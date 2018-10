Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Văn Bút Quốc Tế chào mừng

bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

vừa ra khỏi trại tù của cộng sản,

bắt đầu cuộc sống lưu vong.

Tấn Bi Thảm Kịch Việt Nam :

Một dân tộc hiếu hòa bị lính đánh thuê

cộng sản quốc tế bắt làm con tin.

Chúng tôi chào mừng bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bước ra khỏi nhà tù cộng sản, sau hai năm bị đày đọa, khổ nhục, ở hàng ngàn cây số xa cách hai đứa con thơ, Bảo Nguyên - Nhật Minh và một bà mẹ già. Bà Mẹ Nấm đang được tự do ở một nơi dù không phải là quê hương của bà, nhưng chốn này là đất nước tạm dung, đón nhận gia đình bà.





Đối với nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt, đây là một tin mừng cho tất cả những văn hữu trong cộng đồng Văn Bút Quốc Tế - những người cầm bút từng góp tiếng nói trong công cuộc vận động đòi trả tự do cho bà từ khi bà bị bắt đầu tháng Mười năm 2016. Một bức thư chân thành cảm ơn đã được gởi ngay cho Ủy Ban Bênh vực Nhà Văn bị Đàn áp và Cầm tù và các văn hữu thế giới. Nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt đã trình bày thẳng thắn về biến cố này : <<Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không có quyền tự do để lựa chọn. Bà đã bị cộng sản hành hạ trong 2 năm tù rồi. Tháng Bảy 2018, bà đã tuyệt thực 16 ngày để phản đối chế độ lao tù của trại giam số 5, Yên Định, Thanh Hóa, ở cách xa gia đình bà hơn 1000 km. Sức khỏe bà suy yếu. Còn 8 năm tù giam và 5 năm tù quản chế nữa. Chúng tôi mừng cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa thoát khỏi địa ngục cộng sản. Là người Việt Nam tự do và công dân nước Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi từng biết thế nào là ngục tù thực dân Pháp và ngục tù cộng sản Việt Nam. Cho nên chúng tôi cảm nhận niềm lo âu, lòng đau buồn, nỗi phẩn uất của gia đình tù nhân. Cần nói rõ : tù nhân ngôn luận và lương tâm, và tù nhân chính trị trong guồng máy trấn áp của một nhà nước tồn tại bằng dối trá và khủng bố, với sự che chở của ngoại bang và sự đồng lõa của những nhóm quyền lực đen tối trên thế giới. Mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần còn bị biệt giam, bị tù thường phạm đại hình tổ chức đánh đập, làm nhục…thì những tù nhân của chúng tôi như bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Trần Thị Nga, v.v. có cơ nguy rất lớn - cái chết thường trực đứng sau lưng hay trước mặt. Bởi vì bạo quyền Hà Nội, lính đánh thuê và nô dịch cho Bắc triều, sẽ không để cho những người yêu nước bất khuất đó được sống sót đến ngày mãn hạn tù giam. Chúng tôi không có quyền và không có lòng nào để chờ đợi những tù nhân của chúng tôi phải tiếp tục ‘’tranh đấu’’ cô đơn trong lao hầm, ngục tối, bị tra tấn, nhục hình suốt 10 năm, 20 năm, trọn cuộc đời mà có ai trong chúng ta không trân quý’’. Chúng tôi biết ơn những tù nhân yêu nước đó vì họ đã gánh chịu một phần đại khổ nạn của dân tộc Việt Nam sau khi bạo quyền cộng sản chiếm đóng miền Nam Việt Nam Tự Do>>.

Như một con tin, bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị buộc phải lưu vong khi mà nhà cầm quyền cộng sản dường như đã nhận được lời hứa viện trợ quân sự qua chuyến thăm mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội. Những cuộc trao đổi quyền lợi tưởng chỉ xảy ra ở Phi châu và Trung Cận Đông. Chế độ độc tài, bạo quyền cuồng tín, quân khủng bố đem Con Tin đổi lấy Vũ Khí sát nhân và áp bức ! Không bao lâu nữa sẽ có thêm tù nhân ngôn luận và lương tâm khác bị đưa vào chỗ mà cộng sản đã biệt giam tù nhân mới bị trục xuất. Từ một nước Việt Nam bất hạnh còn bị cộng sản đày đọa, tước đoạt nhân phẩm và nhân quyền, máy bay dân sự sẽ tiếp tục chở tù nhân ngôn luận và lương tâm, và tù nhân chính trị, như những con tin, cất cánh bay về một góc biển chân trời, một miền đất cưỡng bức lưu đày vô định nào đó. Tình cảnh mới của bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh làm nhớ lại trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài và đồng nghiệp của ông, bà Lê Thu Hà, cả hai tù nhân đã bị trục xuất khỏi trại giam và bay thẳng đến nước Đức vào ngày 7 tháng Sáu năm 2018. Và trong quá khứ, chúng tôi vẫn còn nhớ những trường hợp tương tự: bà Trần Khải Thanh Thủy, ông Nguyễn Văn Hải, ông Cù Huy Hà Vũ và bà Tạ Phong Tần.



Ngay sau khi biết chắc bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng thân mẫu và hai cháu nhỏ đã tới Hoa Kỳ, nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt đã phổ biến trên Facebooks của Văn Bút Quốc Tế, của Mạng Lưới các Nhà Văn Á Châu và Hiệp Hội Nhà Văn và Nhà Phiên Dịch Á Châu Thái Bình Dương, bản tin báo chí với hình bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước tòa cộng sản, kèm theo lời bình phẩm như sau :

Chúng ta cần tố cáo trước thế giới tấn Bi Thảm Kịch Việt Nam. Tù nhân ngôn luận và lương tâm, cũng như tù nhân chính trị, một thành phần của dân tộc rồi cả dân tộc Việt Nam, trong chế độ cộng sản Hà Nội, đều là những người bị bắt làm con tin. Tồi tệ, bất nhân hơn nữa, bọn lãnh đạo chủ ngục bắt tù nhân làm món hàng để trao đổi, mua bán với các thế lực ngoại bang.

Kháng Nghị thư của Văn Bút Quốc Tế

Trong một Kháng Nghị thư phổ biến toàn cầu ngày 24 tháng Mười năm 2018, Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị Đàn áp và Cầm tù (PEN International CODEP/WIPC) đã chào mừng bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa ra khỏi trại tù cộng sản. Nữ tù nhân có bút danh Mẹ Nấm được biết là tác giả nhựt ký điện tử và chỉ trích chế độ. Văn Bút Quốc Tế nhắc lại bản án 10 năm tù giam bất công và vô nhân đạo mà nhà cầm quyền CHXHCNVN đã áp đặt đối với bà. Công an cộng sản đã áp giải bà từ trại giam thẳng đến phi trường Hà Nội để lên máy bay đi Hoa Kỳ. Phần còn lại của bản án tù của bà chỉ bị tạm hoãn thi hành. Bà đang sống với bà mẹ và hai đứa con của bà tại Texas. Văn Bút Quốc Tế tin rằng bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã là một mục tiêu mà chế độ cộng sản nhắm vào để hủy diệt vì bà đã hành xử ôn hòa quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm của bà. Văn Bút Quốc Tế rất thất vọng vì lẽ bà bị bắt buộc phải lưu vong. Văn Bút Quốc Tế tiếp tục thúc giục nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho tất cả các nhà văn và nhà báo khác vẫn bị tù giam hoặc tạm giam giữ chỉ vì hành xử ôn hòa quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm của mỗi người.



Văn Bút Quốc Tế đã gởi ngay Kháng Nghị thư đến nhà cầm quyền Hà Nội. Đồng thời yêu cầu các Trung tâm Văn Bút sớm gởi Kháng Nghị thư tương tự, để

* Chào mừng tác giả nhựt ký điện tử và chỉ trích chế độ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã ra khỏi trại tù ngày 17 tháng Mười năm 2018. Tuy nhiên Văn Bút Quốc Tế trách cứ nhà cầm quyền cộng sản chỉ trả tự do cho bà có điều kiện bằng sự cưỡng bức lưu vong và tạm hoãn thi hành án tù giam;

* Kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản công nhận bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được quyền tự do trở về Việt Nam;

* Thúc giục nhà cầm quyền cộng sản phóng thích tức khắc và vô điều kiện tất cả những nhà văn và nhà hoạt động bị tù giam hoặc bị tạm giam chỉ vì hành sử ôn hòa quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm của họ, tuân thủ Điều 19 Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR).

Văn Bút Quốc Tế không quên tố cáo hành vi cộng sản bắt giam độc đoán, kết án tù bất công những người đối kháng và bảo vệ nhân quyền, rồi buộc họ phải bỏ nước sống lưu vong thay vì tiếp tục ở cho hết hạn tù giam. Một thứ hành vi tội ác đối với nhân loại đã trở thành quá phổ biến tại chế độ CHXHCNVN ngày nay. Thật vậy, Văn Bút Quốc Tế đã đưa ra trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà trong Hội Anh Em Dân Chủ đã bị xử phạt tù giam nặng nề như thế nào nhưng cả hai tù nhân đã bị buộc lưu vong ở nước Đức hồi tháng Sáu năm nay.



Được biết, hồi cuối tháng Chín năm 2018, Đại hội thế giới Văn Bút Quốc tế kỳ thứ 84 tại thành phố Pune, Ấn Độ, đã đồng thanh thông qua một bản Quyết Nghị về Việt Nam do Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại và Văn Bút Việt Nam Hải ngoại đồng đề nghị, với sự tán trợ của ba Trung tâm Văn Bút Pháp, Québec và Gia Nã Đại. Hiệp hội các Nhà Văn thế giới cực lực tố cáo cộng sản tiếp tục chà đạp quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm, hành hạ, ngược đãi và giam cầm các nhà văn, nhà báo, tác giả nhựt ký điện tử và các nhà tranh đấu bảo vệ Nhân Quyền và Môi Trường. Bản Quyết Nghị đặc biệt đòi trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân ngôn luận và lương tâm, trong đó có bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Trần Thị Nga, ông Trần Huỳnh Duy Thức, các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ và nhiều vị khác nữa. Văn Bút Quốc Tế cũng thúc giục nhà cầm quyền cộng sản xóa bỏ những điều luật hiện hành, gồm cả luật An ninh Mạng, cốt để hủy diệt hoặc kềm hãm tinh thần tự do dân chủ và những quyền căn bản của con người. Cũng trong Đại hội nói trên, nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt đã cảm ơn các đại biểu Văn Bút Na Uy, Erythrée và Estonie về sự quan tâm đặc biệt của các văn hữu đối với tình cảnh lao lung của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng như trường hợp tù nhân Nguyễn Văn Hóa (7 năm tù giam). Một bản Quyết Nghị của Văn Bút Na Uy, với sự tán trợ của Văn Bút Erythrée và Estonie, đã cực lực tố cáo những sự đe dọa và đàn áp, ngược đãi những nhà hoạt động bảo vệ môi trường và khí hậu trên khắp thế giới. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và ông Nguyễn Văn Hóa là hai nạn nhân tiêu biểu của chế độ cộng sản Việt Nam đã được nêu ra bên cạnh Pérou, Ấn Độ và Hoa Kỳ. (Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ ấn bản kế tiếp).

Sơ lược tiểu sử và thân thế của bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.



Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (sinh năm 1979), bút danh Mẹ Nấm, tác giả nhựt ký điện tử rất nhiệt tâm, nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, đồng sáng lập Mạng Lưới Tác giả Nhựt ký điện tử Việt Nam năm 2013. Bà công khai chia sẻ, đóng góp ý kiến ​​về các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, môi trường và nhân quyền thông qua truyền thông xã hội. Bà bị bắt vào ngày 10 tháng Mười 2016, sau đó bị kết án 10 năm tù giam với cáo buộc « tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN » vào ngày 29 tháng Sáu 2017. Bản cáo trạng viện dẫn hàng trăm bài viết phổ biến trên Facebook và một tài liệu mà công an bảo là đã tịch thu tại nhà bà, có tựa đề « Stop police killing civilians » (Phải Chấm Dứt việc Cảnh Sát Giết Thường Dân) với danh sách 31 nạn nhân đã chết trong đồn công an. Bà Mẹ Nấm liên tục bị giới chức cộng sản sách nhiễu vì những hoạt động từ năm 2009 đến năm 2016, nhứt là các lãnh vực xã hội, nhân quyền và môi trường (bênh vực người dân bị áp bức, phản đối khai thác Bauxite, phản đối công ty Formosa), cũng như chính trị (phản đối Trung cộng chiếm Hoàng Sa Trường Sa). Bà từng tổ chức tuyệt thực đòi tự do cho tù nhân lương tâm như ông Nguyễn Ngọc Già, bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Trần Huỳnh Duy Thức. Những hành vi sách nhiễu của bạo quyền bao gồm cả việc bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tạm giam, cấm đi lại, bị hành hung và đe dọa tính mạng bản thân và gia đình.





Đơn của gia đình và luật sư yêu cầu được vào thăm bà đều bị từ chối dù sức khỏe của bà có nhiều vấn đề cần quan tâm. Tháng Hai năm 2018, cộng sản đã lưu đày bà tại một trại giam cách xa gia đình và hai đứa con của bà 1200 km. Ngày 14 tháng Mười 2016, Cao Ủy Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi trả tự do cho bà. Ngày 25 tháng Tư 2017, Nhóm Công tác của Liên Hiệp Quốc về Hành vi Giam cầm độc đoán đã ra quyết định bênh vực bà đối với án tù giam bất công và bất hợp pháp của chế độ Hà Nội.





Hội viên danh dự của Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là khôi nguyên của nhiều Giải thưởng quốc tế :

2010 Giải Hellman/Hammett của Human Rights Watch (HRW) – Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền.

2015 Giải Civil Rights Defender của Civil Rights Defenders – Tổ chức Người Bảo Vệ Dân Quyền.

2017 Giải International Woman of Courage của U.S. State Department – Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

2018 Giải International Press Freedom của Committee to Protect Journalists – Tự Do Báo Chí Quốc Tế của Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả.

Nguồn tin, tài liệu: Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ và nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt, phó chủ tịch Văn Bút Thụy Sĩ Pháp Thoại (đặc trách Ủy ban Bênh vực Nhà Văn bị đàn áp và cầm tù), Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong, Hội Nhà Văn Liên Hiệp Quốc – Genève, Hội Nhà Văn và Nhà Phiên Dịch Vùng Á châu – Thái Bình dương.

Genève ngày 24 tháng 10 năm 2018

Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Ligue Vietnamienne des Droits de l'Homme en Suisse

Vietnamese League for Human Rights in Switzerland.

Ghi chú thêm: Thông cáo/Kháng nghị thư của Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị Đàn áp và Cầm tù còn được phổ biến trên hệ thống IFEX Action Alert Network (International Freedom of Expression Exchange/Trao Đổi Quốc Tế Quyền Tự Do Phát Biểu).

Kháng Nghị Thư của Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị đàn áp và cầm tù

Nguyên văn Anh Ngữ

Update #2 to RAN 11/17 RAPID ACTION NETWORK

24 October 2018

VIET NAM: blogger Nguyen Ngoc Nhu Quynh released into exile

PEN International welcomes the release of blogger and government critic Nguyen Ngoc Nhu Quynh, also known by her pen name Me Nâm (‘Mother Mushroom’), on 17 October 2018. Me Nam had been serving a 10-year prison sentence for “conducting propaganda against the Socialist Republic of Viet Nam” under Article 88 of the Penal Code when she was reportedly taken directly to Ha Noi International Airport and put on a plane bound for the USA. The remainder of her 10-year prison sentence has reportedly been suspended. She is now starting a new life in Texas, USA, with her mother and two young children. PEN International believes that Me Nam was targeted for peacefully exercising her right to freedom of expression and is deeply disappointed that she has been forced into exile. PEN continues to call for the release of all other writers and journalists still held solely for peacefully exercising their right to freedom of expression.

Please send appeals:

Welcoming the release of blogger and government critic Nguyen Ngoc Nhu Quynh on 17 October 2018, but deploring that her release was conditional on her forced exile and a suspended prison sentence;

Calling on the Vietnamese authorities to allow Nguyen Ngoc Nhu Quynh to return freely to Viet Nam;

Calling for the immediate and unconditional release of all other writers and activists imprisoned or detained for the peaceful exercise of their right to freedom of expression in accordance with Article 19 of the ICCPR, to which Viet Nam is state party.

Appeals to:

His Excellency Nguyen Phu Trong President of the Socialist Republic of Viet Nam Hung Vuong street Ba Dinh district Ha Noi Viet Nam Mr Nguyen Xuan Phuc Prime Minister 1 Hoang Hoa Tham street Ba Dinh district Ha Noi Viet Nam Fax: +84 80 44130/ +84 80 44940 Mr Pham Binh Minh Minister of Foreign Affairs 1 Ton That Dam street Ba Dinh district Ha Noi Viet Nam Fax: +844 3823 1872 Email: bc.mfa@mofa.gov.vn

Please ask your country’s diplomatic representatives in Vietnam to intervene in the case. For some Vietnamese embassies in the world:

Background

Nguyen Ngoc Nhu Quynh, popularly known by her pen name Me Nâm (Mother Mushroom), is known for her online writings in which she has shared her opinions on social, economic, political, environmental and human rights issues via social media. In 2013, she co-founded the Vietnamese Bloggers Network, banned in Viet Nam. Me Nam has also organised and participated in advocacy around government transparency, state accountability and environmental protection. Me Nam has faced consistent harassment at the hands of the Vietnamese authorities as a result of her work since 2009; such harassment has included detentions (see RAN 49/09), travel bans, physical assaults and threats. She is the recipient of the 2010 Hellman/Hammett Award, the 2015 Civil Rights Defender of the Year award, the 2017 International Woman of Courage Award, awarded by the U.S. State Department, and the 2018 International Press Freedom Award.





Arrested while visiting an imprisoned political activist on 10 October 2016, Me Nâm was subsequently convicted of ‘conducting propaganda against the Socialist Republic of Viet Nam’ under Article 88 of the Penal Code by the Khanh Hoa province People’s Court on 29 June 2017, and sentenced to 10 years in prison (for more information see previous RAN actions). In February 2018, she was reportedly transferred to a new camp 1,200 kilometres away from the city where her two children lived.

Me Nâm was released unexpectedly on 17 October 2018 and then reportedly taken directly to Ha Noi International Airport and put on a plane bound for the USA; the remainder of her 10-year prison sentence has reportedly been suspended. She is now starting a new life in Texas, with her mother and two young children.

The practice of releasing dissidents into exile is all too common in Viet Nam. In June 2018, journalist, blogger and human rights lawyer Nguyen Van Dai and fellow Brotherhood for Democracy activist Le Thu Ha were released into exile in Germany having served two months of a 15-year sentence. This was in addition to the 28 months Nguyen Van Dai had spent in detention following his arrest in December 2015 for “Carrying out activities aimed at overthrowing the people’s administration” under article 79 of the Vietnamese Criminal Code.

