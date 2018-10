Bị Phạt Vì Ném Giày, Đòi Công Lý

SAIGON -- Một chiếc giày ném ra... suýt trúng mặt lãnh đạo trong hội nghị đoàn ĐBQH TP.SG... người ném bị công an phạt hành chính, phải nộp tiền... nhưng dân cả nước hả hê. Hóa ra, một chiếc giày có thể đi hiên ngang vào lịch sử dân tộc.Lý do ném giày: người ném là d6an oan Thủ Thiêm, bị cướp đất, đuổi nhà từ hơn ba thập niên...Bản tin VietnamNet ghi nhận: Người phụ nữ ném giày' bị phạt 750 ngàn đồng.Bản tin này ghi rằng Công an P.Bình Trưng Tây, Q.2 vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 750 ngàn đồng đối với người phụ nữ ném giày trong buổi tiếp xúc cử tri ở địa phương này.Thông tin từ Công an Q.2 xác nhận, Công an P.Bình Trưng Tây đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1990, ngụ đường Bình Trưng, P.Bình Trưng Tây, Q.2) số tiền 750 ngàn đồng về hành vi ném giày tại buổi tiếp xúc cử tri tại quận, ngày 20/10.Theo đó, phía Công an P.Bình Trưng Tây đã có thông báo mời bà Dương lên nhận quyết định xử phạt hành chính nói trên.Bản tin ghi rằng bước đầu, công an xác định hành vi bà Dương ném giày trong hội nghị đoàn ĐBQH TP.SG tiếp xúc cử tri chiều 20/10 là vi phạm 167/2013/NĐ-CP về “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”.Trước đó, chiều 20/10 tại Hội trường Nhà thiếu nhi Q.2 (số 200 đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2) diễn ra hội nghị đoàn ĐBQH TP.SG tiếp xúc cử tri Q.2.Tham dự có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.SG; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.SG; ông Phan Nguyễn Như Khuê – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.SG, bà Trịnh Ngọc Thúy – Phó Chánh án TAND TP.SG.Bà Dương là cử tri có giấy mời của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Q.2. Tại hội nghị này, nhiều cử tri Q.2 bất mãn về vấn đề Thủ Thiêm đang nóng trong những ngày gần đây.Tại đây, bà Dương sau những lời bất mãn, đã ném chiếc giày cao gót của mình về phía hội trường.Công an P.Bình Trưng Tây đã lập biên bản ngày 20/10 tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính… là chiếc giày cao gót, màu trắng.Báo Tuổi Trẻ cũng ghi nhận rằng vào tối 22-10, trung tá Lê Văn Tuấn - trưởng Công an P.Bình Trưng Tây, Q.2 TP.SG, cho biết mới ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương về hành vi ném giày về phía hội trường trong buổi tiếp xúc cử tri ở quận này.Theo trung tá Tuấn, bà Dương ném giày không trúng ai nhưng đã có hành vi vi phạm theo nghị định 167 /2013/NĐ-CP về "quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình".Cụ thể, bà Dương bị phạt tiền 500.000 - 1 triệu đồng đối với hành vi "ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác". "Cộng 500.000 đồng và 1 triệu đồng lại rồi chia hai, bà Dương bị xử phạt 750.000 đồng" - trung tá Tuấn nói.Bản tin báo Tuổi Trẻ viết:“Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Dương cho biết gia đình bà không thuộc diện hộ dân di dời tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, gia đình bà có hai khu đất tại phường Cát Lái và phường Bình Trưng Đông đang có tranh chấp về thu hồi.”Trong khi đó, bản tin BBC ghi nhận rằng hôm 22/10, trả lời BBC, bà Nguyễn Thị Thùy Dương, tên của người phụ nữ này, nói: "Tôi là một người nội trợ, biết làm bánh. Anh em trai của ông bà cố và bà ngoại của tôi từng nuôi giấu người của cách mạng.""Nhưng sau chiến tranh biên giới Tây Nam, gia đình tôi bắt đầu không cho con cháu theo nghề công an.""Về vụ ném giày, tôi làm việc đó do bức xúc lâu năm, nhất là sau bài phát biểu của một cử tri về việc chồng cô ấy treo cổ tự tử.""Gia đình tôi bị thu hồi đất ruộng đang tranh chấp năm 1990, khi tôi bắt đầu hành trình đi kiện tụng."Than ôi, nuôi giấu Việt Cộng nằm vùng vậy mà cũng mất đất, mất nhà...