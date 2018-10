Báo TQ Hù Dọa VN: Chớ Theo Mỹ

HONG KONG - Trung Cộng tham gia tập trận 6 ngày với ASEAN tại bờ nam của tỉnh Guangdong từ Thứ Hai, là lần đầu tiên.Đây cũng là dịp để Trung Cộng tìm kiếm quan hệ mạnh hơn với các lân bang trong lúc đối đầu Hoa Kỳ tại Biển Đông.Thông tấn thời sự China News Service đưa tin : 8 chiến hạm, 3 trực thăng và 1200 binh sĩ tham gia cuộc diễn tập tìm cứu trên tinh thần của luật về “đối đầu trên biển ngoài dự kiến”. Trung Cộng đưa 3 tàu tham gia – Singapore, Brunei, Thái Lan và Vietnam có 1 tàu. Indonesia, Indonesia, Malaysia và Myanmar gửi quan sát viên.Đô đốc Yuan Yubai của hải quân Trung Cộng phát biểu “Đây là chuyển biến có ý nghĩa hướng tới hợp tác an ninh vùng và xây dựng niềm tin lẫn nhau”, theo tường thuật của báo Hong Kong.Giới quan sát tin rằng : tập trận chung không có ý nghĩa gì hơn là tượng trưng, tương tự hái quả từ cành cây thấp.Tại University of Singapore, nhà nghiên cứu Collin Koh nói “Với hải quân Trung Cộng, đây là 1 dấu ấn của ngoại giao quốc phòng, nhưng khó biết bước kế tiếp là gì”.Theo ông, tư thế của ASEAN đã được phóng lớn đáng kể với cả Beijing và Washington trong viễn ảnh an ninh/hợp tác liên vùng Thái Bình Dương/Ấn Độ Dương.Tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN họp tại Singapore hôm Thứ Sáu, ASEAN và Hoa Kỳ thỏa thuận sẽ tập trung nay mai tại Biền Đông.Trong khi đó, một bản tin RFI ghi nhận rằng Hải Quân Anh sẽ tiếp tục điều chiến hạm đến Biển Đông.Trả lời phỏng vấn nhật báo Anh Financial Times hôm 22/10/2018, lãnh đạo Hải Quân Anh cho biết là Anh Quốc sẽ khẳng định quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, bất chấp những lời chỉ trích gần đây của Bắc Kinh cho rằng Luân Đôn đã có hành vi khiêu khích.Phát biểu với tờ báo có uy tín của Anh Quốc, đô đốc Philip Jones, tư lệnh Hải Quân Hoàng Gia Anh, giải thích: «Nếu ai đó có một cách giải thích khác về các công ước (về luật biển) vốn được đa số các quốc gia công nhận, thì điều đó phải bị kháng lại». Đối với tư lệnh Hải Quân Anh, nếu không chống lại thì «sẽ thấy ngay là trên thế giới sẽ có những nước bắt đầu đưa lời giải thích của riêng mình.»Tháng Chín vừa qua, Bắc Kinh đã tố cáo nước Anh vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, khi một trong những tàu đổ bộ tấn công của Hải Quân Hoàng Gia Anh, HMS Albion, di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa đang có tranh chấp, một khu vực mà Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền.Khi được hỏi liệu ông có tiếp tục phái chiến hạm Anh đi qua vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông hay không, Sir Philip Jones nói rõ thêm: «Tôi hy vọng là tôi sẽ làm nhiều hơn khi chúng tôi cho các chiếc tàu mà chúng tôi có ở đó đi qua khu vực».Lãnh đạo Hải Quân Anh tái khẳng định quyết tâm bảo về quyền tự do hàng hải trên Biển Đông vào lúc Hải Quân nước này đang chuẩn bị cho chiếc tàu lớn nhất và đắt nhất của Anh hoạt động tại những vùng biển ít tranh chấp hơn. Đó là hàng không mẫu hạm mới của Anh, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, trị giá 3,1 tỷ bảng Anh.Trong khi đó, theo một bản tin VOA cho biết, báo nhà nước TQ hù dọa Việt Nam: Hoàn Cầu Thời Báo viết rằng Việt Nam, ‘sẽ không trở thành con cờ của Mỹ’ ở Biển Đông.Tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một ấn bản của tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa cho đăng hai bài báo liên tiếp trong hai ngày 21 và 22/10/2018, mạnh mẽ đả kích các động thái mới nhất của Mỹ thể hiện lập trường cứng rắn hơn tại Biển Đông và tìm cách thành lập một liên minh chống TQ. Tác giả bài báo ngày 22/10 còn nói "trước ‘thái độ gây hấn của Mỹ, Trung Quốc không có nhiều lựa chọn, và có thể sẽ phải có biện pháp mạnh chống lại".Về nước láng giềng Việt Nam, một nhà phân tích TQ cho rằng, dưới quyền Tổng Bí Thư và sắp tới đây, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ tỏ ra 'khôn ngoan hơn và không ‘sẵn sàng làm một con cờ của Mỹ’.Khi nêu lên việc Việt Nam vẫn theo đuổi một chính sách đối ngoại “đa dạng và đa phương, tác giả nói Hà nội sẽ duy trì tính độc lập của mình bằng cách kết thân với nhiều nước. Theo bài báo Việt Nam trong thời gian qua đã tìm cách cân bằng giữa các cường quốc và từ chối ngả về bất cứ bên nào. Và kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII năm 2016, giới lãnh đạo Việt Nam đã chọn một chính sách ngoại giao mềm dẻo và ôn hòa hơn cho nên ‘không xảy ra bất cứ cuộc đụng độ nào với Trung Quốc’ trong giai đoạn này, và nhờ đó Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng kinh tế đáng kể.Tác giả lưu ý rằng truyền thông nhà nước Việt Nam đã không hết mình cổ vũ cho chuyến đi thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, mà còn tránh đề cập tới “Biển Đông” trong thời gian này.Bài báo cho rằng giới lãnh đạo Việt Nam vẫn nghi ngại ý đồ của Hoa Kỳ, viện các lý do ủng hộ dân chủ, nhân quyền để gây rối, và cảnh giác Hoa Kỳ “chưa bao giờ từ bỏ ý định bảo trợ cho một cuộc cách mạng màu” tại Việt Nam.Bài báo kết luận rằng hợp tác là giải pháp duy nhất. Tham gia Con Đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 của Trung Quốc sẽ có lợi cho Việt Nam, hơn là mua vũ khí và chọn giải pháp đối đầu quân sự.