VC Ngược Đãi Tù Nhân Lương Tâm

HANOI -- Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa tố cáo bị đánh đập...Hai thông tấn RFA và Báo Tiếng Dân cho biết.Bản tin RFA ghi rằng anh Nguyễn Văn Hóa, người đang phải thụ án 7 năm tù tại Trại An Điềm, Quảng Nam về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, vào ngày 19 tháng 9 vừa qua gửi thư mới nhất về gia đình trình bày tình trạng bị đánh đập, hành hung kể từ khi bị bắt.Bức thư được thân hữu công khai vào ngày 24 tháng 10. Theo bức thư, Phó giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã đánh đập Nguyễn Văn Hóa tại phòng cách ly của Tòa án khi anh này được đưa đến để làm chứng trong phiên xử ông Lê Đình Lượng vào ngày 16 tháng 8 vừa qua.Hành động này được thực hiện sau khi Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng phản cung tại toà, bác bỏ mọi cáo buộc mà cả hai tù nhân trẻ này cho là qui chụp nhắm vào ông Lê Đình Lượng. Hai người làm chứng này bị lôi ra khỏi tòa và không được tiếp tục làm chứng. Tại phiên phúc thẩm ông Lê Đình Lượng, dù có yêu cầu tiếp tục đưa hai nhân chứng đến nhưng cũng không được đáp ứng.Trong thư, Nguyễn Văn Hóa cho biết có làm đơn tố cáo về việc bị đánh đập như thế nhưng vẫn chưa được giải quyết.Anh Nguyễn Văn Hóa còn nêu ra việc hai điều tra viên tỉnh Hà Tĩnh đến trại giam thẩm vấn và điều tra những vụ việc mà theo anh này không hề liên quan. Không những thế, anh còn bị đe dọa là sẽ bị tiếp tục khởi tố ở các vụ án khác.Bên cạnh đó, an ninh điều tra tỉnh Hà Tĩnh không tiêu hủy trang facebook của Nguyễn Văn Hóa theo bản án mà tòa tuyên; trái lại còn chiếm đoạt và sử dụng hoặc giả mạo để làm những điều mà Nguyễn Văn Hóa cho là bất hợp pháp.RFA ghi rằng anh Nguyễn Văn Hóa cũng khẳng định trong thư việc lực lượng chức năng bắt anh ngay tại tòa án Thị Xã Kỳ Anh vào ngày 11 tháng 1 năm 2017 là vi phạm thủ tục tố tụng.Trong thư anh Nguyễn Văn Hóa bày tỏ nguyện vọng được thực thi quyền tự do tôn giáo- tín ngưỡng qua việc cho một linh mục vào trại giam để giải tội cũng như làm lễ.Anh nhắn với gia đình là nếu trong một tháng mà không nhận được 1 cuộc gọi điện thoại và hai thư gửi về gia đình theo qui định, tức anh đang gặp bất trắc trong trại giam. Trong tình huống đó gia đình phải liên lạc làm việc với giám thị trại giam cho rõ thực hư.Bản tin RFA ghi thêm:“Vào chiều tối ngày 24 tháng 10, Đài RFA liên lạc với chị ruột của anh Nguyễn Văn Hóa và được gia đình xác nhận về lá thư được thân hữu công khai trên mạng như vừa nêu.Chị của anh Nguyễn Văn Hóa cũng cho biết gia đình vừa đến trại thăm anh vào ngày 16 tháng 10. Lúc đó anh cho biết có khối u ở mông. Cách đây hai hôm tức ngày 22 tháng 10 anh gọi về nhà và cho biết đã được mổ.”Đặc biệt trên Báo Tiếng Dân, cho thấy trong thư anh Nguyễn Văn Hóa có ghi nhận qua tóm lược của FB Phạm Lê Vương Các:“Tôi xin mạn phép được tóm lược bức thư:1. Hoá cho biết mình đã bị Phó giám thị trại giam công an tỉnh Nghệ An đánh đập ngay tại Phòng cách ly của toà án khi ra làm chứng tại phiên toà xử ông Lê Đình Lượng tại Nghệ An vào ngày 16/8/2018.Tại phiên xử này, chính quyền Nghệ An muốn dùng Hoá (cùng với Nguyễn Viết Dũng) làm nhân chứng để chống lại ông Lê Đình Lượng, nhưng cả 2 đã phản cung, bênh vực cho ông Lượng, phản bác cáo buộc quy chụp nhắm vào ông Lượng. Thế là Hoá bị lôi vào phòng cách ly của toà án và bị Phó giám thị trại giam đánh đập tại đây, và sau đó toà không cho Hoá tiếp tục làm nhân chứng với lý do “nhân chứng bị đau bụng”.Hoá đã làm đơn tố cáo về hành vi “đánh đập nhân chứng ngay tại toà” của Phó giám thị trại giam công an tỉnh Nghệ An nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.2. Hoá đang bị khối u ở chân nhưng trại giam chỉ khám mà không chữa trị. Hoá có làm đơn bày tỏ nguyện vọng được trại giam đưa đi chữa trị y tế kiệp thời nhưng vẫn chưa được trại giam chấp thuận.3. Hai điều tra viên tỉnh Hà Tĩnh có hành vi trái luật khi liên tục đến trại giam để thẩm vấn và điều tra những vụ việc mà Hoá không liên quan, và còn đe dọa tiếp tục khởi tố Hoá ở các vụ án khác. Và Hoá phản ánh việc an ninh điều tra (A92) tỉnh Hà Tĩnh không thực hiện việc tiêu hủy trang facebook của Hoá theo bản án của toà án, mà lại chiếm đoạt và sử dụng hoặc giả mạo facebook của Hoá để làm việc bất hợp pháp.4. Hoá phản ánh việc bắt mình vào ngày 11/1/2017 ngay tại toà án Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã vi phạm thủ tục tố tụng.5. Hoá mong muốn được thực hiện quyền tự do tôn giáo của tù nhân theo Luật tôn giáo tín ngưỡng bằng việc kêu gọi một Linh mục đồng ý vào trại giam để ban bí tích Giao Hoà và Thánh Thể trong Lễ Phục Sinh.6. Hoá căn dặn gia đình, trong một tháng mà không nhận được 1 cuộc gọi điện thoại và 2 bức thư từ Hoá, là Hoá đang “gặp chuyện” và gia đình cần phải liên hệ làm việc với Giám thị trại giam ngay.Cách đây khoảng một tuần, gia đình đã thăm gặp Hoá. Theo thông tin từ gia đình cho biết, trước đây Hoá bị giam cùng với anh Nguyễn Bắc Truyển, nhưng hiện nay Hoá đang bị giam cùng buồng với anh Nguyễn Hữu Quốc Duy....”