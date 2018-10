Hùng Sử Việt Nhạc Hội 2018: Với Chủ Đề “Dòng Máu Lạc Hồng Hãy Vùng Lên”

Trong Đại Nhạc Hội.

Westminster (Bình Sa)- - Đại Nhạc Hội Hùng Sử Việt năm 2018 chủ đề “Dòng Máu Lạc Hồng Hãy Vùng Lên” đã long trọng tổ chức lúc 1:30 chiều Chủ Nhật 21/10/2018 tại Nhà hàng Moonlight Banquet 15440 Beach Blvd # 118 Westminster với tham dự hằng trăm đồng hương thân hữu, đại diện cộng đồng, hội đoàn, trong đó có: các hội đoàn như: CLB Hùng Sử Việt San Diego, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long, Hội cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, Đoàn Vũ Việt Cầm, Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Ban Văn Nghệ và Ban Kịch Hùng Sử Việt, Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Nhóm Hát Quỳnh Hoa, Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt … các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình: Nguyễn Văn Khoa, Lê Bích Trâm, Minh Phương, David Võ.Mở đầu chương trình với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm theo lễ nghi quân cách do toán hầu kỳ Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và các hội đoàn thực hiện.Sau nghi thức ban hợp ca hát bản “Lời Mẹ Âu Cơ” Thơ Giáo Sư Song Thuận do Nhạc sĩ Xuân Điềm phổ nhạc.Tiếp theo, BS. Đỗ Trọng Thái, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả qúy vị, ông cũng đã cho biết hằng năm Đại Nhạc Hội Hùng Sử Việt đều có chủ đề, đặc biệt năm nay trước tình hình VN bị đe dọa bỡi ngoại xâm nên Ban tổ chức đã chọn chủ đề là “Dòng Máu Lạc Hồng Hãy Vùng Lên.”Tiếp theo là lời phát biểu của giáo sư Song Thuận, là người đã sáng lập ra Hội Hùng Sử Việt. Sau lời chào mừng và cảm ơn mọi người, Ông cho biết: “ trong kỳ Đại hội lần Thứ 14 chúng tôi đã bầu ra một ban chấp hành mới mà Hội trưởng là Giáo Sư Tiến Sĩ Phạm Thị Huê.”Sau đó Ban tổ chức mời Hội Trưởng Giáo Sư Tiến Sĩ Phạm Thị Huê lên phát biểu, sau lời chào mừng và cảm ơn Bà nói: “Chúng ta hôm nay không có rượu mừng mà chỉ có chè xanh, hồn nước, chính nơi đây mới kết nối sợi dây linh thiêng của dòng lịch sử đại hùng, để cho con em chúng ta tìm hiểu, học hỏi, chính vì vậy mà Giáo Sư Song Thuận đã thành lập Ban Tự Điển Việt Nam.Bà cảm ơn những đóng góp của qúy vị trong tinh thần phát huy văn hóa Việt Nam.Bà giới thiệu Ban tổ chức, ngoài các MC điều hợp chương trình còn có: Sáng lập viên, GS. Song Thuận, Hội Trưởng GS. Tiến Sĩ Phạm Thị Huê, Trưởng Ban tổ chức BS Đỗ Trọng Thái, Phó Ban, BS Đinh Thế Sơn, cùng một số các thành viên…Tiếp theo Cô Lyly Trần giới thiệu về giải Học Sinh, Sinh Viên gương mẫu và kêu gọi mọi người hãy đưa con em tham dự chương trình nầy.Chương trình văn nghệ mở màn với bản hợp ca “Thắp Lửa Tự Do” do ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ trình diễn, “Đồng Lòng” do cựu nữ sinh Gia Long, “Dòng Máu Lạc Hồng” do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt Orange County hát, Đặc biết với màn Kịch “Thắp Lửa Bình Ngô” do Dạ Lan, Phạm Ngọc Lân, Tony Phạm, Võ Hòang, Trần Quốc Sỹ trình diễn, “Vua Hùng Dựng Nước Văn Lang” thơ Song Thuận, Ban Tù Ca Xuân Điềm trình diễn, “Hội Nghị Diên Hồng” Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt trình diễn, “Hội Trùng Dương” do Hội Nữ Sinh Lê Văn Duyệt trình diễn, “Thắp Lủa Bình Ngô” (phần 2) do Ban Kịch Hùng Sử Việt trình diễn, “Cô Đội Thượng Ngàn” do nhóm múa Việt Cầm trình diễn, “Thương Ca Tiếng Việt” do Ý Linh và Mai Linh trình diễn, nhạc cảnh “Vùng Lên Cứu Nước” do Câu Lạc Bộ Tình NGhệ Sĩ trình diễn, Hòa tấu “Làng Tôi và Trưng Vương Khởi Nghĩa” do đoàn văn nghệ Dân Tộc Lạc Hồng trình diễn, “Nước Nam Của Người Việt Nam” do CLB Hùng Sủ Việt San Diego trình diễn, “Giữ Đất” do CLB Hùng Sử Việt Orange trình diễn, Kết thức chương trình mọi người cùng hát bản “Trả Lại Cho Dân” của Việt Khang.Đây là một chương trình văn nghệ có ý nghĩa, phần nhiều màn trình diễn đề cập đến lịch sử, nhất là những chặng đường đấu tranh của dân tộc chống ngoại xâm.Mọi chi tiết liên lạc: Giáo Sư Song Thuận: (949) 786-6840, Phạm Thị Huê (714) 604-8003, Đỗ Trọng Thái (562) 587-7698.