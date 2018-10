Saudi Thú Nhận Giết Nhà Báo Là Sai, Vẫn Ém Tin Về Thi Thể; Cố Vấn Kushner “Còn Đang Điều Tra Sự Thật Trong Vụ Khashoggi”

WASHINGTON - Trong buổi hội luận sáng Thứ Hai của CNN, con rể TT và là cố vấn toàn quyền Jared Kushner xác nhận : cuộc điều tra tìm sự thật về cái chết của nhà báo Khashoggi còn tiếp diễn.Là 1 nhân vật quan trọng trong quan hệ song phương Mỹ-Saudi, cố vấn 33 tuổi nhắc nhở : chớ quên quan hệ Washington-Riyadh là hệ trọng đến mức nào trong công cuộc chống khủng bố và hạn chế tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông.CNN tường thuật : Kushner tuyên bố tại hội thảo mệnh danh CITIZEN tổ chức tại New York : đang thu thập thông tin từ nhiều nơi trước khi nhận diện những dữ kiện nào là khả tín, sau đó TT và ngoại trưởng sẽ đưa ra quyết định, gồm những biện pháp nên làm.Khi bị hỏi : làm sao có thể tin cậy Riyadh, Kushner nhắc lại rằng chính quyền Trump đạt nhiều tiến bộ về chống khủng bố, trong đó Saudi là 1 đối tác quan trọng.Cũng nhân dịp này, Kushner bác bỏ các nguồn tin theo đó ông đã yêu cầu TT cho Riyadh thêm thời gian để điều tra và giải trình.* Saudi Arabia : Ngoại Trưởng al-Jubeir Nhận Vụ Khashoggi là “Sai Lầm Lớn”RIYADH - Vụ sát hại nhà báo Khashogi hồi đầu tháng này là “sai phạm rất lớn”, là phát biểu của ngoại trưởng Saudi Arabia – ngoại trưởng al-Jubeir phát biểu như thế với nhà báo hôm chủ nhật.Theo lời ông, các cá nhân liên quan đã hành động ngoài thẩm quyền, là không thể chấp nhận với bất cứ chính quyền nào.Ông al-Jubeir xác nhận : Riyadh điều tra để quy trách nhiệm những kẻ liên quan.Tại thủ đô Hoa Kỳ 1 ngày trước, trong 1 cuộc phỏng vấn của Washington Post, TT Trump chỉ trích giải thích của vương triều Riyadh, là có lừa, dối – nhưng, ông hậu thuẫn vai trò của thế tử bin Salman trong việc tái tổ chức tình báo, được biết là cơ quan có 15 người là sát thủ trong nhóm 18 nghi can đã bị tống giam để điều tra.Trong cuộc phỏng vấn của Fox News, ngoại trưởng al-Jubeir xác quyết thế tử bin Salman không có quan hệ gần gũi với 18 nghi can và khuyến cáo không vội kết luận về nghi án Khashoggi.Chỉ cho tới sáng Thứ Bảy, hoàng tộc Saudi nhận rằng nhà báo thường phê bình chế độ đã chết trong khi bị thẩm vấn tại lãnh sự quán Istanbul – Riyadh mô tả việc làm của nhóm 15 người tới Istanbul cùng ngày ông Khashoggi bị thảm sát là “đột biến quá đà”, là phạm lỗi khi gây thiệt mạng ông Khashoggi.Nhưng, ông al-Jubeir nói : đoàn điều tra chưa biết nguyên nhân cái chết này hay xác nhà báo đang ở đâu.Các ngoại trưởng của Anh, Pháp, Đức cùng khẳng định “Không gì có thể biện minh vụ giết người này”. Tại Ankara, TT Erdogan cho biết ông sẽ phát biểu về nghi án Khashoggi trong ngày Thứ Ba 23-10.Cho tới nay, không có tin về thi thể của nạn nhân. Nguồn tin thân cận hoàng gia Saudi là không biết xác của ông Khashoggi ở đâu – theo nguồn tin này, đã giao cho “cộng tác viên địa phương”. CNN thấy không thể kiểm chứng.Với Canada, ngoại trưởng Chrystia Freeland nói: giải thích của Riyadh là “thiếu nhất quán và khả tín” – theo lời bà, những kẻ chịu trách nhiệm phải bị đưa ra tòa phân xử.Tin bổ túc : TT Erdogan hứa sẽ công bố “sự thật trần truồng” của vụ thảm sát nhân dịp đại hội đảng cầm quyền (ngày Thứ Ba 23-10). Ông nói “Vì sao 15 người Saudi đến Istanbul hôm ấy – vì sau 18 người bị tống giam ? những điều này cần được kể chi tiết”.Hôm Thứ Bảy, 1 số viên chức cùng đảng cầm quyền AK đã hứa tiết lộ mọi sự thật về những giờ phút sau cùng của nhà báo Khashoggi. Business Insider đưa tin : TT Trump và TT Erdodan đã điện đàm sáng Thứ Hai, và đồng ý rằng giải trình về cái chết của ông Khashoggi phải được làm rõ.* Đoàn Sát Thủ Saudi Tạo Bằng Chứng Giả Bằng 1 Khashoggi Giả Thả Bộ Ra Ngoài Lãnh Sự Quán IstanbulISTANBUL - Viên chức cao cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 1 thành viên của đội sát thủ 15 người mặc quần áo của nhà báo Khashoggi ra khỏi tòa lãnh sự Istanbul và tản bộ bên ngoài – trong bằng chứng giả bằng video an ninh, hình nhân Khashoggi ra bằng cửa hậu, gắn râu giả và đeo kính.Người đóng vai Khashoggi được nhận diện là Mustafa al-Madani, theo tường thuật của CNN.Hôm Thứ Bảy, vương triều Riyadh nhận Khashoggi đã chết và nhiều lần thay đổi giải trình – qua chủ nhật, ngoại trưởng al-Jubeir xác nhận là sai lầm lớn, phải làm rõ, nhung nói “không biết xác nhà báo Khashoggi ở đâu”. Viên chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh “Thẩm định của chúng tôi không thay đổi, là giết người có dự mưu, xác nạn nhân đã bị đưa ra khỏi lãnh sự quán Istanbul”. Theo lời ông này, Madani vào lãnh sự quán bằng cửa trước từ 4 giờ trước – trong video, hình nhân Khashoggi ra bằng cửa hậu với tòan bộ y phục ông Khashoggi khi vào. Từ hơn 2 tuần, các viên chức Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thẩm lậu thông tin về nghi án thủ tiêu nhà báo đối lập.