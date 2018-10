VN Xuất Cảng Hàng Sang Mỹ Trị Giá 35 Tỉ MK, 9 Tháng Năm 2018

Tỗng trị giá hàng hóa xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2018 lên tới 35 tỉ đô la, là tăng 13.2%, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Trị giá xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Mỹ trong 9 tháng năm 2018 đạt trên 35 tỷ USD, tăng 4,08 tỷ USD (13,2%) so với cùng kỳ năm ngoái.“Báo trong nước trích thống kê do Tổng Cục hải quan đưa ra hôm thứ Ba 23/10/2018.“Theo Tổng Cục hải quan, so với năm 2017, trong 9 tháng qua, Việt Nam có 7 nhóm hàng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trên 1 tỷ USD. Hàng dệt may là nhóm hàng dẫn đầu với hơn 10 tỷ USD, chiếm 46% tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ . Kế đến là xuất khẩu giày dép, đạt hơn 4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 12,2% tổng trị giá xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ.“Trang tin Retailnews Asia cho rằng, các nhà xuất khẩu giày dép Việt Nam dường như được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.“Việt Nam là nước xuất khẩu giày dép lớn thứ hai sang Mỹ sau Trung Quốc. Năm ngoái Việt Nam xuất sang Mỹ 404 triệu đôi giày.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Retailnews Asia dẫn lời ông Diệp Thành Kiệt, Phó chủ tịch Hiệp hội Da giày, Da giày Việt Nam (Lefaso) cho biết Việt Nam có thể có các đơn hàng xuất khẩu tăng mạnh khi các nhà nhập khẩu giày dép tránh Trung Quốc để tránh thuế quan cao của Mỹ đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc.”