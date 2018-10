VN: Đổi 100 MK Bị Phạt 4000 Đôla

Chuyện thật lạ chỉ có ở thiên đường XHCN khi đi đổi 100 đô la ra tiền đồng VN thì bị phạt tới 90 triệu đồng, ngang với 4,000 đô la, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 23 tháng 10.Bản tin RFA viết rằng, “Một người đàn ông ở Thành phố Cần Thơ vừa bị phạt hành chính 90 triệu đồng (tương đương 4.000 đô la Mỹ) vì đổi tờ 100 đô la Mỹ ở một tiệm vàng ra tiền đồng Việt Nam.“Truyền thông trong nước hôm 23/10 cho biết vào cuối năm 2017, ông Nguyễn Cà Rê mang 100 đô la Mỹ do người thân biếu ra tiệm vàng gần nhà đổi thì bị bắt quả tang. Ông Rê được báo chí trích lời cho biết sau nhiều lần làm việc, đến ngày 13/8, cơ quan chức năng mới có biên bản vi phạm. Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ được ký vào ngày 4/9 và có hiệu lực từ ngày này. Ngoài tiền phạt, ông Rê cũng bị tịch thu hết số tiền 2.260.000 đồng đổi từ 100 đô la.“Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phạt tiệm vàng nhận đổi tiền cho ông Rê số tiền là 295 triệu đồng, và tịch thu 100 đô la của ông Rê.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Lý do mà nhà chức trách đưa ra để phạt ông Rê và tiệm vàng là tiệm này không có giấy phép kinh doanh ngoại tệ, và mọi hành động mua bán ngoại tệ của người dân bị bắt buộc phải làm với các tổ chức ngân hàng, tín dụng được nhà nước cấp giấy phép.“Ông Rê nói rằng ông từng đem tiền ngoại tệ do người thân tặng để đổi ra tiền Việt Nam nhiều lần mà không có vấn đề gì. Ông Rê được báo chí trong nước trích lời cho biết số tiền phạt quá lớn đối với ông và ông không biết lấy đâu ra tiền mà nộp phạt.”