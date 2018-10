Sứ Giả LHQ Tới Syria Họp Bàn Về Hiến Pháp, Chuyển Tiếp Chính Trị

DAMASCUS - Nhà ngoại giao Staffan de Mistura, là đặc sứ LHQ phụ trách hồ sơ Syria, đã đến thủ đô Damascus để nói chuyện về chuyển tiếp chính trị, bắt đầu bằng hiến pháp mới.Tuần qua, ông de Mistura loan báo sắp nghỉ hưu, nhưng phải bàn với nhóm cầm quyền Dalascus về khả năng tổ chức 1 ủy ban Lập Hiến.Viên chức LHQ 2 dòng máu Thụy Điển và Italy đã hội đàm với ngoại trưởng Walid Muallem, và dường như không đạt tiến bộ - ông de Mistura tuyên bố sau đó “Chúng tôi đã trao đổi ý kiến, thẳng thắn và rộng rãi về ủy ban Lập Hiến và về tiến trình chính trị nói chung”, theo tường thuật của phóng viên phương tây.Thông tấn nhà nước Syria là SANA đưa tin: 2 vị đã bàn về nỗ lực khởi động tiến trình chính trị - ông Muallem khẳng định với sứ giả LHQ “Tiến trình này phải do nguời Syria làm chủ và dẫn đầu, không có can thiệp từ bên ngoài”.Phái viên de Mistura được mời đến, định lưu lại Damascus 2 ngày – không rõ ông có gặp TT độc tài al-Assad hay không.Nga vận động các phe Syria từ nhiều tháng với hòa hội Sochi – sứ giả de Mistura hy vọng ủy ban Lập Hiến có thể thành lập trước Mùa Thu, nhưng việc tìm kiếm đồng thuận về nhân sự kéo dài.ĐS de Mistura là phái viên Syria thứ 3 của LHQ – nhà ngoại giao 71 tuổi xác nhận: muốn thôi việc vì lý do cá nhân.