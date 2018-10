Bản Giao Hưởng Tiếng Giày

Trần KhảiHãy hình dung về những âm thanh khởi đầu bản giao hưởng trong buổi khánh thành Nhà Hát Thủ Thiêm… Những âm thanh của một chiếc giày, và rồi của những trận mưa giày đã, đang và sẽ trở thành một phần lịch sử dân tộc…Độp… độp… bịch… bịch… độp độp… bịch bịch… vèo… vút… vèo vèo vèo vèo… vút vút vút vút… độp động bịch bịch… [tiếng khóc nghẹn ngào giữa tiếng mưa giày bay] vèo vèo, nấc, vút vút…Đó là những âm thanh lịch sử, khởi đi từ một chiếc giày.Nhà báo Ngọc Thu ghi lại trên Báo Tiếng Dân (https://baotiengdan.com/), trích:“Trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2, TPHCM sáng ngày 20/10/2018, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã bị một chiếc giày bay thẳng tới trước mặt, suýt một chút đã phang trúng vào mặt bà.Người ném chiếc giày đó là chị Nguyễn Thị Thùy Dung. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh cho biết về chị Dung như sau: “Cả nhà nuôi giấu cách mạng, ngoại là tù chính trị, nhưng cả nhà chị Nguyễn Thị Thùy Dung lại bị mất đất trong uất ức. Hôm nay, chị là một trong 5 người đến sớm nhất nhưng khi đăng ký “phiếu phát biểu” lại là số 39 trong khi mọi người chỉ được phép phát biểu trong 120 phút....Nhà báo Trương Châu Hữu Danh có clip ghi lại cảnh ném giày này, nhưng sau hơn hai tiếng đồng hồ thì Facebook của ông bị khóa, video clip không còn. Ông Danh viết: “Từ giây thứ 10, một phụ nữ xinh đẹp tay phải cầm một chiếc dép ném véo về phía chị Quyết Tâm. Rất nhanh, một anh an ninh kịp thời can thiệp nên chị chưa thể ném chiếc thứ hai. Xin bà con hết sức bình tĩnh. Cuộc đời đã mất đất mấy chục năm, giờ mất dép nữa thì không nên“.Nhà báo Trương Duy Nhất gọi đó là chiếc giày phản kháng và chiếc giày này nhắc mọi người nhớ lại cảnh dân giận dữ, liên tục ném giày vào mặt ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh tòa cấp cao, trong buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long, là người bị tuyên án tử hình oan và ngồi tù 11 năm, ngày 25/4/2017…”Mạng Dân Làm Báo ghi lời kể từ một người chứng kiến rằng chiếc giày ném suýt trúng mặt lãnh đạo, qua bản tin “Dân Thủ Thiêm ném giày vào mặt bà Nguyễn Thị Quyết Tâm” từ một người dùng Facebook:“Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 vào sáng 20/10/2018, một nữ dân oan mất đất Thủ Thiêm đã bày tỏ sự tức giận khi ném thẳng chiếc giày vào mặt bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – phó bí thư thành ủy kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân TP.HCM.Video được phổ biến trên facebook Trương Châu Hữu Danh cho thấy cảnh người phụ nữ này sau đó đã lập tức bị một viên an ninh thường phục khống chế đưa ra khỏi hội trường.Theo facebook Thái Đường: “Chiếc giày đã bay thẳng tới trước mặt bà Quyết Tâm. Chỉ một chút nữa thôi nó đã bay thẳng vào mặt bà Tâm.”…”Trang RFA ghi từ bài “Cô bác không tin mà còn oán, ráng ngồi lại làm chi vậy mình?” trên blog của tác giả Đồng Phụng Việt với văn phong hài, trích như sau:“Mình à,Vụ con nhỏ ở Thủ Thiêm gỡ giày liệng vào mặt mình làm tôi lo. Tôi biết da mặt mình… dày, giày đinh cũng chẳng thể làm trầy, thứ giày cao gót mỏng mảnh đó của đàn bà làm sao gây tác hại cho dung mạo của mình được nhưng mình đừng có chủ quan. Ai mà không biết một con én chẳng thể tạo ra được mùa… Xuân, song tui tin, chiếc giày đó giống như cánh én dự báo mùa Xuân… Ả Rập sắp tới trên xứ này đó mình.Mình bận trăm công, ngàn việc, không theo dõi mạng xã hội nên không biết, chỉ vài tiếng sau khi chiếc giày ấy chao lượn dù chỉ vài mét trong buổi đại diện của Đoàn Đại biểu TP.HCM tại Quốc hội tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm, nó đã khiến cả triệu người hưng phấn.”Nhà văn Tưởng Năng Tiến qua bài viết nhan đề “Loanh quanh bên chuyện dép/giày” ghi lời của Trần Thị Mỹ, cư dân Thủ Thiêm, rằng, "Nhiều người nói tôi đi khiếu nại khi tóc còn xanh mà bây giờ nhìn xem tóc tôi đã bạc trắng."Nhà văn họ Tưởng cũng ghi từ FB Lê Luân Quang cho biết thêm đôi ba chi tiết:“Đây là chiếc guốc của một cô gái trẻ ném thẳng vào mặt bà Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận 2 vào sáng ngày 20/10/2018. Đây cũng là ngày lễ kỷ niệm Phụ Nữ VN trên toàn quốc.Được biết, cô gái ấy tên là Nguyễn Thị Thùy Dung, người đại diện ‘bất đắc dĩ’ cho hàng ngàn dân oan bị chính quyền cướp đất tại Thủ Thiêm, q2, mà họ đã khiếu kiện các cấp chính quyền lẫn CP suốt 20 năm ròng nhưng không có kết quả. Đó là sự phản kháng trong bế tắc của đại diện cho cái nôi cách mạng...”Báo Tiếng Dân đăng bài viết “Từ chiếc dép Thủ Thiêm” của FB Nguyễn Tiến Tường, ghi nhận cái nhìn từ người trong giới báo chí tại quốc nội:“Làm báo, đi qua nhiều xung đột đất đai, tôi vẫn ám ảnh nhất là khi nhìn về phía nhân dân trơn trắng. Họ, thường là bên nhận phần thất bại. Vì không những không có công cụ. Họ không có dã tâm...Dã tâm có thể nằm ở cái quy hoạch nhà hát giao hưởng đặt trên lằn ranh quy hoạch-tranh chấp. Có nghĩa là đặt đồn bốt ở vùng “xôi đậu”, để nhân dân không còn đường thưa kiện.Oan khiên vần vũ, kẻ chết người hoá điên. Đau khổ đến mức “mỗi lời xin lỗi là một lần xát muối”….”FB Lưu Trọng Văn trên Báo Tiếng Dân qua bài nhan đề “Chiếc giày và sợi dây treo cổ…” cũng ghi nhận và đối chiếu thủ Thiêm với Hà Tĩnh:“Cái ngày mà một người mẹ trẻ ở Thủ Thiêm ném chiếc giày của mình vào đại diện chính quyền vì bọn quan tham khốn nạn ăn cướp nhà đất của chị và chòm xóm của chị giá hàng ngàn tỷ, chưa bị trừng trị, đớn đau thay cũng là ngày một người mẹ trẻ ở Hà Tĩnh đi đôi giày mới cho hai đứa con thơ rồi cùng chồng và hai đứa con thơ ấy treo cổ chỉ vì không chịu được cái nhục mang tiếng kẻ ăn cắp cái điện thoại chưa đến 5 triệu của chồng trước chòm xóm.Chua xót quá!Thương quá hai đứa trẻ chưa cắp sách đến trường, chúng nào có tội tình gì đâu, nhưng đã phải bị cha mẹ chúng cùng treo cổ chết để lớn lên khỏi phải mang tiếng có cha là kẻ cắp.Kẻ cắp và lũ ăn cướp.Khi người cha ăn cắp chiếc điện thoại chỉ nghĩ sẽ cho hai đứa con một manh áo ấm, một bữa cơm có thịt, một con búp bê, trái bóng nhựa.Còn lũ những bí thư, chủ tịch, những tể tướng, những quan nhất phẩm triều đình giàu có ngàn tỷ vẫn thô bỉ cướp nhà, cướp đất của dân nghèo vì không bằng lòng với những ngàn tỷ ấy mà phải chục ngàn tỷ, trăm ngàn tỷ mới thoả lòng tham.”Trong bản nhạc giao hưởng tương lai đó, có cả âm vang những cú đấm… Tác giả Thi62n Phước qua bản tin “Công lý ở đâu, khi Mục Sư bị đánh ngay nơi buổi họp của UBND TPHCM?” ghi trên Báo Tiếng Dân:“Mục Sư Nguyễn Hồng Quang bị đánh tại buổi tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm do UBND TPHCM tổ chức vào sáng ngày 20/10/2018Được biết, sáng ngày 20/10 tại trung tâm văn hóa quận 2 diễn ra cuộc tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm với đoàn đại biểu Quốc Hội tại TP.HCM và lãnh đạo HĐND TP về vấn đề khiếu nại, bồi thường và giải tỏa mặt bằng trong 20 năm qua, tại khu đất vàng Thủ Thiêm...Tại buổi tiếp xúc với người dân, hầu hết ý kiến cử tri đề cập đến vấn đề khiếu nại, đền bù giải phóng mặt bằng và kết luận của Thanh tra Chính phủ về khiếu nại của người dân liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, cử tri mong muốn được trở về nơi ở cũ thuộc khu đất ngoài giải tỏa 4,3ha đất, nhưng trên thực tế thì hàng trăm héc ta nằm diện rộng trên 5 khu phố, chứ không phải 4,3ha như đã nói trong cuộc họp, Mục sư Quang nhận định. Đồng thời, thu hồi 160ha đất được quy hoạch làm nơi tái định cư cho người dân Thủ Thiêm nhưng do UBND lại thâu tóm, chia chác và bán lại cho các doanh nghiệp làm dự án.Sau đó, Mục Sư Quang được cán bộ phường An Khánh và Bình Khánh hướng dẫn đến gặp Mặt trận Tổ Quốc để bày tỏ nguyện vọng của mình phải chịu đựng trong suốt 20 năm qua. Đang lúc đi thì MS Quang bị 4 công an, an ninh xóc nách đưa ra ngoài buổi họp ngay trước sự chứng kiến của các báo đài từ trung ương đến địa phương và trước mặt Bí Thư thành Ủy, chủ tịch HĐND.”Những âm vang lịch sử, đầy tiếng oan dậy trời.