Trump Không Hài Lòng Giải Thích Của Saudi Về Vụ Khashoggi; Giám Đốc CIA Đi Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Trưởng Mỹ Họp Kín Với Thế Tử Saudi

WASHINGTON - Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo USA Today, TT Trump cho biết: ông “rất giận” nếu sự chối cãi dự phần của thế tử bin Salman trong vụ thảm sát nhà báo Khashoggi bị chứng minh là sai.Ông Khashoggi tới tòa lãnh sự Saudi Arabia tại Istanbul ngày 2-10 để làm giấy tờ, và biến mất luôn. 18 ngày sau, nhà cầm quyền Riyadh mới xác nhận ông Khashoggi đã chết, tống giam 18 người liên quan để điều tra.Trước cuộc phỏng vấn này, TT Trump tuyên bố với phóng viên tại Bạch Ốc: không hài lòng với giải thích đã được nghe từ vương triều Saudi. Ông ám chỉ sẽ chống lại ý kiến ngưng bán vũ khí cho Riyadh – theo lời ông, có nhiều hình thức trừng phạt khác có thể dùng với Saudi.Mặt khác, có tin giám đốc CIA Gina Haspel đi Thổ Nhĩ Kỳ để làm việc điều tra – CIA từ chối bình luận chuyến đi của bà Haspel.Đúng 3 tuần sau “nghi án mất tích”, Hoa Kỳ và EU chưa nhận được thông tin đầy đủ về cái chết tại lãnh sự quán Istanbul của ký giả phê bình chế độ Riyadh hạn chế nhân quyền và các quyền tự do dân chủ. Ít nhất 6 viên chức Hoa Kỳ và phương tây tin rằng thế tử bin Salman phải chịu trách nhiệm, theo ghi nhận của Reuters.1 nguồn an ninh nói rõ “Khó nói rằng thế tử không biết gì”.Tin của al-Jazeera là: bộ trưởng Mnunchi và giám đốc IMF Christine Lagarde không dự diễn đàn kinh tế Riyadh dự kiến khai mạc lúc 8 giờ sáng Thứ Ba, giờ địa phương.Trong khi đó, viên chức cao cấp của Bạch Ốc tiếp xúc với thế tử Saudi Arabia hôm Thứ Hai trong lúc nhiều nước và đại doanh nghiệp tẩy chay diễn đàn kinh tế do vương triều Riyadh tổ chức trong tuần này để phản đối vụ thảm sát nhà báo đối lập Jamal Khashoggi.Ông Khashoggi là thường trú nhân Hoa Kỳ và là cộng tác viên của báo Washington Post.BBC đưa tin: bộ trưởng Steve Mnuchin và thế tử bin Salman họp kín – Washington không lên tiếng về cuộc gặp này.Phát biểu mới đây nhất của TT Trump về nghi án Khashoggi là không hài lòng về giải thích của Riyadh – ông chưa quyết định phản ứng. Ông Trump xác nhận không muốn bỏ đầu tư với Saudi Arabia – trong chuyến xuất ngoại đầu tiên (hồi Tháng 5-2017), TT gốc tỉ phú đến Riyadh, đạt được các hợp đồng bán vũ khí trị giá 110 tỉ MK.Vẫn theo BBC, truyền thông thân cận nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ là Yeni Safak cho biết văn phòng thế tử nhận được 4 cú điện thoại từ lãnh sự quán Istanbul sau vụ thủ tiêu ký giả Khashoggi.Có tin 1 người trong nhóm 15 sát thủ cải trang thành Khashoggi tản bộ bên ngoài lãnh sự quán Istanbul – viên chức Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận: “hình nhân Khashoggi” được camera an ninh thu hình.Diễn đàn gọi là “Davos in the Desert” bắt đầu họp tại Riyadh ngày Thứ Ba 23-10.