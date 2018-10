Nhận Định Về Ứng Phó Của Cảnh Sát Westminster Trong

Cuộc Biểu Tình Chống Đàm Vĩnh Hưng

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân









Cuộc biểu tình chống Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng (DVH) bắt đầu là một cuộc biểu tình rất thông thường trong khu vực Little Saigon, nhưng kết thúc với nhiều tranh cãi giữa người biểu tình và Cảnh Sát Westminster (WPD). Đây là một sự kiện đáng tiếc trong mối quan hệ khá tốt đẹp trong nhiều năm qua giữa WPD và cộng đồng Việt nam (CDVN), theo sau cuộc biểu tình chống Trần Trường và một thời gian ngắn sau đó. Không khí mùa tranh cử cũng một phần gia tăng sự căng thẳng của vấn đề.

Diễn tiến sự việc

Một biểu tình chống DVH trước nhà hàng Royal Seafood diễn tiến khá bình thường và yên ổn cho đến chiều chập chạng tối, khoảng 6:30 chiều, khi cảnh sát trông thấy một vài người biểu tình nhỗ nước bọt vào người đi dự tiệc hoặc cầm cán cờ ra dáng muốn đánh người tham dự tiệc. WPD liền lập tức nâng cấp đối phó của họ bằng cách tách rời khu vực người biểu tình và người đi dự tiệc và bật đèn pha để làm sáng tỏ khu vực có người biểu tình. Đây là bắt đầu sự khác biệt về nhận xét giữa người biểu tình và WPD.

Giải thích của đôi bên

Người biểu tình thi cho rằng ánh đèn pha làm chói mắt người biểu tình, làm cho họ đau mắt và không thấy đường về hướng người tham dự biểu tình. Họ cho rằng cảnh sát làm như vậy là để trấn áp người biểu tình và bảo vệ những người vào trong nhà hàng tham dư buổi trình diễn của DVH. Nhiều người tham gia biểu tình phàn nàn rằng họ đã yêu cầu cảnh sát giảm cường độ ánh sáng hay hướng xuống đất để tránh dọi thẳng vào mắt người biểu tình nhưng cảnh sát đã từ chối.

Cảnh sát thì cho rằng họ cần có ánh sáng để quan sát rõ mọi thành phần tham dự cuộc biểu tình và cũng để ngăn ngừa những người có toan tính gây rối loạn trong số những người biểu tình. Cảnh sát nói rằng họ chỉ có bóng đèn từ bên hông xe cảnh sát, chỉ có thể bật hay tắt chứ không thể giảm cường độ được. WPD đã xác định là họ chỉ hành động cần thiết và tương ứng với hoàn cảnh để bảo vệ an ninh cho mọi người và đề phòng những bạo loạn có thể xảy ra theo trách nhiệm của họ chứ không hề có ý trấn áp người biểu tình.

Nhiều người biểu tình còn phàn nàn là tại sao không có các viên chức gốc Việt trong Thành Phố Westminster ra tiếp tay với đồng hương để đối phó với cảnh sát. Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã giải thích rằng ông ta không hề hay biết về cuộc biểu tình cho tới hơn 6:30 chiều do một điện thoại của một người tham dự biểu tình và có mặt tại hiện trường. Nghị Viên Kimberly Hồ có đến nơi biểu tình nhưng đến trễ và sau khi mọi việc đã ổn định. Thực ra mục đích và diễn tiến cuộc biểu tình đã không có gì đặc biệt so với các cuộc biểu tình khác thường xảy ra trong khu vực Little Saigon cho tới lúc chiều tối khi cảnh sát nâng cấp đối phó khi có dấu hiệu có thể có bạo động.

Nhận định

Cả hai bên đều có trách nhiệm để cho sự việc diễn tiến đến mức độ căng thẳng, nhưng tất cả chỉ là sự hiểu lầm và sơ xuất mà thôi.

Những người biểu tình đã không báo trước cho WPD hay các viên chức của thành phố biết về kế hoạch biểu tình của họ. Tuy nhiên, biểu tình là một sinh hoạt rất bình thường xảy ra trong khu vực Westminster và hầu như không mấy khi người biểu tình phải báo trước cho cảnh sát về kế hoạch biểu tình. Vì không báo trước hay không có kế hoạch trước nên cảnh sát không có sẵn kế hoạch về nhân sự hay dụng cụ ánh sáng chiếu từ trên cao xuống thay vì tầm ngang từ xe cảnh sát. Hơn nữa, hành động của một vài người nhỗ nước bọt hay dùng cây cán cờ dọa đánh người khác là những hành động ngoài vòng kiểm soát của người biểu tình và đó là lý do chính buộc cảnh sát phải nâng cấp mức độ phản ứng của họ.

Các viên chức cảnh sát cũng đã sơ xuất trong việc không tiếp xúc trực tiếp với các thành phần lãnh đạo để nhờ họ tiến hành kế hoạch bảo vệ trật tự và an ninh trong số những người biểu tình và do đó có thể bớt đi những hành động mà có thể được coi là hung hăng hay thiếu thân thiện của cảnh sát. Cảnh sát tại Westminster nên biết rằng người Việt Nam tham gia biểu tình thường thì trông rất hung hăng hay giận giữ, nhưng thực ra họ rất ôn hoà và có thể tự bảo vệ an ninh trong nội bộ của họ. Việc xử dụng đèn pha có thể không cần thiết hay giảm thiểu đi nếu cảnh sát và người biểu tình đã có những quan hệ phối hợp truớc đó để đôi bên biết rõ kế hoạch và ý định của nhau.

Rút tỉa kinh nghiệm

Trong buổi họp báo với cộng đồng, vị Cảnh Sát Trưởng của WPD đã không nghĩ là các viên chức cảnh sát tại nơi biểu tình đã làm gì sai để phải xin lỗi cộng đồng, tuy nhiên ông nhìn nhận là diễn tiến sự việc đã đưa ra một cơ hội để mọi người có thể học hỏi để rút tỉa kinh nghiệm. Những kinh nghiệm từ sự việc này có thể là

CDVN nên có thủ tục thông báo cho sở cảnh sát biết trước những khi tập trung hay biểu tình có đông người để sở cảnh sát có thể tiên liệu trước về nhân sự cũng như dụng cụ cần thiết để đối phó. Trong thông báo này cũng nên có sự giao tiếp với thành phần lãnh đạo biểu tình để có thể liên lạc với nhau trước và trong thời gian biểu tình. CDVN nên luôn có kế hoạch ngăn ngừa tuyệt đối những hành động có tính cách phạm pháp, bạo động, cản trở lưu thông hay đe dọa tài sản hay tính mặng của người khác. Đây là những động thái có thể buộc cảnh nâng cấp phản ứng cần thiết của họ. CDVN cũng nên lưu ý là các đối tượng phá hoại cộng đồng vẫn có thể trà trộn vào người biểu tình để gây bạo động và phá hoại chính nghĩa của cuộc biểu tình. Cảnh sát cũng nên tin tưởng là sự kiện này có thể xảy ra mà không vội vã quy lỗi cho cộng đồng. Sở Cảnh Sát nên tìm cách tiếp xúc với thành phần lãnh đạo biểu tình để phối hợp phương pháp bảo vệ an ninh và giới hạn của cuộc biểu tình. Ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt, bộc phát hay bất ngờ, sở cảnh sát nên có sự tin tưởng vào các thành phần lãnh đạo trong cộng đồng Việt Nam là họ rất ôn hòa và tuân theo pháp luật và họ có khả năng duy trì trật tự trong số những người biểu tình. Mối liên hệ và tin tưởng giữa sở cảnh sát và cộng đồng cần phải được vun xới và cải thiện qua tiến trình liên hệ thường xuyên và rút tỉa kinh nghiệm sau mỗi sự kiện. Cộng đồng cần hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của cảnh sát trong mục đích bảo vệ an ninh cho mọi người tham dự trong các sinh hoạt hợp pháp nhưng bất đồng ý kiến với nhau. Cảnh sát cũng nên hiểu rằng việc phối hợp với các thành phần lãnh đạo cuộc biểu tình sẽ làm giảm đi sự căng thẳng và giảm thiểu công việc cũng như tổn phí cho sở cảnh sát.



Kết luận

Sự việc xảy ra qua cuộc biểu tình rất tiếc đã xảy ra trong mùa tranh cử mà qua đó nhiều thành phần chống đối lẫn nhau trong cuộc tranh cử chính trị đã tham gia trực tiếp vào cuộc tranh cãi giữa người biểu tình và sở cảnh sát với mục tiêu tranh cử hơn là tìm ra một sự cảm thông, rút tỉa kinh nghiệm để vun xới quan hệ tốt đẹp giữa cảnh sát và cộng đồng.

Cuộc tranh cử rồi sẽ trôi qua, nhưng quan hệ giữa cảnh sát và cộng đồng tại Westminster là một quan hệ cần thiết và lâu dài cho hiện nay cũng như trong tương lai. Duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp CDVN có thể tiến hành các cuộc biểu tình một cách dễ dàng và cảnh sát cũng giảm thiểu công việc, trách nhiệm và tổn phí để bảo vệ an ninh và quyền lợi của mọi người.