Nam Cali: Tang Lễ Cố Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ, Tọa Chủ Khai Sơn Chùa Diệu Quang Sacramento và Santa Ana

Hình ảnh tang lễ.

Santa Ana (Bình Sa)- - Tại Chùa Diệu Quang 2 tọa lạc số 3602 W. 5th St, Santa Ana, CA 92703 trong hai ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2018 môn đồ pháp quyến và Phật tử thuộc đạo tràng Diệu Quang đã long trọng tổ chức tang lễ cố Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ, Tọa Chủ Khai Sơn Chùa Diệu Quang Sacramento và Santa Ana, với sự chứng minh, tham dự của hằng trăm chư tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng, Ni, trong đó có đại diện các Giáo Hội như: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, … cùng các phái đoàn do qúy chư tôn đức viện chủ, trụ trì các chùa và tự viện Nam California, Đại diện một số các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bạn, các Hội Đoàn, đoàn thể đã đến đặt vòng hoa, cầu nguyện, chia buồn cùng môn đồ pháp quyến.Ngày 24 tháng 10 năm 2018, trong lễ cung nghinh kim quan hồi quy bổn tự, đại diện môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư tôn đức quang lâm, niệm hương bạch Phật khai kinh, lễ nhập kim quan, thành phục, lễ cúng tiến giác linh, sau đó tiếp tục tụng kinh và thăm viếng, lễ cung thỉnh Giác Linh Yết Phật, Yết Tổ.Buổi tối là Lễ tưởng niệm công đức của bổn sư, tâm tình của môn đồ pháp quyến phút cuối bên Thầy. Buổi lễ diễn ra thật cảm động dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Viên Lý và Hòa Thượng Thích Tâm Thành. Mở đầu là lời tâm tình của Ni Trưởng Thích Tịnh Lạc và Ni Sư Thích Tịnh Tâm, nói với Thầy trong niềm xúc động đã kể lại những kỷ niệm bên thầy. Ngoài ra còn có lời tâm tình với thầy của một số Phật tử đạo tràng Diệu Quang, không khí thật trang nghiêm, yên lặng để nghe từng lời kể trong nghẹn ngào.Sau đó là phần đốt nến cầu nguyện, tưởng niệm đến ân đức cao dày của Thầy.Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2018, Lễ Cung Tống Kim Quan đến nơi trà tỳ. Hàng trăm chiếc xe theo sau xe tang dưới sự hướng dẫn của cảnh sát từ chùa Diệu Quang đến nhà quàn Peek Family, tại đây đã có hàng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử chờ sẵn để đón rước kim quan. Sau nghi thức lễ cung tống kim quan, lễ phóng sanh và sau đó đưa kim quan vào địa điểm trà tỳ trong niềm xúc động của tất cả mọi người, cùng chắp tay tiễn biệt lần cuối cùng.Trong tiểu sử của Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ được tuyên đọc trong tang lễ có những điều đáng ghi nhớ như sau:Ni Trưởng Thích DIỆU TỪ, tự MINH HOÀNG, húy NGUYÊN VÂN, thế danh PHẠM MINH HOÀNG, sinh ngày 08 tháng 03 năm 1943 tại Đà Nẵng. Ni trưởng xuất thân trong một gia đình nhơn đức, có truyền thống kính tin Tam bảo. Thân phụ là Cụ ông Phạm Đình Trọng. Thân mẫu là cụ bà Trần Thị Để. Gia đình có tám người con: 3 trai 5 gái và Ni trưởng là con gái út trong gia đình.Với chí nguyện kiên quyết được xuất gia, sau nhiều lần xin gia đình, cuối cùng Ni trưởng được ba mẹ đồng ý cho đi xuất gia lúc 13 tuổi với Sư bà Diệu Không tại Sài gòn.Ni trưởng được Sư bà cho vào dự thính các lớp học Phật pháp tại đại học Vạn Hạnh và tạm trú ở chùa Pháp Hội, đồng thời đi học tiếp các lớp văn hóa 10-11 (đệ tam-đệ nhị). Sau hai năm, Ni trưởng đậu tú tài bán ban văn chương tại Sài Gòn.Được đậu tú tài, cộng với các bài kiểm soát tại đại học Vạn Hạnh đạt số điểm cao, được các giáo sư phê chuẩn, đề nghị Ni trưởng lên học lớp chính thức. Quá trình bài làm kiểm soát trong ba quý và bài thi cuối năm, Ni trưởng đã đạt được số điểm tối ưu. Sau đó Ni trưởng được đại học Vạn Hạnh cấp chứng chỉ Phân Khoa Phật Học.Sau đó, Sư bà Diệu Không quyết định gởi Ni trưởng ra làm sinh viên Ni ngoại trú của Trường Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật Học Hải Đức Nha Trang.Những năm Ni trưởng được sư phụ cho thọ giới Sa Di Ni và Thức Xoa Ma Na, cả hai giới đàn, Ni trưởng đều thi khảo hạch đạt điểm cao, được Ban tổ chức chọn làm thủ chúng Sa Di Ni và Thức Xoa Ma Na. Giới đàn thọ Thức Xoa Ma Na được tổ chức tại chùa Dược Sư (chùa Ni) ở Gia Định, Sài Gòn. Và sau đó Ni trưởng được thọ Đại giới (Tỳ Kheo Ni) vào lúc 20 tuổi, tại Huế.Sau năm 1975, Ni trưởng nhận lệnh Sư bà Diệu Không và vâng lời của Hòa Thượng Trí Thủ đi hoằng hóa độ sanh đồng bào Phật tử ở xứ người. Con tàu của Ni Trưỡng đi từ bãi rừng dương Đại Lãnh cho đến bờ cảng nước Nhật thật an toàn, không ai bị bệnh tật gì.Trong thời gian tạm trú tại Nhật, Ni trưởng liên lạc với các sinh viên Việt Nam trước 1975 đang học tại Nhật. Liên lạc để thăm và cổ võ tinh thần quốc gia dân tộc và đạo pháp. Tất cả sinh viên Việt gặp Ni trưởng, họ rất vui mừng. Bên cạnh các việc giúp đồng bào trong đời sống, Ni trưởng còn thông dịch cho Hồng Thập Tự khi đồng bào ta đến khám sức khỏe và trị các thứ bịnh trước khi được Ủy Ban Tỵ Nạn của Liên Hiệp Quốc xét hồ sơ để cho đi định cư ở nước thứ ba.Ni trưởng đã đến định cư tại Mỹ vào giữa năm 1981. Khi đến Mỹ, Ni trưởng đến thăm Hòa Thượng Thích Mãn Giác, được Hòa Thượng giới thiệu về chùa Di Đà của Hòa Thượng Thích Thiên Ân sẽ thành lập Phật Học Ni Viện.Sau đó, Ni trưởng về thủ phủ Cali Sacramento, thuê một phòng và ba huynh đệ cùng ở. Ba huynh đệ quyết chí đi học tại College, để được nói và hiểu thêm Anh ngữ cho việc sinh hoạt trong xã hội Mỹ. Tại đây một số Phật tử nhã ý mời Ni trưởng ra mướn nhà làm chùa để hướng dẫn Phật tử tu học.Các con em Phật tử ở lứa tuổi ấu niên, thiếu niên, thanh niên nam nữ về ngôi chùa tạm, sinh hoạt với Ni trưởng rất đông, cả trăm em, vào ngày chủ nhật, trong đó các em đào gốc cây, nạy đá tản, bang đất, hốt cỏ, vân vân… nên Ni trưởng đặt tên cho tập thể thanh thiếu niên Phật tử ấy là "LIÊN ĐOÀN SINH VIÊN THANH NIÊN PHẬT TỬ”. Sau nhiều ngày khó nhọc, ngôi chùa Diệu Quang 1 chính thức được thành lập vào năm 1982.Năm 1997, có một số phái đoàn hành hương từ Houston, Boston, Virginia, Arizona, Orange County đến hành hương chiêm bái Quán Âm Các chùa Diệu Quang. Nếu không nói, đó là một duyên lành để lập chùa Diệu Quang và Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Diệu Không ở Orange County.Đầu năm 2018, sau nhiều lần bệnh duyên, sức khỏe của Ni trưởng mỗi ngày một suy kém, nhưng tinh thần và trí tuệ vẫn minh mẫn. Ni trưởng vẫn làm chủ được tâm thức, không sợ hãi bệnh tật và cái chết. Ni Trưởng nhất tâm hướng Phật, niệm Phật và sớm mong xả bỏ huyễn thân vốn đã mục nát, cũ kỹ, để thay đổi một kiếp người mới tốt đẹp hơn, hầu tiếp tục tu học, hành đạo, đền đáp ơn chư Phật, chư Tổ.Vạn pháp “Sinh trụ dị diệt” là chân lý vĩnh hằng. Duyên ta bà đã mãn, trong lời kinh cầu nguyện của chư Tăng Ni cùng Phật tử hộ niệm, Ni Trưởng an nhiên thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch lúc 10:00 tối ngày 20 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 12 tháng 09 năm Mậu Tuất), tại chùa Diệu Quang – Santa An, trụ thế 76 tuổi, hạ lạp 56 năm.Sự ra đi của Ni trưởng đã để lại niềm thương kính và là sự mất mát vô cùng to lớn đối với Đạo pháp, môn đồ pháp quyến cùng chư Phật tử xa gần.Ni Trưởng thuộc Dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 43, Trúc Lâm Pháp phái, húy thượng Nguyên hạ Vân, tự Minh Hoàng, hiệu Diệu Từ.Muốn biết chương trình chi tiết xin liên lạc về Chùa Diệu Quang (714) 554-9588.