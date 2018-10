Cấm Vận, Cháy, Chủ Tịch Nước, Đổi Đôla, Áo Sơ Mi…

Xuân NiệmMỹ cấm vận một công ty Nga, hóa ra văng miểng tới Việt Nam…Báo Dân Trí kể: Nhà thầu bị Mỹ cấm vận, dự án nhiệt điện 1,2 tỷ USD của Việt Nam “lao đao"…Bản tin ghi rằng Báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa gửi lên Bộ Công Thương cho biết, dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc Chính phủ Mỹ áp dụng cấm vận đối với nhà thầu của dự án là Power Machines (PM - Nga)... đến nay việc vay vốn cho dự án từ các nguồn vốn vay của Đức, Ý, Hàn Quốc không còn khả thi do ảnh hưởng của lệnh cấm vận của Chính phủ Mỹ đối với PM...Hiện PVN, Ban Quản lý dự án, Tư vấn PVCombank đã cung cấp hồ sơ để VEB thẩm định khoản vay cho dự án, dự kiến sẽ triển khai đàm phán chi tiết với các ngân hàng Nga trong thời gian tới. Tuy nhiên, phần thiếu của dự án lên tới khoảng 700 triệu USD được PVN đánh giá là “rất lớn và chưa xác định được nguồn vay”.Bản tin TTXVN kể: Cháy xưởng gỗ trong đêm tại Đồng Nai, nhiều nhà xưởng bị lửa thiêu rụi.Tối 24/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng gỗ thuộc địa bàn khu phố 4, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), sau đó lửa lan sang bao trùm nhiều xưởng gỗ lân cận.Theo một số nhân chứng, khoảng 21 giờ, lửa bất ngờ bốc cháy tại một xưởng sản xuất đồ gỗ. Do trong nhà xưởng có chứa nhiều dung dịch sơn, xăng đánh bóng gỗ nên lửa bùng lên và nhanh chóng bao trùm khu nhà xưởng.Bản tin VietnamNet kể: Tổng bí thư được bầu làm Chủ tịch nước với 99,79% phiếu…Với tỉ lệ 99,79% phiếu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.Thế là, Nga, Mỹ, Trung Quốc cùng nhiều nước khác chúc mừng…Bản tin VOA ghi nhận rằng blogger Trương Duy Nhất, người thường lên tiếng phản biện về các vấn đề chính trị-xã hội, bình luận trên Facebook cá nhân rằng: “Như vậy, lần đầu tiên, Việt Nam có một nguyên thủ vừa tuổi cao, lại hạn chế về năng lực, trình độ”.Bản tin VTC News ghi rằng Đại học Tài chính - Marketing TP.SG quy định sinh viên phải mặc áo sơ mi hoặc áo thun có cổ đến trường, đi giầy hoặc dép có quai hậu, không được cạo trọc đầu hay nhuộm tóc nhiều màu khiến dư luận tranh cãi gay gắt.Theo đó, nhà trường yêu cầu sinh viên mặc áo sơ mi, áo thun có cổ hoặc trang phục truyền thống của trường, mặc quần tây, quần jeans lịch sự, váy dài đến gối, đi giầy hoặc dép có quai hậu.Báo Thanh Tra kể: Tập đoàn, tổng công ty đang “ôm” nợ hơn 1,5 triệu tỷ đồng…Tổng nợ phải trả của các tập đoàn, tổng công ty hơn 1,53 triệu tỷ đồng, tăng 1,3% so với 2016, chiếm hơn một nửa tổng nguồn vốn của các đơn vị này…Bình quân hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,25 lần, song có đến 20 tập đoàn, tổng công ty có tỷ lệ này lớn hơn 3 lần. Đơn cử, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân 45,56 lần; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là 8,07 lần; Tổng Công ty Xăng dầu quân đội 7,88 lần; Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab) 3,3 lần...Báo Nhân Dân kể chuyện tưng bừng ô nhiễm: Ngụy trang bồn chứa nước thải hôi thối trên thùng xe tải rồi đem xả trộm xuống cống thoát nước mưa trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (tỉnh Bình Dương), một lái xe tải đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương bắt quả tang.Ngày 23-10, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa bắt quả tang lái xe Phạm Văn Sáu (23 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe tải biển kiểm soát 51C-229.67 đang dừng tại cống thoát nước mưa trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, để xả chất thải xuống cống.Bản tin VTC kể rằng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc vẫn có lợi cho một số công ty VN: Nữ hoàng miền Tây Trương Thị Lệ Khanh chứng kiến tài sản cá nhân tăng đột biến lên mức cao kỷ lục, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung với những quyết định chấn động của ông Donald Trump có lợi cho nhiều doanh nghiệp thủy sản Việt.Công ty cổ phần (CTCP) Vĩnh Hoàn (VHC) vừa công bố lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt hơn 1 ngàn tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước và vượt xa kế hoạch (vượt khoảng 70%) đặt ra cho năm 2018.Riêng trong quý 3, VHC ghi nhận lợi nhuận hơn 600 tỷ đồng nhờ doanh thu tăng vọt so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm và giá vốn bán hàng tăng không đáng kể. Đây cũng là thời điểm mà ông Donald Trump kích hoạt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.Báo Lao Động kể: Trong báo cáo kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vẫn còn khoảng 21% người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo tiếng Việt.... Hiện nay, tỷ lệ biết đọc, biết viết của người dân tộc thiểu số chỉ đạt 79,2% trong khi cả nước là 94,7%.Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học trung học cơ sở đạt 83,9%, trung học phổ thông chỉ đạt 41,8%.Bản tin Zing kể chuyện Thanh Hóa: Bị ép tăng ca, 3.000 công nhân may đình công…Công ty ép tăng ca thường xuyên nhưng tiền lương, tiền phụ cấp khác ở mức thấp nên 3.000 công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam tại Thanh Hóa đình công phản đối.Sáng 23/10, khoảng hơn 3.000 công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã nghỉ việc tập thể để yêu cầu tăng lương và tăng các khoản tiền phụ cấp khác. Các công nhân phản ánh họ đình công vì gần đây công ty thường xuyên ép công nhân tăng ca nhiều nhưng tiền lương không tăng.Báo Thanh Niên kể chuyện Thủ Đức: Khoảng 800 công nhân của Công ty TNHH Yesum Vina đồng loạt đình công phản đối việc công ty cho một số công nhân nghỉ việc bất ngờ mà không đảm bảo quyền lợi người lao động.Đến chiều 23.10, nhiều công nhân của Công ty TNHH Yesum Vina (công ty may của Hàn Quốc) ở Khu chế xuất Linh Trung 2 (Q.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn đình công để phản đối công ty này đột ngột cho một số công nhân nghỉ việc nhưng không đảm bảo quyền lợi của người lao động sau khi nghỉ việc.Bản tin Gia Đình Net nhận xét rằng việc một nữ sinh viên 21 tuổi, tự sinh con trong nhà vệ sinh rồi để con rơi từ tầng 31 xuống chân chung cư khiến nhiều người rùng mình...Lãnh đạo một trường đại học ở Hà Nội nhận xét: “Câu chuyện sinh viên mang bầu không phải là hiếm. Từ các học sinh học giỏi, ngoan ngoãn được cha mẹ, thầy cô “kèm chặt” ở bậc phổ thông, khi lên đại học lại xuất hiện tư tưởng vào đại học để chơi, để tha hồ yêu đương… Đây là tư tưởng phổ biến và khiến lãnh đạo các trường phải “đau đầu”. Các em sống xa gia đình, nhiều em không có sự kiểm soát nên dễ bị cám dỗ, chạy theo trào lưu xấu dẫn đến ảnh hưởng việc học”.Báo Dân Việt kể chuyện mưa: Học sinh “bơi” tại “khu nhà giàu” ở Sài Gòn sau cơn mưa chớp mắt…Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 15 phút khiến nhiều tuyến đường ở “khu nhà giàu” Sài Gòn thành sông, nhiều người phải bì bõm lội nước ngập để về nhà.Chiều 23/10, cơn mưa lớn kéo dài khoảng 15 phút trút xuống nhiều quận, huyện ở TP.SG khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, cuộc sống sinh hoạt người dân bị đảo lộn.Tại khu vực đường Quốc Hương (phường Thảo Điền, quận 2) nước ngập sâu và kéo dài.Nhịp Cầu Đầu Tư kể: Brooks Running được mệnh danh là "Vua giày chạy bộ chuyên nghiệp" đang cân nhắc giải pháp bỏ Trung Quốc để chuyển một số hoạt động sang Việt Nam vì hậu quả của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Giám đốc Điều hành công ty Jim Weber nói trên CNBC.Brooks Running là công ty thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Bershire Hathaway của tỷ phú Mỹ Warren Buffett từ 2006. Sau đó được cho tách ra thành một công ty độc lập, với giám đốc Weber báo cáo trực tiếp cho tỷ phú Buffett.