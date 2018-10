Đại Nhạc Hội Mừng Luật SB.895, Mời Cử Tri Tham Gia Bầu Cử

Tưng bừng Đại Nhạc Hội.

Santa Ana (Bình Sa)- - Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tổ chức đại nhạc hội mừng thành công Đạo Luật 895 và vận động cử tri đi bầu trong ngày 6 tháng 11 sắp tới.Đại Nhạc Hội được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại văn phòng vận động tranh cử của TNS Janet Nguyễn tại số 12644 Westminster Ave, Santa Ana (góc đường Westminster & Roxey Dr), Tại địa điểm tổ chức rất đông các thiện nguyện viên, nhân viên văn phòng TNS đã hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc của cử tri trong vấn đề liên quan đến bầu cử.Khoảng một ngàn đồng hương tham dự buổi đại nhạc hội.Quan khách có một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử, một số các ứng cử viên từ cấp Liên Bang, Tiểu Bang quận Hạt và các Thành Phố thộc Đảng Công Hòa và một số ứng cử viên trong Đảng Dân Chủ cũng đến tham dự.Các nghệ sĩ tham gia giúp vui phần đông là những nghệ sĩ tên tuổi trong đó có:, Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Hồ Lệ Thu, Linda Trang Đài, Tommy Ngô, Phi Khanh, Ngọc Linh, Helena Ngọc Hồng, Đan Vy, CLB Tình Nghệ Sĩ và ban nhạc Trúc Sinh.Điều hợp chương trình do các MC. Diệu Quyên và Quốc Thái,Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ, phút mặc niệm do Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức phụ trách.Mở đầu Cô giáo, MC. Diệu Quyên lên nói về Đạo Luật SB895 và tầm quan trọng đối với thế hệ con em chúng ta tại hải ngoại. Trong dịp nầy cô cũng đã kêu gọi đồng hương đi bầu thật đông trong kỳ bầu cử này.Tiếp theo Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người tham dự. Đặc biệt Bà cảm ơn tất cả đồng hương trong thời gian qua đã ủng hộ bà để dự luật SB895 thành công. Bà cho biết: “Sự thành công này thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng chúng ta, 18 ngàn người đã ký vào thỉnh nguyện thư và nhờ vào sự góp sức lớn lao của cộng đồng mới có được đạo luật SB895 hôm nay.”Bà cho biết tiếp: “Đạo luật SB895 đã được ký ban hành nhưng chúng ta cần tiếp tục giữ tiếng nói của chúng ta trong Thượng Viện. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, Janet cần quý đồng hương sát cánh với Janet để mình làm việc với Ủy Ban Soạn Thảo chương trình giáo dục về các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và các người Việt tỵ nạn trong chương trình dạy học từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 12 toàn tiểu bang Cali.”Trong lúc nầy Bà cũng đã kêu gọi đồng hương rủ nhau đi bầu thật đông và bầu cho những ứng cử viên địa phương thật sự quan tâm cho cộng đồng chúng ta và sẽ sát cánh cùng Janet tại Thượng Viện và cho người VN chúng ta. Quý vị cũng nhớ năm 2007, Janet chỉ thắng cử có 3 phiếu mà Janet có ngày hôm nay và mình có tiếng nói tại Thượng Viện.Bà nhắc lại: “Trong cuộc bầu cử sơ bộ mới đây, trong địa hạt 34 có 61,000 người Việt ghi danh đi bầu nhưng chỉ có 23,000 người đi bỏ phiếu thôi qúy đồng hương. Nếu trong bầu cử tới đây chỉ có 23 ngàn người bỏ phiếu chúng ta sẽ mất cái chức này và tiếng nói của chúng ta sẽ lọt vào tay của các vị ủng hộ ông Tom Umberg hay ông Tom Hayden và Hà Nội Jane Fonda, nên mỗi lá phiếu của quý vị rất qúy báu và mỗi tiếng nói của quý vị nó cũng quan trọng như tiếng nói của hơn 18 ngàn người ký tên ủng hộ đạo luật SB895, Janet xin cám ơn đồng hương đã cho Janet 14 năm qua có cơ hội đại diện qúy đồng hương. Nhờ sự thương yêu của quý vị đã cho Janet có sức mạnh để phục vụ cộng đồng. Một lần nữa xin chân thành cám ơn quý đồng hương.”Tiếp theo MC. Quốc Thái mời niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California lên sân khấu phát biểu, trong lời phát biểu Niên Trưởng Phan Kỳ Nhơn cho biết: “… Nói tới SB895, đây là một thắng lợi lớn trên lãnh vực văn hóa mà ngày hôm nay chúng ta họp mặt đây để mừng sự thành công của đạo luật này. SB895 là một cái tát vào mặt Đảng Cộng Sản Việt Nam trong nước và cũng là cái tát vào mặt bọn nằm vùng ở hải ngoại này!...”Ông tiếp: “Với tư cách Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, chúng tôi cám ơn trên 18 ngàn đồng hương khắp nơi trên nước Mỹ đã ký ủng hộ, và cám ơn hơn một ngàn đồng hương từ Bắc và Nam California đã hai ba lần lên Sacramento để hỗ trợ cho Dự Luật này, và chúng tôi đặc biệt cám ơn tác giả Dự Luật này; đó là Nghị Sĩ Janet Nguyễn…”“Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, tuy số người đông nhưng chưa đủ. Mỗi chúng ta là một hạt nhân, nhân lên, vận động làm thế nào cuộc bầu cử sắp tới, Nghị Sĩ Janet Nguyễn được thắng lợi…”Nghị Viên Phát Bùi trong lời phát biểu ông nói: “Tối hôm nay cũng như ở khắp nơi trên thế giới qua truyền hình theo dõi được buổi ăn mừng SB895 chiến thắng một cách vẻ vang…Hơn nửa năm trước đây khi Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói với tôi về SB895, tôi vô cùng xúc động và tôi thưa với bà rằng, trong tất cả các đạo luật, cộng tất cả các đạo luật, các dân cử người Mỹ gốc Việt đã đệ trình và đã đưa ra thành luật không bằng một phần quan trọng của đạo luật SB895. Tại sao thế? Là bởi vì từ nay trở đi học sinh con em người Mỹ gốc Việt và học sinh của tất cả các sắc dân khác ở các trưởng Tiểu Học, Trung Học sẽ biết sự trung thực, chính danh của VNCH chúng ta đã hy sinh cho tự do, dân chủ thế nào, và họ cũng sẽ hiểu thêm được tại sao hàng triệu người Việt của chúng ta không chấp nhận sống với chế độ Cộng Sản mà phải bỏ nước ra đi. Hàng triệu người đã bỏ mình dưới biển cả, trong rừng sâu. Và người có công đầu, dĩ nhiên là tác giả đạo luật SB895, Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ăn mừng chiến thắng vẻ vang của SB895, cám ơn Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng như cám ơn hơn 18 ngàn đồng hương khắp nơi đã ký vào thỉnh nguyện thư và vài ngàn người đã năm lần lên Sacramento để cùng với Janet Nguyễn tranh đấu…”Sau khi ông Phan Kỳ Nhơn và ông Phát Bùi phát biểu, TNS Janet Nguyễn đã lên trao tặng bằng tưởng lệ của Văn Phòng Thượng Viện đến hai ông để ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng trong thời gian qua.Chương trình với phần văn nghệ xen kẻ, trong lúc nầy các thiện nguyện viên đã đi phân phối thức ăn nhe và nước uốngï cho những người tham dự.Tiếp theo TNS Janet Nguyễn lên giới thiệu các vị dân cử, các ứng cử viên và mời những vị nầy lên sân khấu, trong lúc nầy Bà cũng đã kêu gọi đồng hương hãy đi bỏ phiếu thật đông và dồn phiếu cho những người thực sự phục vụ cộng đồng. Ngược lại, những vị nầy cũng đã kêu gọi hãy dồn phiếu cho Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trong kỳ bầu cử vào ngày 6 tháng 11 tới đây.Chương trình đại nhạc hội kết thúc với lời cảm ơn của TNS Janet Nguyễn.