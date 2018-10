Hãng Y Phục/Giày Mỹ Kêu Trời Vì Trump; Mỹ Nhập Cảng Từ TQ 41% Nhu Cầu Quần Aùo, 72% Giày Dép, 84% Tư Trang Như Túi Xách

NEW YORK - Báo Washington Post tường thuật : ông Rick Helfenbein, chủ tịch Hội sản xuất y phục và giày dép (AAFA) khuyến cáo Washington và Beijing đối thoại để giải quyết tranh chấp trước khi chiến tranh mậu dịch trở thành sóng thần gây thiệt hại cả đôi bên. AAFA là Hội tập trung hơn 1000 thương hiệu lớn.Ông báo động : xí nghiệp phải di chuyển khỏi Hoa Lục hay đóng cửa.Trả lời phỏng vấn hôm Thứ Hai trong 1 chuyến đi Hong Kong, chủ tịch Helfenbein cho hay : nếu TT Trump chọn định hướng khó khăn với Beijing, sẽ chỉ thấy phản ứng ngược từ mọi phe, gồm cả kỹ nghệ bán lẻ, hệ thống cung tiêu và người tiêu thụ.Ông giải thích : tranh chấp mậu dịch là không khác bất đồng trong gia đình khi cần có tham vấn hôn nhân can thiệp, không xong thì ly dị.Ông mô tả hành động của TT Trump là quá đà. TT Trump và chủ tịch Xi Jinping đã thỏa thuận hội đàm khi gặp nhau bên lề hội nghị G-20 họp trong tháng tới tại Buenos Aires.Chủ tịch Helfenbein là nhân vật hoạt động với kỹ nghệ y phục và giày dép trong 4 thập niên xác nhận chưa từng thấy chiến tranh mậu dịch như thế này – theo ông, 2 bên phải thảo luận rộng rãi, hội đàm Trump-Xi bên lề hội nghị G-20 là không đủ để giải quyết.Ông nhấn mạnh : phải sớm hành động, nếu không các phe đều bị thiệt hại.Thông tin của AAFA xác nhận : Hoa Kỳ nhập cảng từ Hoa Lục 41% nhu cầu quần áo, 72% giày dép, 84% tư trang như túi xách.Ông Helfenbein đặt vấn đề “Tại sao Trump gây chuyện với tất cả 5 bạn hàng lớn gồm cả Canada, Mexico, Đức và Nhật” - theo lời ông, AAFA tiếp nhận hàng ngày các dò hỏi của các ngành nghề về ảnh hưởng của thuế trừng phạt do TT Trump ban hành, như là tìm biết ý kiến của tham vấn hôn nhân.