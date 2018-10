Bom Khủng Bố Gửi Tới Obama, Hillary, CNN; TT Trump Ra Lệnh Mở Điều Tra Toàn Diện

SAN DIEGO - Tòa soạn của báo San Diego Union-Tribune di tản hồi 8 giờ rưỡi sáng Thứ Tư, vì vật lạ được khám phá phía trước văn phòng.Cảnh sát đã bắt đầu điều tra.Nghị sĩ Kamala Harris cũng có văn phòng tại cùng tòa nhà này.Vật khả nghi nói ở đây là 5 thùng bằng giấy bìa.Hàng loạt tin tức cho hay vật nổ được gửi tới địa chỉ của các cựu TT Clinton, cựu TT Obama và tỉ phú Soros thân đảng DC trong 2 ngày liên tiếp.Một bản tin khác cho biết bưu phẩm đựng vật nổ gửi tới văn phòng New York của CNN ghi tên người nhận là John Brennan, cựu giám đốc CIA, đưa tới việc di tản tại trung tâm du lịch Time Warner Center tại Thành Phố New York.Ông Brennan là thành viên của nội các Obama, là khách mời thường xuyên của CNN, cũng là tiếng nói công kích TT Trump đã bị rút khai thông an ninh từ vài tháng qua.Nguồn tin cảnh sát cho biết: vật nổ gửi tới phòng thư của địa chỉ số 10 Columbus Circle là tương tự vật nổ gửi tới các cựu TT Clinton, Obama và tỉ phú Soros.Những vật nổ được mô tả là thô sơ, nhưng có khả năng kích hỏa.Đại diện của ông Brennan cho biết: cựu giám đốc CIA không bình luận.Cũng tại New York, thống đốc Andrew Cuomo loan báo: có vật nổ gửi tới văn phòng Manhattan của ông.Tin mới nhận trưa Thứ Tư cho hay bưu phẩm khả nghi gửi bằng đường bưu điện tới văn phòng của dân biểu DC Debbie Wasserman Schultz, đại diện cử tri Florida – bà Schultz là chủ tịch ủy ban quốc gia của đảng DC (hay DNC) thời kỳ 2011-2016.Chưa rõ vật nổ gửi bà Wasserman có là tương tự bưu phẩm gửi tới địa chỉ của các cựu TT Clinton, Obama và tỉ phú Soros trong 2 ngày liên tiếp.Chủ tịch Hạ Viện là dân biểu CH Paul Ryan đã lên án ý nghĩa khủng bố trong các vụ bom thư, là không thể dung thứ - twitter của ông Ryan cũng ngỏ lời tri ân cơ quan công lực và Mật Vụ về nỗ lực phòng tránh bạo động.Trong khi đó, kỹ thuật viên chịu trách nhiệm kiểm soát bưu phẩm gửi tới nhà ông bà Clinton khám phá vật nổ chuyển qua đường bưu điện tới địa chỉ của ông bà, theo tin của báo New York Times.Dẫn nguồn tin từ cơ quan công lực, NYT cho biết vật nổ này là tương tự bom ống gửi tới nhà của tỉ phu George Soros hôm Thứ Hai. Ông Soros hậu thuẫn các ứng viên của đảng DC tranh cử kỳ này.Tin mới nhận là vật nổ cũng được gửi tới nhà cựu TT Obama. Vật nổ gửi tới địa chỉ ông bà Clinton được phát giác chiều Thứ Ba – khi ấy, ông Bill có nhà, và bà Hillary không có nhà, vì đang tham gia vận động tranh cử giúp ứng viên của đảng DC ở Florida.Qua sáng sớm Thứ Tư, Mật Vụ khám phá vật nổ gửi tới nhà riêng của cựu TT Obama trong khu vực thủ đô Washington.Mật Vụ đã khởi sự điều tra – Bạch Ốc lên án loại hành động đáng phỉ nhổ như thế.Trong khi đó, bản tin của báo Newsmax hôm Thứ Tư cho biết rằng Thống Đốc New York Andrew Cuomo và Thị Trưởng Thành Phố New York Bill de Blasio hôm Thứ Tư đã tố cáo các vật nổ gửi tới Cựu TT Obama, Cựu Ứng Cử Viên TT Hillary, những nhân vật khác của Đảng Dân Chủ, và văn phòng hãng thông tấn CNN tại New York là hành động khủng bố.Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư nói rằng các mối đe dọa bạo động chính trị không chỗ đứng tại Hoa Kỳ, và hứa mở cuộc điều tra toàn diện các gói đồ bị tình nghi đã được gửi tới các yếu nhân của Đảng Dân Chủ và những người khác.