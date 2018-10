Cập Nhật Những Quy Định Về Luật Đầu Tư EB5; Nam Hàn Từ Chối Quy Chế Tỵ Nạn Cho Dân Yemen Xin Lánh Cư; Không Thể Chờ Giải Quyết DACA, Hành Pháp Trump Muốn Đưa Lên Tối Cao Pháp Viện

Lê Minh Hải

Hiện Đại Hóa Chương Trình Đầu Tư Di Dân EB5, với những thay đổi được đề nghị liên quan đến Những Vùng Việc Làm Cần Quan Tâm (tức Targeted Employment Areas - TEA) và số tiền đầu tư tối thiểu. Luật sau cùng hiện đang được dự trù sẽ phổ biến trong tháng 11 năm 2018. Việc phổ biến này đã từng dự trù phổ biến trong tháng hai 2018 và sau đó là tháng Tám năm 2018.



Quy Định Về Chương Trình Trung Tâm Vùng, với những thay đổi được đề nghị liên quan đến phương pháp tiến hành và những đòi hỏi về việc họach định trung tâm vùng. Ngày dự trù phổ biến Thông Báo Những Quy Tắc Đề Xuất là tháng Ba năm 2019.

Tăng tiền đầu tư tối thiểu căn bản lên 1 triệu 800 ngàn mỹ kim, hoặc tăng lên 1 triệu 350 ngàn mỹ kim ở những vùng TEA. Bộ Nội An, chứ không là các tiểu bang, sẽ có trách nhiệm họach định những vùng TEA.



Cho phép việc bảo vệ ngày ưu tiên. Trong một số trường hợp, một nhà đầu tư có đơn đầu tư I-526 từng được chấp thuận có thể chọn việc nộp một đơn đầu tư I-526 mới mà vẫn có thể giữ ngày ưu tiên ban đầu.



Người hôn phối và các con có thể nộp đơn I-829 để xin Thẻ Xanh vĩnh viễn mặc dù không có tên trong đơn của người đầu tư chính.

Sở di trú Hoa Kỳ đã phổ biến biểu đồ thời gian cho hai quy định về luật đầu tư EB5 đang được khai triển.Chúng ta quan tâm nhiều đến vấn đề thứ nhất vì đây là một phần quan trọng ở giai đọan Luật Sau Cùng. Nếu nó thực sự trở thành Luật Sau Cùng trong tháng 11 năm 2018 thì có thể có hiệu lực trước cuối năm nay. Ngày hiệu lực thường xảy ra ít nhất là 30 ngày sau khi luật sau cùng được công bố.Theo bản dự thảo luật kể trên, sau đây là những điểm chính:Chúng ta không thể biết chắc chắn về những quy định này cho đến khi biết về luật sau cùng trong tháng 11. Chúng ta có thể chắc chắn là các nhà đầu tư nào đã nộp đơn trước luật sau cùng được công bố sẽ vẫn được áp dụng luật hiện nay.Sở di trú tin rằng luật đầu tư EB5 sẽ là một thị trường mạnh mẽ trong năm 2019 và sau đó.Trong tài khóa 2015, 240 nhà đầu tư Việt Nam đã nộp đơn cho chương trình đầu tư EB5. Con số đã tăng lên 404 người trong năm 2016 và 523 người trong tài khóa 2017. Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018, các nhà đầu tư Việt Nam đã nhận được 658 chiếu khán (visa) EB5. Các nhà đầu tư có 171 chiếu khán trong tổng số chiếu khán kể trên và số 487 chiếu khán còn lại là của các thành viên trong gia đình của họ. Một nhà đầu tư có ít nhất 2 hoặc 3 thành viên gia đình.Các nhà đầu tư Việt Nam phải chờ đợi thủ tục duyệt xét bao lâu? Câu trả lời đúng và ngắn gọn là không ai có thể nói chắc về việc này. Các luật sư di trú Mỹ và Việt Nam luôn có những tiên đóan khác nhau, từ 2 năm, 2 năm rưỡi đến 6 năm. Trong tháng Tám 2018, ngày đáo hạn đơn xin đầu tư của người Việt Nam là tháng Tám 2014, điều này có nghĩa là Sở di trú USCIS sẽ duyệt xét những đơn nộp trước tháng Tám 2014. Nhưng trong tháng Mười 2018, ngày đáo hạn được chuyển lên tháng Giêng năm 2016. Vì thế, chúng ta có thể thấy sự thay đổi rất bất thường.Lời khuyên căn bản vẫn là nên nộp đơn xin đầu tư càng nhanh càng tốt để lấy ngày ưu tiên. Thật vô ích nếu muốn tiên đóan về thời gian phải chờ đợi trong tương lai. Tất cả các lọai chiếu khán đều được kiểm sóat bởi chính những người nộp đơn và đôi khi nhu cầu về số chiếu khán có thể bị ảnh hưởng bởi những người bị từ chối, bỏ cuộc, qua đời hoặc ly hôn.Sau cùng, nếu quy định thay đổi và cho phép tất cả thành viên gia đình của người đầu tư được gộp chung trong một chiếu khán thì thời gian chờ đợi có thể sẽ được giảm xuống rất nhiều.Nam Hàn từ chối quy chế tỵ nạn cho dân Yemen xin lánh cưChính phủ Nam Hàn đã cấp giấy phép được ở tạm thời, nhưng không cấp quy chế tỵ nạn cho hàng trăm người Yemen xin lánh cư sau khi họ đã vượt biển đến vùng phía Nam đảo Jeju trong năm nay. Hơn 500 người Yemen đã tìm cách tỵ nạn ở Nam Hàn từ tháng Giêng đến tháng Năm vừa qua, sau khi trốn thóat thảm nạn chiến tranh đang phá hủy hầu hết quê hương của họ. Có tổng cộng 481 người Yemen đã nộp đơn xin lánh cư tại Nam Hàn, và 362 người đã được giấy phép cư ngụ tạm thời vì lý do nhân đạo.Nước Yemen đang phải chịu đựng cuộc nội chiến kéo dài hơn ba năm qua. Các cơ quan cứu trợ quốc tế cảnh cáo rằng cả nước này đang gặp nguy cơ chết đói nếu cuộc chiến vẫn tiếp diễn làm gián đọan những trợ giúp về thực phẩm.Việc những người đến Nam Hàn xin lánh cư đã tạo nên một phản ứng rất tiêu cực và chính phủ nước này đã xiết chặt luật di trú từ tháng Sáu 2018 vừa qua. Vào ngày 1 tháng Sáu, Nam Hàn đã bỏ Yemen ra khỏi danh sách những nước không cần chiếu khán khi nhập cảnh Nam Hàn.Suốt 24 năm qua, Nam Hàn chỉ cấp quy chế tỵ nạn cho 839 người trong số 40.470 đơn từ nhiều quốc gia khác. Chỉ vào khỏang 2% đương đơn được quy chế tỵ nạn.Bộ Tư Pháp Nam Hàn nói rằng chỉ cấp chiếu khán nhân đạo một năm cho người Yemen và cần hiểu rằng họ sẽ hủy bỏ chiếu khán này nếu tình trạng được cải thiện ở Yemen. Một nhóm người ở Nam Hàn đã phản đối cho người Yemen ở lại nước này và mô tả họ như "những người tỵ nạn dỏm" và thúc dục họ nên "ra đi". Một trang mạng điện tử thu thập chữ ký của dân chúng kêu gọi trục xuất người Yemen và đã được hơn nửa triệu người ký tên đồng ý chỉ sau 15 ngày mở trang mạng này.Nhật Bản và Nam Hàn không phải là những nước thành lập bởi người di dân và họ cũng chẳng mặn mà muốn trở thành một nước của những người di dân. Họ không thích đa chủng tộc. Họ thích giữ sự đồng chủng tộc của họ và không thêm người ngọai quốc. Nhật Bản từng tuyên bố họ sẽ chỉ cấp chiếu khán tạm thời cho công nhân ngọai quốc vì tình trạng thiếu công nhân Nhật, nhưng công nhân ngọai quốc sẽ không bao giờ hợp lệ để xin quy chế thường trú ở Nhật.Không thể chờ giải quyết DACA, Hành Pháp Trump muốn đưa lên Tối Cao Pháp ViệnChương trình Tạm Hõan Thi Hành (Lệnh Trục Xuất) Những Người (Đến Mỹ Bất Hợp Pháp ) Từ Thơ Ấu (tức chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals - DACA) đã được thành lập từ sáu năm trước và cho phép những di dân trẻ không có giấy tờ hợp pháp được sống, làm việc và đi học hợp pháp tại Hoa Kỳ.Hành pháp của Tổng thống Donald Trump nói rằng tòa phúc thẩm liên bang tại San Francisco đã kéo dài quá lâu để quyết định xem liệu ông Trump có thể ngưng chương trình DACA hay không, theo đó chính phủ có thể chấm dứt việc bảo vệ hợp pháp hàng trăm ngàn thanh thiếu niên di dân không có giấy tờ hợp lệ, từng được gọi là Những Người Mơ Ước (Dreamers).Nếu Tòa Phúc Thẩm Rộng Quyền Thứ Chín không đưa ra quyết định vào ngày 31 tháng 10 thì hành pháp Trump sẽ đi thẳng lên Tối Cao Pháp Viện để xin quyết định.Vào tháng Hai vừa qua, Tối Cao Pháp Viện đã từ chối nghe điều trần kháng cáo của hồ sơ nói trên. Họ nói rằng Tòa Rộng Quyền Thứ Chín sẽ "tiến hành nhanh hơn việc quyết định về hồ sơ này". Nhưng điều đó không xảy ra mặc dù Tòa Phúc Thẩm Rộng Quyền Thứ Chín đã nghe tranh luận của hai bên trong tháng Năm vừa qua.Tương tự, có tin đồn rằng ông Trump sẽ cho chương trình DACA tiếp tục nếu Quốc hội Hoa Kỳ cho ông 5 tỷ mỹ kim để ông xây tường biên giới phía Nam.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Trong năm 2018, có 658 chiếu khán đầu tư EB5 được cấp ở Việt Nam, nhưng chỉ có 171 người đầu tư EB5 thôi. Tại sao lại như vậy?- Đáp: Điều này có nghĩa là mỗi người trong số 171 người đầu tư sẽ đến Hoa Kỳ với hai hoặc ba thành viên trong gia đình. Điều này cũng có nghĩa là 487 chiếu khán được cấp cho các thành viên trong gia đình của người đầu tư sẽ được trừ vào tổng số 700 chiếu khán EB5 dành cho Việt Nam mỗi năm. Hy vọng rằng trong tương lai luật sẽ thay đổi để một chiếu khán đầu tư EB5 sẽ bao gồm người đầu tư, người hôn phối và con cái của họ.- Hỏi: Chương trình DACA đã được đưa lên Tối Cao Pháp Viện năm 2017. Viện này phán quyết ra sao?- Đáp: Vào lúc đó, chỉ có 8 vị thẩm phán trong Viện này, thay vì 9 người như thường lệ. Bốn thẩm phán muốn chấm dứt chương trình DACA và bốn thẩm phán khác muốn duy trì chương trình này. Vì không có đa số phiếu nên không có quyết định tối hậu và vấn đề này được trở xuống các tòa án quận Hoa Kỳ.- Hỏi: Tại sao một số người dân Nam Hàn gọi những người Yemen xin lánh cư là "tỵ nạn dỏm"?- Đáp: Hầu hết những người xin lánh cư này là nam giới, họ ăn mặc quần áo hợp thời trang và có lọai điện thọai di động "thông minh" (smart phone). Thực tế, dân Nam Hàn biết rất ít về những gì đang xảy ra ở Trung Đông và hiểu lầm nhiều điều về người Hồi giáo. Nước Yemen hiện có qúa nhiều vấn nạn: nội chiến, thiếu thực phẩm, thiếu trang bị y tế, thiếu những quốc gia chấp nhận họ là người tỵ nạn.