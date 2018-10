Hàng Giả, Tiến Sĩ, Cắt Chân Bò, Cướp, Ngân Sách

Xuân NiệmHình như hàng giả chưa bao giờ là giảm… Có vẻ như hàng giả chỉ tăng, không giảm…Báo Hải Quan nhìn nhận: Hàng giả ngày càng nhiều…Theo thống kê của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) Bộ Công Thương, trong năm 2017 và 9 tháng năm 2018, lực lượng QLTT cả nước đã phát hiện 34.733 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 121,3 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm hơn 907 tỷ đồng. Trong đó hàng hóa giả về chất lượng, công dụng 458 vụ; hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, bao bì 6.154 vụ; 690 vụ vi phạm tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả; 1.064 vụ vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 26.367 vụ vi phạm về nhãn hàng hoá.Theo nhận định của Tổng cục QLTT, hiện nay nạn hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến rất phức tạp và có sự gia tăng về quy mô, số lượng.Báo Tuổi Trẻ kể rằng Việt Nam sẽ có tiến sĩ ứng dụng, chứ không phải chỉ ngồi trên ghế nhà trường: ĐH Quốc gia TP.HCM đang xây dựng đề án thí điểm tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp ngành quản trị kinh doanh (DBA) và quản lý giáo dục (EdD)... đặc điểm cốt lõi của tiến sĩ ứng dụng là đối tượng người học thường là những người có kinh nghiệm nghề nghiệp, học tập để phát triển chuyên môn nghề nghiệp, trong khi tiến sĩ hàn lâm học tập để giảng dạy ĐH, làm việc tại viện nghiên cứu và có khả năng tạo nên lý thuyết mới.Báo Pháp Luật kể chuyện bò mất chân: Ngày 21-10, ông Đỗ Sỹ Sự (ngụ thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) ra chuồng cho bò đi ăn thì phát hiện một con bò bị kẻ gian cắt mất bốn chân, để lại mình và đầu trên vũng máu.Ông Sự cho biết gia đình ông dành dụm mua được ba con bò, con bị trộm cắt chân trị giá khoảng 10 triệu đồng. Để vớt vát lại vốn, gia đình đã mổ, bán phần còn lại của con bò chỉ được 1,5 triệu đồng.Báo Tin Tức kể chuyện tranh cãi về phạt tiền giáo viên: Nhiều chuyên gia, phụ huynh có ý kiến khác nhau về hình thức phạt tiền với hành vi đánh học sinh của giáo viên và cho rằng hình thức phạt này cần nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng để không phản tác dụng....GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam cho rằng: Có nhiều hình thức để giải quyết trong trường hợp giáo viên có các hành động xúc phạm nhân phẩm, danh dự học sinh, nhưng không hiểu sao Bộ GD-ĐT quy định hình thức phạt tiền. Giáo viên không phải là người buôn bán, trốn thuế hay gian lận mà phải xử phạt bằng tiền.Báo Lao Động kể chuyện Sài Gòn: Tài xế GrabBike bị cướp cắt đứt cuống họng lúc nửa đêm.Gần 3h sáng, người dân ở Hóc Môn hoảng hồn khi thấy một thanh niên chạy đến một tiệm bida kêu cứu với vết thương nghiêm trọng trên cổ nên hỗ trợ đưa đi cấp trình báo cơ quan công an. Bước đầu ghi nhận nạn nhân là tài xế GrabBike bị cướp tấn công vào lúc rạng sáng.Nha Trang luôn luôn là con gà đẻ trứng vàng… Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa, chỉ trong 9 tháng năm 2018, toàn tỉnh Khánh Hòa thu ngân sách Nhà nước đạt 18.114 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước, bằng 136,7% dự toán của HĐND tỉnh giao, và bằng 123,5% dự toán của Trung ương giao....Cụ thể, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 6.815 tỷ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2017, bằng 1.349,6% dự toán; thu nội địa hơn 11.298 tỷ đồng, tăng 13% và bằng 88,7% dự toán của HĐND tỉnh giao, bằng 79,8% dự toán của Trung ương giao.Báo Giao Thông kể chuyện tình sầu Tây Nguyên: Truy tố đối tượng dùng dao chém chết người tình vì sau khi chia tay đòi 1 tấn cà phê nhưng bất thành.Ngày 21/10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đặng Bình (SN 1962, trú tại thôn 5, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.Nạn nhân trong vụ án là bà Bùi Thị Hồng (SN 1967, thôn 5 xã Ea Khal, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk).Báo Nhịp Cầu Đầu Tư kể chuyện bán lẻ: Doanh thu một cửa hàng FPT Retail hơn 2,3 tỉ đồng/tháng.Tính đến thời điểm hiện tại đơn vị này có 524 cửa hàng trên toàn quốc. Mức doanh thu tại mỗi cửa hàng đã góp phần đem về doanh thu 9 tháng đầu năm cho FRT là hơn 11nghìn tỉ đồng. Tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.30% là mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của FRT so với cùng kỳ năm ngoái. EPS 9 tháng đầu năm 2018 đạt 4.211. Số cửa hàng F-studio trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 15 cửa hàng. Doanh số của chuỗi cửa hàng này đóng góp 301 tỉ đồng vào tổng doanh số FRT, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017.Báo Đời Sống VN kể: Nam sinh lớp 9 bỏ xe đạp trên cầu Hàm Rồng, nhảy sông tự vẫn. Nam thiếu niên nhảy cầu được xác định là D.K.T. (học lớp 9, quê xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa)....Nam thanh niên nhảy cầu được xác định là D. K. T. (quê xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa). Theo người nhà, những ngày gần đây T. có những dấu hiệu bất ổn về tâm lý, đến hôm nay (ngày 21/10) thì xảy ra sự việc đau lòng này.Bản tin VOV kể chuyện mùa cu ơ Huế: Năm nay, cau đầu mùa đạt giá kỷ lục, hơn 30.000 đồng/kg khiến người dân ở huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) rất lạc quan.Đến các miền quê tỉnh Thừa Thiên-Huế vào những ngày này, rất dễ trông thấy cảnh nhộn nhịp thu mua cau tươi. Tại huyện miền núi Nam Đông, các nhà vườn phấn khởi vì giá cau tươi cao kỷ lục từ trước tới nay.Ông Nguyễn Thành Dũng, người dân trồng cau ở thôn 11, xã Hương Hòa, huyện Nam Đông cho biết: gia đình ông trồng cau đã 10 năm nay, những năm trước người dân để cau đến thời điểm Tết nguyên đán mới bán được giá.Báo Thế Giới Tiếp Thị/Dân Việt cảnh báo: Giá cá tra tăng chót vót, coi chừng 'vỡ trận'…Những tín hiệu tốt từ thị trường truyền thống đã khiến xuất khẩu cá tra những tháng gần đây khởi sắc. Sản xuất thuận lợi, người dân phấn khởi xuống giống, đẩy giá cá giống tăng cao khiến phong trào đào ao nuôi cá tra đang trở nên rầm rộ ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long...Theo Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Long An Phạm Phú Hùng, hiện tỉnh có trên 1.300ha ao nuôi, trong khi nhu cầu con giống cá tra hiện tại chỉ cần trên 600ha là đủ cung ứng cho thị trường. "Nông dân cần bình tĩnh, cẩn trọng đầu ra của con cá tra giống..." - ông Hùng chia sẻ.…Theo Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Long An Phạm Phú Hùng, hiện tỉnh có trên 1.300ha ao nuôi, trong khi nhu cầu con giống cá tra hiện tại chỉ cần trên 600ha là đủ cung ứng cho thị trường. "Nông dân cần bình tĩnh, cẩn trọng đầu ra của con cá tra giống..." - ông Hùng cho biết.