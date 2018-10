Tâm Lý Giận Dữ Sẽ Làm Cho Cử Tri Đi Bầu Giữa Kỳ Đông

NEW YORK - Cử tri CH Ben Chico 67 tuổi là cư dân California cảm thấy bực bội về sự ồn ào của phe DC và trở thành căm phẫn khi nghe biết họ định sẽ luận tội TT Trump.Cư dân Dakota Eden Stramer 23 tuổi là cử tri DC cảm thấy quan ngại về khả năng cấm phá thai nếu đảng CH tiếp tục kiểm soát 2 viện lập pháp và phiếu đa số tại tòa tối cao với thẩm phán Kavanaugh.Với cử tri DC 74 tuổi Pattie Blair ở Phoenix (Arizona), sống dưới quyền Trump không khác lọt trong rọ, mỗi khi trèo lên là bị kẻ khác kéo xuống.Thực tế là sau cuộc tổng tuyển cử 2016, các diễn đàn chính trị bị tràn ngập bằng các tuyên bố khiêu khích, biểu tình thu hút đông người, tranh luận diễn ra ngày đêm trên mạng xã hội gây chia rẽ trong gia đình và bằng hữu. Sự giận dữ này sẽ biến thành hành động trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6-11.Tình trạng bất bình của cử tri DC làm lợi ứng viên của đảng này, theo khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện với 21,000 người trong 2 tháng – các nhà khảo sát nhận thấy rõ các quan ngại chính của cử tri theo đảng DC là về di trú, di dân trẻ em bị tách rời gia đình, tiềm năng can thiệp của Nga trong các chu kỳ bầu cử, và về bản thân TT là tỉ phú New York.Cử tri của đảng CH cảm thấy khó chịu nhất về dự định luận tội Trump của phe DC, về bảo vệ di dân vị thành niên và về truyền thông dòng chính mà Trump không ngừng gọi là “fake news”.Thành phần nổi giận sẽ đi bầu – cử tri DC cảm thấy mạnh hơn nhu cầu bỏ phiếu kỳ này, theo số liệu của khảo sát Reuters/Ipsos.Tình thế 2 năm trước là khác.Ông Nicolas Valentino, là chuyên gia về hành vi của cử tri tại University of Michigan tham gia khảo sát, tin rằng tỉ lệ cử tri DC đi bầu ngày 6-11 sẽ là vượt mức dự kiến. Ông nói “Đó là sự thật – có thể nói đa số công dân cảm thấy căm phẫn hơn chu kỳ 2016 và mọi cuộc tuyển cử trước khi đối chiếu với các khảo sát của gần 4 thập niên qua”.Trong cuộc khảo sát thực hiện từ ngày 17-8 đến ngày 7-10 của Reuyers/Ipsos, khoảng 10% nói là “rất giận với chính tình này”.