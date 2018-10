Trump: Mỹ Sẽ Thêm Vũ Khí Nguyên Tử; Mỹ Rời Hiệp Ước INF Vì TQ, Iran, Bắc Hàn Đang Tăng Tốc Chế Tạo Phi Đạn Nguyên Tử Tầm Trung

WASHINGTON -- Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ sẽ xây dựng thêm kho vũ khí nguyên tử “cho tới khi nào người ta có ý thức hiểu biết,” vài ngày sau khi loan báo ông đưa Mỹ ra khỏi hiệp ước nguyên tử ký với Nga.Nói chuyện bên ngoài Bạch Ốc, Trump chỉ trích Nga không tôn trọng hiệp ước Lực Lượng Nguyên Tử Tầm Trung (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), nguyên đã ký giữa Tổng Thống Ronald Reagan và lãnh tụ Liên Sô Mikhail Gorbachev năm 1987.Hiệp ước INF cấm tất cả các phi đạn hành trình đặt từ mặt đất có tầm bắn từ 310 dặm tới 3,417 dặm.Trump nói hôm Thứ Hai rằng lẽ ra Mỹ rút từ nhiều năm trước, cho tới khi nào người ta chịu tỏ ra có ý thức hiểu biết, chúng ta có thêm tiền hơn bất kỳ nước nào, chúng ta sẽ xây dựng kho vũ khí nguyên tử nhiều hơn.Trump nói rằng Nga hiện không tôn trọng hiệp ước: “Nga đã vi phạm hiệp ước. Họ vi phạm nhiều năm qua và tôi không biết tại sao TT Barack Obama không thương thuyết hay rút lui ra khỏi hiệp ước. Chúng ta sẽ không để cho họ vi phạm hiệp ước và xây dựng kho vũ khí cho họ. Chúng ta đã tôn trọng hiệp ước, nhưng Nga thì không... do vậy chúng ta rút khỏi INF.”Hôm Chủ Nhật, Nga đã kết án việc Trump rút Mỹ ra khỏi INF. Thứ Trưởng Ngoại Giao Nga Sergey Ryabkov nói đó là “một bước rất nguy hiểm.”Ryabkov nói Nga tôn trọng kỹ càng hiệp ước, và tố cáo Mỹ vi phạm và tìm cách rút khỏi hiệp ước trong khi “tạo ra vấn đề trong khi tăng tốc quân sự Mỹ để khống chế lĩnh vực quân sự.”Ryabkov nói Nga sẽ có nhiều biện pháp trả đũa nếu Mỹ cứ tiếp tục đơn phương rút khỏi các hiệp ước.”Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton hôm Thứ Hai đã bay tới Moscow để họp với Tổng Thống Nga Vladimir Putin, cố vấn an ninh Nga Nikolai Patrushev và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.Thực tế là vì Trung Quốc...Bolton trả lời một cuộc phỏng vấn trên một đài phát thanh ở Nga hôm Thứ Hai, nói rằng TQ là yếu tố lớn để Mỹ rút khỏi hiệp ước INF, vì “hiện nay nhiều quốc gia đang xây dựng các dàn phi đạn đạn đạo nguyên tử tầm trung và phi đạn hành trình, đặc biệt là Iran, Trung Quốc và Bắc Hàn. Chúng ta có hiệp ước song phương Mỹ-Nga hiện nay với INF, nhưng nhiều nước khác không bị ràng buộc.”