỉ ngưỡng mộ anh Chu Hảo qua những việc anh làm.Anh Chu Hảo là một trí thức, anh phải đóng góp cho đất nước, cho dân tộc, cho xã hội với tư cách ấy. Sách trái chủ trương (tôi không cần phải nói rõ chủ trương của ai, nó như thế nào) nhưng cung cấp kiến thức để con người sống đàng hoàng, tử tế hơn - nghĩa là những quyển sách có nội dung tốt, vì sự tiến bộ của loài người.Anh Chu Hảo bị kỷ luật có lẽ vì anh vẫn tham gia một tổ chức chính trị nào đấy làm hạn chế tự do của anh. Theo nhiều người hiểu thì anh vẫn là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam nên mới bị kỷ luật theo điều lệ của đảng này. Đã khá lâu rồi, tôi hiểu để làm người tự do thì không nên tham gia một tổ chức chính trị nào đấy.Những người xuất sắc nhất của nước Mỹ, có đóng góp lớn cho sự phát triển (chủ yếu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội...) là những người tự do, không tham gia các đảng phái chính trị.Theo tôi, anh Chu Hảo chỉ cần làm đơn xin ra khỏi Đảng, trở thành người tự do. Khi đó, anh có thể đóng góp cho sự phát triển đất nước, xã hội với tư cách là người tự do. Tôi tin vào trí thức và nhân cách của anh Chu Hảo."...”