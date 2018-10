Thế Tử Saudi: Phải Mang Kẻ Giết Khashoggi Ra Công Lý; Mỹ Trừng Phạt 21 Người Saudi Liên Hệ Vụ Giết Nhà Báo Khashoggi

WASHINGTON - Trong phát biểu nghiêm khắc nhất, TT Trump xác nhận: sau cùng thế tử bin Salman phải chịu trách nhiệm về hoạt động đưa tới cái chết của nhà báo Khashoggi, cộng tác viên của Washington Post.Báo Wall Street Journal đăng phát biểu kể trên trước lúc thế tử bin Salman xuất hiện tại hội thảo đầu tư họp 3 ngày tại thủ đô Saudi.Mặt khác, 1 cố vấn của TT Erdogan nói “tay của thế tử bin Salman dính máu ký giả Khashoggi”.Chưa thấy Riyadh lên tiếng về 2 phát biểu kể trên.Theo WSJ, TT Trump giải thích: thế tử bin Salman điều khiển mọi việc của vương quốc vào lúc này.Trong khi đó, cố vấn Ilnur Cevik của TT Erdogan viết trên báo Yeni Birlik “Ngay cả khi TT Trump cứu Salman, dưới mắt của toàn thế giới, ông ta vẫn là con người khả nghi về bàn tay dính máu”.Ngoài ra, Berlin đang thảo luận các biện pháp thích ứng – phát ngôn viên của chính phủ Pháp báo tin tương tự.Bộ ngoại giao Hoa Kỳ loan báo hôm Thứ Tư danh sách 21 cá nhân Saudi Arabia bị trừng phạt vì nghi án Khashoggi – 1 số trong nhóm này bị thu hồi chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ, số còn lại không được cấp. Viên chức tiết lộ: đa số đang có chiếu khán.TT Trump đã nói rõ hôm Thứ Ba “Sự bưng bít vụ Khashoggi là vô cùng tồi tệ”.Thông tấn Đức DW đưa tin: vương quốc Anh quyết định trừng phạt tương tự.Theo lời ông Trump, trong điện đàm với ông, thế tử bin Salman không nhận liên quan và nói “vụ Khashoggi là sai lầm của cấp dưới”.Ngoại trưởng Pompeo cho biết đã nhận biết lý lịch những người can dự vụ mưu sát, sẽ có biện pháp thích ứng.Thế tử bin Salman được trông đợi phát biểu lần đầu tiên trong ngày Thứ Tư tại hội thảo đầu tư Riyadh.Trong khi đó, bản tin ngày 24 tháng 10 của đài NPR cho biết rằng thế tử Saudi Arabia là Mohammed bin Salman nói rằng việc giết chết nhà báo Jamal Khashoggi là “một tội ác ghê tởm” được thực hiện bởi những người mà phải được mang ra công lý.Thế tử Ả Rập Saudi là người bị nghi ngờ có thể đã ra lệnh giết chết nhà báo Khashoggi, đã thảo luận về trường hợp này hôm Thứ Tư tại diễn đàn đầu tư “Davos in the Desert.”