TT Erdogan: Vụ Thảm Sát Ký Giả Đã Được Tính Trước

ANKARA - Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã loan báo thông tin từ cuộc điều tra về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi ngày 2-10 tại lãnh sự quán Istabul, thế tử bin Salman phải đối diện khủng hoảng tệ hại nếu can dự vụ thủ tiêu tiếng nói phê bình chế độ.TT Erdogan tuyên bố với các nhà lập pháp dân cử: có bằng chứng mạnh cho thấy vụ sát hại này do các viên chức cao cấp Saudi Arabia tính toán trước, ngược với giải trình của Riyadh là “quá đà trong thẩm vấn”, ông Khashoggi đánh trả, bị xiết cổ…Cuộc điều tra của Saudi Arabia nhận thấy: camera an ninh tại tòa lãnh sự Istanbul bị tháo, tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận biết danh tính của 18 người bị tống giam để điều tra. Những người này phải bị xét xử tại Istanbul….TT Erdogan xác nhận : chưa biết thi thể Khashoggi ở đâu. Ông yêu cầu Riyadh tiết lộ lý lịch của “cộng tác viên địa phương” di chuyển xác chết từ lãnh sự quán Istanbul.Nhà báo nhận xét: TT Erdogan không nói tới thế tử bin Salman.