Chủ Tich Nước, Sắt Thép, Cán Bộ Du Lịch, Dệt May

Xuân NiệmVậy là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nắm chức Chủ Tịch Nước… Coi như khởi đầu nhất thể hóa đảng ủy kiêm nhà nước… phần nào.VOV kể rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất có tên trong danh sách để bầu Chủ tịch nước vừa được Quốc hội thông qua.Sáng ngày 23/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.Theo đó, Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng được tín nhiệm giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.Báo Đầu Tư kể: Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, tính đến 31/8/2018, xuất khẩu sắt thép thành phẩm và bán thành phẩm đạt hơn 5 triệu tấn, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,705 tỷ USD, tăng lần lượt 30,8% về lượng, và tăng 42% về giá trị xuất khẩu.ASEAN vẫn là thị trường xuất khẩu chính, với lượng xuất khẩu thép thành phẩm hơn 2,331 triệu tấn thép, chiếm tới gần 57,6% tổng lượng thép thành phẩm xuất khẩu.Trong khi đó, cán bộ Cần Thơ, bất kể trình độ tiếng Anh, sẽ được mời sang Riverside, kế cận Quận Cam, đi 2 tuần lễ vừa chơi, vừa học.Báo Lao Động kể: mới đây Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống vừa ký kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP.Cần Thơ tại Trường Đại học California (Riverside, Mỹ) giai đoạn 2018-2020” với tổng kinh phí của chương trình hơn 10 tỉ đồng.Trước đó, vào đầu tháng 7 Cần Thơ từng gây chú ý khi đưa ra dự kiến về đề án này. Cụ thể, trong giai đoạn 2018-2020 dự án sẽ cho 80 người chia thành 4 lớp sẽ được đi học theo chương trình này, mỗi lớp 20 người, học 14 ngày...Báo Lao Động ghi lời bạn đọc Nguyễn Thị Vân bình luận: “Thời gian đi học chỉ có hai tuần. Thời gian ngắn như vậy thì học được cái gì? Ngay cả khi người đi được cử đi học có trình độ ngoại ngữ loại giỏi.”Báo Thanh Niên kể: Một vụ cháy tại cửa hàng hoa ở xã ngoại ô TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến hai cô gái đang ngủ tại cửa hàng tử vong vì không kịp thoát ra ngoài....khoảng 3 giờ cùng ngày (22.10), cửa hàng hoa tươi trên đường Nguyễn Thái Bình, chợ trung tâm xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), phát ra tiếng nổ lớn.Sau đó, ngọn lửa trong cửa hàng nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm căn nhà và lan sang tiệm vàng bên cạnh.Báo Đầu Tư Tài Chính kể: “Ngành dệt may đang được hưởng lợi với tăng trưởng số lượng đơn hàng tăng trưởng mạnh từ các thị trường xuất khẩu. Trên thị trường chứng khoán, vốn hóa của nhóm cổ phiếu ngành dệt may đã tăng tới 21% trong tháng Chín,” ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán - SSI cho biết.…Theo ông Linh, việc tăng trưởng về đơn hàng trong ngành dệt may nhờ hai yếu tố. Thứ nhất, cuộc chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang, Mỹ đã áp thuế suất 10% đối với nhiều sản phẩm dệt may từ Trung Quốc và điều này khiến nhiều nhà nhập khẩu của Mỹ có xu hướng chuyển sang đặt hàng tại Việt Nam.Báo Môi Trường & Cuộc Sống kể: Lũ ống tại Hà Giang khiến 2 cha con chết và mất tích, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.Ngày 22/10, mưa lớn kéo dài dẫn đến lũ ống tại thôn Bản Rịa, xã Bản Rịa, huyện Quang Bình khiến 2 người chết và mất tích, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, hoa màu của nhân dân và các công trình phúc lợi trên địa bàn... mưa lũ đã làm chết và mất tích 2 bố con ông Hoàng Văn Sầu (SN 1954) và anh Hoàng Văn Hoàn (SN 1988), trú ở thôn Bản Rịa, xã Bản Rịa. Ngoài ra, mưa lũ khiến 2 người bị thương, 7 nhà bị vùi lấp hoàn toàn, 8 nhà bị thiệt hại do lở đất. Mưa lũ cũng gây thiệt hại hàng chục héc-ta hoa màu; lở ta-luy dương tuyến đường từ Quốc lộ 279, đoạn từ xã Yên Thành vào trung tâm xã Bản Rịa, tổng chiều dài tuyến hơn 1,2 km, khối lượng đất đá sạt lở trên 10.000m3.Báo Nông Nghiệp kể: Theo thống kê ĐBSCL hiện có hơn 4 triệu ha đất. Trong đó, 2,6 triệu ha đất nông nghiệp. Từ đó tạo ra nguồn nông sản chủ lực cho cả nước. Đất được xem là nền tảng của nông nghiệp bền vững. Nếu đất bị suy thoái thì nông nghiệp dễ bị lung lay. Từ đó cần phải có biện pháp sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất để sử dụng lâu dài.PGS.TS Trần Kim Tính, ĐH Cần Thơ cho rằng, đất nông nghiệp ĐBSCL hiện rất nghèo dinh dưỡng. Ai cũng nhìn thấy rõ vấn đề này nhưng thực tế vẫn chưa giải quyết được.Báo Pháp Luật kể chuyện xe tông ơ Sài Gòn: Nữ tài xế thừa nhận đã sử dụng rượu bia, khi lái xe về nhà đến ngã tư Hàng Xanh đã đạp nhầm chân ga vì vướng giày cao gót.Ngày 23-10, Công an quận Bình Thạnh, TP.SG vẫn đang lấy lời khai với bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12, TP.SG) để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) tối 21-10 khiến bảy người thương vong -- một người tử vong, sáu bệnh nhân được đưa vào cấp cứu.Tại cơ quan điều tra, bà Nga khai mình có sử dụng rượu bia vào tối cùng ngày tại nhà hàng trên đường Pasteur (quận 3, TP.SG). Rời buổi tiệc, bà Nga điều khiển ô tô hiệu BMW 51F-279.10 về nhà.B áo Tiền Phong kể: Hơn 2.500 sinh viên Sài Gòn có thể bị cấm thi vì nợ học phí.Ngày 22/10, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM vừa công bố danh sách khoảng 2.500 sinh viên nợ học phí, nếu các sinh viên này không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí thì sẽ bị cấm thi học kỳ.Cụ thể, danh sách có 2.571 sinh viên chưa hoàn thành các khoản học phí trong học kì I năm học 2018-2019. Nếu trong những ngày tới, các sinh viên này không thục hiện nghĩa vụ đóng học phí thì có khả năng bị cấm thi cuối kỳ. Hạn cuối để sinh viên thực hiện nghĩa vụ này là 16h30 ngày 24/10.Ban tin Infonet kể về động đất ở Kỳ Anh: 4 ngày 2 trận, người dân chưa hết hoang mang.Chỉ trong vòng 4 ngày (18 đến 22/10), tại các vùng ven biển huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xảy ra 2 trận động đất liên tiếp kèm theo là những tiếng nổ và rung lắc. Đây được cho là sự kiện chưa từng có khiến người dân nơi đây đang hết sức hoang mang.Bản tin VietnamNet kể: Hàng trăm tấn ngao chết há mồm trắng bãi ở Quảng Ninh. Chỉ trong vòng 12 tiếng, 300 tấn ngao sắp đến mùa thu hoạch trồi lên bờ chết trắng, ước tính thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.... nhiều người nghi vấn, tình trạng bất thường là do khu công nghiệp gần đây xả thải ra môi trường. "Bãi nuôi ngao nhà tôi cách khu công nghiệp hơn 1km, nhưng lạch nước xả thải đi qua bãi nuôi, ngao chết dày xung quanh lạch nước này", bà Hiền than.