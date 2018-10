Kỹ Nghệ Xây Nhà Ở Mỹ Chậm Vì Lãi Suất Mua Nhà Tăng

Xây dựng nhà cửa tại Hoa Kỳ đã giảm sau khi một phúc trình cho thấy xây dựng nhà cửa đang chậm lại và những cảnh báo từ nhà phân tích cho thấy dấu hiệu rằng sự sút giảm của kỹ nghệ này sẽ tiếp tục trong năm tới.Lãi suất tăng, cùng với nhiều năm gia tăng giá nhà, đã giảm bớt khả năng chi trả đối với những người mua, đặc biệt tại các thị trường ven biển đắt đỏ nơi mà nhu cầu đang xuống thấp. Nhà cửa cũng trở nên mắc hơn để xây dựng, và nó trở nên khó khăn đối với các công ty để trút lên đầu khách hàng tiêu thụ sự gia tăng giá cả.Chỉ số S&P của các nhà thầu xây dựng nhà cửa, đã giảm khoảng 1/3 trong năm nay, giảm tới 3.9% hôm Thứ Tư sau khi tài liệu của chính quyền cho thấy xây dựng nhà cửa tại Hoa Kỳ đã giảm trong tháng 9. Vào lúc 10:49 sáng giờ New York, công ty Meritage Homes Corp. đã mất 7.3%, KB Home mất 4.8% và Toll Brothers Inc. ma6y1t 4.3%.Phân tích gia của BTIG là Carl Reichardt đã hạ thấp phỏng đoán doanh thu xây nhà đối vơi các năm tài khóa 2018 và 2019 và cắt giảm các mục tiêu giá cả đối với công ty D. R. Horton Inc. và KB Home, trên dự đoán các đơn đặt mua nhà thấp hơn và lợi nhuận thấp hơn. Susan Maklari của ngân hàng Credit Suisse hạ thấp điểm Lennar Corp. và Meritage xuống mức trung bình từ mức tốt hơn, và KB Home xuống mức kém từ mức trung bình.Reichardt viết rằng, “Chúng tôi tin là những nhà xây dựng đang phản ứng với các điều kiện bởi giá nhà gia tăng và tăng thuế và giảm giá cơ bản.”