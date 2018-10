Sài Gòn: Cho Thuê Hàng Loạt Công Sản Với Giá Rẻ Mạt

Trước kia là rạp Hướng Dương, nay cho thuê làm bãi giữ xe với giá rẻ mạt.Ngay sau vụ dự án nhà hát 1,500 tỉ đồng xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đã khiến dư luận phẫn nộ, chủ đầu tư dự án này là Sở Văn hóa và Thể thao TP. Sài Gòn (Sở VHTT) vừa bị phanh phui về hành vi quản lý, sử dụng lãng phí một số công sản gồm toàn những địa chỉ nhà, đất có vị trí đắc địa tại Sài Gòn, theo trang web Người Tiêu Dùng (NTD).Trong 57 địa chỉ nhà, đất do Sở VHTT và các đơn vị trực thuộc đang quản lý, sử dụng, có 8 nhà, đất kiến nghị bán đấu giá và 8 nhà, đất chờ thực hiện dự án.Theo NTD, đối với nhà, đất đang thực hiện dự án, qua kiểm tra một số địa chỉ điển hình thì tất cả đều đem cho thuê. Đáng nói là phần lớn các công sản này được cho thuê với giá rẻ không tưởng.Như tòa nhà, đất ở số 618/20 Ung Văn Khiêm (Q. Bình Thạnh) do Trung tâm Thông tin triển lãm quản lý, sử dụng có diện tích 983m2 nằm mặt tiền đường. Từ tháng 8/2011, đây là dự án xây nhà ở phục vụ công tác di dời các hộ tạm cư trong các cơ sở ngành văn hóa quản lý. Gần 7 năm qua, dự án không thực hiện, thay vào là cho tư nhân thuê làm bãi giữ xe. Giá cho thuê chỉ 10.3 triệu đồng/tháng, tức mỗi m2 chưa tới 10,500 đồng/tháng, so với giá tư nhân cho thuê phòng trọ (hạng trung bình) cũng ở quận Bình Thạnh chung chung là mỗi m2 phải 140,000 – 150,000 đồng (theo giá cho thuê 1.4 – 1.5 triệu đồng/tháng loại phòng 10m2).Đúng ra, vào đầu năm 2013, để hoàn vốn đầu tư, UBND TP. có chấp thuận cho bán (chỉ định người mua) khu đất 618/20 Ung Văn Khiêm này cho nhà đầu tư để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Dịch vụ - Văn hóa - Nghệ thuật Gia Định. Thế nhưng đã 5 năm trôi qua, dự án trên lẫn dự án nhà ở phục vụ di dời các hộ tạm cư vẫn không thấy đâu. Còn khu đất được cho 1 đơn vị thuê mở nhà sách với giá 50 triệu đồng/tháng trên tổng diện tích 1,118m2 (bình quân 44,722 đồng/m2/tháng).NTD nêu thêm khu đất số 33 Vạn Tượng (P.13, Q.5) trước kia là rạp hát Hướng Dương, hiện do Trung tâm tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP. quản lý, có diện tích 1,100m2, tọa lạc bên hông chợ hóa chất Kim Biên. Ngày 10/12/2015, UBND TP. có văn bản giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với Sở VHTT lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. Thế nhưng đến nay, Sở VHTT không thực hiện mà vẫn cho thuê 1,100m2 này chỉ với giá 27 triệu đồng/tháng để làm bãi giữ xe máy, ô tô. Tính ra giá cho thuê mỗi m2 đất này chỉ có 24,545 đồng/tháng.Tại số 257 Trần Hưng Đạo (Q.1), diện tích 2,374m2, giao Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (thuộc Sở VHTT) quản lý từ khi lập ngày 21/3/2013. Hiện nay, khu đất cũng cho thuê, liên doanh liên kết bằng 3 hợp đồng cho thuê để làm 2 phòng tập thể hình (514m2) và kinh doanh quán cà phê.Theo NTD, đất công thuộc quản lý của Sở VHTT còn sử dụng sai mục đích dưới hình thức hợp tác kinh doanh.Cụ thể địa chỉ nhà, đất ở số 2- 4 Lê Đại Hành (Q.11) do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao quản lý, có tổng diện tích 260,164m2, đang được trưng dụng để cho thuê bằng hình thức hợp tác.Trung tâm sử dụng một phần diện tích làm văn phòng, phòng bán vé, căn tin, khán đài, trường đua ngựa, nhà tập thể lực, nhà tập võ… và bỏ trống hơn 5.000m2. Diện tích còn lại khoảng 40,000m2, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với 16 tổ chức, cá nhân: quán cà phê, quán kem tự chọn, cửa hàng sửa xe, bãi giữ xe, câu lạc bộ bi da, sân bóng đá mini, sân tennis, cửa hàng bán dụng cụ thể dục thể thao…Theo Thanh tra TP., trong 16 hợp đồng hợp tác kinh doanh ấy có 7 hợp đồng (tổng diện tích 4,345m2) không gắn với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, sai mục đích sử dụng đất được giao. Đáng nói hơn là trong toàn bộ 16 hợp đồng nêu trên, mức giá mà trung tâm này cho thuê cao nhất chỉ là 187,500 đồng/m2/tháng, thấp nhất 10,000 đồng/m2/tháng. Đây là mức giá cho thuê thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường ở khu vực đó.